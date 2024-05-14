Свитолина, имея три матч-бола, проиграла Соболенко в 1/8 финала турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (19) уступила второй ракетке мира Арине Соболенко в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.

Украинка выиграла первый сет, сделав два брейка против одного у соперницы.

Во втором сете у Светолиной совсем разладилась первая подача – всего 33 процента, при нулевой эффективности. Как следствие белоруска уверенно взяла партию, но еще во время 7-го гейма Соболенко попросила медицинский тайм-аут. Движения теннисистки стали заметно закованными, особенно при подаче.

Третью партию украинская теннисистка начала с брейка, который затем защитила на собственной подаче, но затем отдала 4 гейма подряд. Несмотря на повреждения в белорусские, Элина откровенно не выдерживала темпа и мощности второй ракетки мира. Однако в 10 гейме, когда белоруска подавала на матч, Свитолина все же взяла подачу соперницы и сравняла счет. В 12-м гейме у украинки было 2 матч-пойнта, которые реализовать не смогла. Матч перешел в тай-брейк, в котором украинка боролась до последнего, однако все же уступила сопернице.

Internazionali BNL d Italia - WTA 1000

Рим, Италия

Почва

Призовой фонд – $5,509,771

1/8 финала, 14 мая

Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (-) 6:4, 1:6, 6:7(7)

Добавим, что первая ракетка Украины в четвертый раз сыграла с нейтральной белорусской спортсменкой. Свитолина имеет только одну победу в противостояниях с Соболенко. Прошлый поединок состоялся в рамках 1/4 финала турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос, где украинка потерпела поражение в двух сетах (6:4, 6:4).

Отметим, что в предыдущем матче на турнире в Риме Свитолина обыграла россиянку Анну Калинскую, а Соболенко оказалась сильнее другой украинской теннисистки Дайаны Ястремской.

Ранее соревнования в столице Италии покинули Марта Костюк и Леся Цуренко.



