Свитолина не без проблем обыграла Линетт в первом круге Уимблдона-2024
Украинская теннисистка Элина Свитолина (21) победила польку Магду Линетт (44) в первом круге Уимблдона-2024.
Матч продолжался 2 часа 40 минут и завершился со счетом 7:5, 6:7(9), 6:3.
Особенно напряженным показался второй сет. На тай-брейке украинка смогла отыграть три сетбола Линетт, но затем Элина не реализовала матчбол на собственной подаче.
В общем, Свитолина совершила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 10 брейкпойнтов.
Добавим, что этот поединок должен был состояться вечером 2 июля, однако игра была перенесена из-за дождя. Сегодня встреча также откладывалась по этой же причине, но все-таки теннисистки сумели доиграть матч первого круга.
Уимблдон — Гранд-Слам
Лондон, Великобритания
трава
Призовой фонд - £50,000,000
Первый круг, 3 июля
В следующем круге Элина сыграет против немки Юле Нимайер (90).
Отметим, на прошлогоднем турнире Свитолина остановилась в шаге от титула — украинка проиграла в финале чешке Маркете Вондроушовой, которая неожиданно проиграла в первом круге травяного мейджора этого года.