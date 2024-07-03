Свитолина не без проблем обыграла Линетт в первом круге Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (21) победила польку Магду Линетт (44) в первом круге Уимблдона-2024.

Матч продолжался 2 часа 40 минут и завершился со счетом 7:5, 6:7(9), 6:3.

Особенно напряженным показался второй сет. На тай-брейке украинка смогла отыграть три сетбола Линетт, но затем Элина не реализовала матчбол на собственной подаче.

В общем, Свитолина совершила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 10 брейкпойнтов.

Добавим, что этот поединок должен был состояться вечером 2 июля, однако игра была перенесена из-за дождя. Сегодня встреча также откладывалась по этой же причине, но все-таки теннисистки сумели доиграть матч первого круга.

Уимблдон — Гранд-Слам

Лондон, Великобритания

трава

Призовой фонд - £50,000,000

Первый круг, 3 июля

Элина Свитолина (Украина) - Магда Линетт (Польша) 7:5, 6:7 (9), 6:3





В следующем круге Элина сыграет против немки Юле Нимайер (90).

Отметим, на прошлогоднем турнире Свитолина остановилась в шаге от титула — украинка проиграла в финале чешке Маркете Вондроушовой, которая неожиданно проиграла в первом круге травяного мейджора этого года.