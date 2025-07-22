Рекорды Уимблдона: более полумиллиона зрителей на трибунах, бешеные рейтинги телетрансляций и охват в соцсетях

Хотя Уимблдон 2025 завершился больше недели назад, в Британии до сих пор подводят итоги всемирного праздника тенниса. Кроме чисто спортивных событий и рекордов, телекомпании подсчитали объемы трансляций, а организаторы соревнований и магазины – свои доходы.

138 Уимблдонский чемпионат завершился 746 сыгранными матчами и 1250 часами тенниса на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Турнир отметился рядом важных достижений, включая более 4 миллиардов просмотров в социальных сетях и самую большую посещаемость в истории Уимблдона: 548 770 гостей пришли на матчи в течение двух недель, а также новые рекорды посещаемости на 9-й, 11-й и 12-й дни.

В соответствии с беспрецедентным спросом, наблюдался значительный интерес к билетам в день игры из-за очередей. Десятки тысяч гостей приобрели билеты в день игры, а пропуск на стадион стоил всего 30 фунтов стерлингов в течение первых восьми дней турнира.

Этот невероятный спрос привел к значительным экономическим выгодам для местного сообщества, столицы и страны в целом. Уимблдон – самое ценное ежегодное спортивное событие для экономики Великобритании. Общебританский экономический объем, поддержанный чемпионатом в 2024 году, оценивался в 434 миллиона фунтов стерлингов, из которых около 279 миллионов фунтов стерлингов, по оценкам, пришлось на Лондон.

Корт Уимблдона Getty images

Самые высокие продажи в магазинах и онлайн за всю историю были осуществлены в магазине Wimbledon Shop – 666 546 товаров, приобретенных в течение двух недель. За это время было продано более 100 000 бейсболок и почти 25 000 использованных теннисных мячей (средства от их продажи были перенаправлены в Фонд Уимблдона).

Фонд Уимблдона, официальная благотворительная организация All England Club и The Championships, провел еще один успешный год и объявил британских игроков Кэти Бултер и Джека Дрейпера своими первыми чемпионами. Фонд принял более 600 гостей от 89 благотворительных партнеров и собрал 195 000 фунтов стерлингов благодаря программе перепродажи билетов, поддерживаемой Barclays.

Просто факты

Посещаемость

Нынешний Уимблдонский чемпионат за две недели собрал рекордное количество зрителей – 548 770, с рекордной ежедневной посещаемостью 9, 11 и 12 дней.

Трансляции

Глобальный интерес к Уимблдону остается стабильно высоким, а соглашения о медиаправах охватывают более 200 территорий.

Освещение Уимблдона на BBC транслировалось более 69,3 миллиона раз в Великобритании на BBC iPlayer, сайте BBC Sport и в приложении BBC Sport (по сравнению с 50,1 миллиона в 2024 году), что в целом составило 267 миллионов часов аудитории чемпионата.

Пиковая телевизионная и онлайн-аудитория финала в одиночном разряде среди мужчин составила 8,8 миллиона, почти все – 8,3 миллиона – смотрели матч на BBC One.

4,1 миллиона человек настроились на BBC One, чтобы увидеть, как Ига Швентек выиграет свой первый титул в одиночном разряде среди женщин, одержав убедительную победу над Амандой Анисимовой.

Ига Швьонтек с трофеем Уимблдона Getty images

В США ESPN имел самое популярное освещение чемпионата с 2019 года, причем полуфиналы женского одиночного разряда имели наибольшую аудиторию с 2015 года, а количество просмотров финалов в целом выросло на 19% по сравнению с 2024 годом.

Телеканал The Hill в Нью-Йорке в четвертый раз в истории организовал трансляции финалов под Бруклинским мостом. Трехдневное мероприятие посетило более 10 000 человек (что на 48% больше, чем в 2024 году).

Sky Italia зафиксировал лучшие показатели просмотра Уимблдона за всю историю, с общей пиковой аудиторией 7,6 миллиона, которые наблюдали за победой Синнера на TV8 и Sky Sports.

В Польше Polsat имел пиковую аудиторию в 3,96 миллиона с Игой Швентек в финале. В прошлом году аудитория составляла 505 000 человек.

Поддержка оргкомитетом Уимблдона беженцев и лиц, перемещенных из-за конфликтов, продолжается уже третий год подряд, и 1000 беженцев наслаждались просмотром чемпионата.

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Цифровые и социальные сети

В течение травяного сезона, включая британский мейджор, на социальных каналах Уимблдона было опубликовано 5844 публикации (+9% в годовом исчислении). Они генерировали 4,7 миллиарда показов (+61% в годовом исчислении), со 144 миллионами взаимодействий (+26% в годовом исчислении) и 2,7 миллиарда просмотров видео (+71% в годовом исчислении).

Аудитория Уимблдона в социальных сетях выросла на 2,3 миллиона и сейчас составляет 23,5 миллиона в целом (+12% в годовом исчислении).

Вовлечение за рубежом также значительно возросло. Например, уникальный охват цифровых каналов Wimbledon, принадлежащих Уимблдону и управляемых им, в Индии вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Посещение Wimbledon.com и официальных приложений Wimbledon выросло более чем на 20%.

Пользователи провели в общей сложности более 530 миллионов минут на цифровых платформах Wimbledon в течение сезона травяных кортов. За прошлый год наблюдался 39% рост количества зарегистрированных в myWIMBLEDON. Более 1 миллиона пользователей Apple загрузили приложение Wimbledon, что является рекордным количеством со средним рейтингом отзывов более 4,9 звезды.

Статистика матчей

На чемпионате 2025 года было сыграно 746 матчей, всего 1250 часов тенниса.

Во время чемпионата было подано 6365 эйсов.

Джованни Мпетши Перрикар установил новый рекорд чемпионата по самой быстрой подаче – 240 км/ч. Финал Швентек против Анисимовой стал первым финалом женского одиночного разряда, который завершился со счетом 6:0, 6:0 с 1911 года, когда Д.К. Ламберт Чемберс (Британский горный институт) проиграла П.Д.Х. Бутби (Британский горный институт).

В 2025 году три итальянских игрока вышли в четвертый раунд мужского одиночного разряда (Синнер, Сонего и Коболли) – наибольший показатель в истории Уимблдона. Победа Синнера также является первым случаем, когда итальянец выиграл финал мужского одиночного разряда.

Янник Синнер Getty images

На Уимблдоне-2025 наибольшее количество сеяных игроков выбыло в первом круге суммарно в мужском и женском одиночном разрядах (23).

Достигнув 100 побед в матчах на Уимблдоне в своем поединке четвертого раунда, Новак Джокович преодолел дистанцию, эквивалентную более чем четырем марафонам (более 179 887 метров).

Розничная торговля

Клубника уже давно является синонимом дня на чемпионате, а в этом году к семье Уимблдона присоединилась клубничка Пип. В других местах, магазин Wimbledon Shop показал некоторые рекордные показатели в 2025 году, в частности:

669 546 товаров (рекорд)

103 405 бейсбольных кепок (рекорд)

71 925 одежды из коллекции Wimbledon

53 409 полотенец

40 847 носков и спортивных повязок

24 595 использованных теннисных мячей

13 436 зонтиков

Энди Маррей ест клубнику со сливками Getty images

The Hill в Нью-Йорке

The Hill в Нью-Йорке завершил две недели активаций Уимблдона, которые привлекали аудиторию в Нью-Йорке и по всей территории США. The Hill в Нью-Йорке вернулся в четвертый раз в истории на трансляции финалов под Бруклинским мостом. Трехдневное мероприятие собрало более 10 000 посетителей (что на 48% больше по сравнению с 2024 годом).

Интерес американских СМИ вырос на 41% с точки зрения объема освещения в СМИ, а охват СМИ от активаций в США вырос на 264% (до 1,9 миллиарда показов).

The Hill в Нью-Йорке начался в пятницу вечером специальным бесплатным концертом с участием хедлайнера и признанной критиками певицы и автора песен Риты Оры, а также мультиплатиновой певицы и автора песен Эш на разогреве.

Фонд Уимблдона

Более 195 000 фунтов стерлингов было собрано благодаря программе перепродажи билетов, поддерживаемой Barclays. Эти средства поддерживают различные объединения, в частности небольшие благотворительные организации, помогающие удовлетворить социальные потребности, и местные благотворительные организации для бездомных.

Более 114 000 фунтов стерлингов было собрано благодаря программе многоразовых стаканчиков Фонда, где гости могут пожертвовать свой депозит в размере 1 фунта стерлингов в Фонд Уимблдона. Это финансирование поддерживает местные инициативы, в частности благотворительные организации по перераспределению продуктов питания.

Более 41 000 фунтов стерлингов было собрано благодаря продаже использованных мячей чемпионата.