Парадокс Свитолиной, кто сможет остановить Сабаленку: превью Уимблдона 2025

Не прошло и месяца с окончания предыдущего турнира Grand Slam, Ролан Гаррос, как болельщиков тенниса ожидает еще более изысканное зрелище. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоится Уимблдонский теннисный турнир.

Именно в этом пригороде Лондона в 1877 году был проведен первый в истории чемпионат по теннису, в котором приняли участие 22 игрока. От своего первого розыгрыша до нынешнего, 138-го по счету, соревнования проводятся на травяных кортах и ни разу не меняли локацию проведения.

Все остальные мэйджоры изначально тоже проходили на траве, однако со временем стали играться на других покрытиях. Уимблдон чтит свои традиции вплоть до мелочей.

Речь не только о специальном белом дресс-коде, который давно вошел в поговорки и анекдоты. Высота травы на кортах должна составлять ровно 8 миллиметров, турнир начинается строго за 6 недель до первого понедельника августа.

Андре Агасси на Уимблдоне Getty images

Да что там высота травы! Главное лакомство Уимблдона – клубника со сливками – должно подаваться на специальных прозрачных тарелочках, и в каждой порции должно быть исключительно 10 ягодок!

Даты, очки, призовые, детали соревнований

В текущем году турнир пройдет с 30 июня по 13 июля. Женский финальный матч будет сыгран в субботу, 12 июля.

В основной сетке у женщин и мужчин традиционно выступят по 128 спортсменов. Чтобы выиграть Ролан Гаррос, как и любой другой турнир Grand Slam, игроку нужно победить в семи подряд поединках. Триумфатор получит 2000 рейтинговых очков.

Призовой фонд в 2025-м под давлением ведущих теннисистов мира увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом. Победители Уимблдона в одиночных разрядах получат по 3 миллиона фунтов стерлингов – сразу на 11,1% больше, чем в прошлом году.

С 2007 года женщины и мужчины получают одинаковые призовые. Кампания за равноправие в теннисе, возглавляемая легендарной американкой Билли Джин Кинг, дала свои плоды. А вот распределение рейтинговых очков у мужчин и женщин немного отличается.

В отличие от, например, Ролан Гаррос, повышение призовых коснулось абсолютно всех разрядов, а не только одиночных. Так, победители в парных соревнованиях на дуэт получат 680 тысяч фунтов стерлингов, а в миксте – 135 тысяч.

Распределение очков и призовых у женщин

Первый круг: 10 очков / £66,000.

Второй круг: 70 очков / £99,000.

Третий круг: 130 очков / £152,000.

Четвертый круг: 240 очков / £240,000.

Четвертьфинал: 430 очков / £400,000.

Полуфинал: 780 очков / £775,000.

Финал: 1300 очков / £1,520,000.

Победа: 2000 очков / £3,000,000.

Единственным отступлением от давних традиций Уимблдона станет отсутствие линейных судей на кортах. Научно-технический прогресс не стоит на месте, и автоматическая система определения аутов "Hawk-eye" активно внедряется в современном теннисе.

Стоит отметить, что шаг в этом направлении на Уимблдоне делался задолго до нынешних многокамерных компьютерных систем. В уже довольно далекие 90-е годы прошлого века автоматически фиксировались ауты, но только в квадратах подачи и исключительно по длине.

Тай-брейк в решающем сете на всех турнирах Grand Slam играется до десяти очков. 2010 год с матчем Изнер – Маю, который растянулся на три дня, длился более одиннадцати часов, причем пятый сет завершился со счетом 70:68 в пользу американца, отошел в прошлое.

Обзор шансов спортсменок традиционно начинаем с украинок.

Наши

В этом году в основной сетке Уимблдона выступят только четверо украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. По рейтингу проходила в основу Ангелина Калинина, однако она вынуждена была отказаться от участия в соревновании.

Александра Олейникова, которая на Уимблдоне 2025 впервые в карьере сыграла на мэйджоре, прекратила борьбу в четвертьфинале квалификации. Дарья Снигур выбыла на следующей стадии предварительных соревнований.

Александра Олейникова дебютирует на Уимблдоне Instagram

Загадка Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины ударно провела два месяца грунтового сезона. Свитолина начала с удачного выступления за сборную Украины, а сразу после этого выиграла первый турнир WTA за два года. Далее были успешные выступления на "тысячниках" в Мадриде и Риме, и, наконец, четвертьфинал Ролан Гаррос.

Понятно, что после таких нагрузок Элине был нужен отдых, и поэтому из трех недель подготовительных травяных турниров к Уимблдону мы увидели ее в деле только на последней.

На соревновании серии WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге Свитолина обыграла непростую бельгийку Мертенс, а затем фактически отдала выигранный матч бразильянке Хаддад Майе.

Впрочем, делать далеко идущие выводы из этого выступления вряд ли стоит. Опытная украинка традиционно в последние годы перед Уимблдоном проводит по одному травяному турниру, причем особых успехов на них никогда не добивалась.

Вообще, имеем парадокс имени Свитолиной. Элина никогда не любила играть на траве. Первым покрытием в списке ее предпочтений идет хард, на втором месте находится грунт. Трава уверенно занимает последнюю, третью позицию. Однако именно на Уимблдон приходятся самые успешные выступления теннисистки.

Элина Свитолина Getty images

Свитолина дважды, в 2019 и 2023 годах, выходила в полуфинал британского мэйджора. И оба раза проигрывала будущим победительницам, соответственно, Симоне Халеп и Маркете Вондроушовой. На остальных трех турнирах Grand Slam у Элины суммарно один полуфинал.

В прошлом сезоне Свитолина перед Уимблдоном вообще сыграла один матч на траве. Уступила в том же Бад-Хомбурге ветеранке Каролин Возняцки. А затем дошла до уимблдонского четвертьфинала.

Взглянем на результаты жеребьевки для нашей первой ракетки.

Стартовать Элина будет встречей против венгерки Анны Бондар. Месяц назад эти теннисистки уже играли между собой во втором круге Ролан Гаррос. Матч получился сложным, хоть и двухсетовым. На Уимблдоне Свитолиной должно быть проще, ведь с травой Бондар совсем не дружит, в отличие от грунта.

Дальше придется играть либо против действующей представительницы страны-агрессора, либо против тамошней спортсменки, которая спряталась под флагом Франции. Другими словами, с победительницей пары Саснович – Грачева. Вполне рабочий вариант для второго круга.

В третьем очень вероятной является встреча против старой знакомой Мертенс. Теннисистки сыграли друг с другом уже восемь матчей, пять побед имеет украинка. Есть основания надеяться на шестую.

А вот если Элине удастся пройти бельгийку, в четвертом раунде ей придется противостоять главной фаворитке турнира Арине Сабаленке. Первая ракетка мира на любом покрытии в этом году претендует на титулы, и остановить ее крайне сложно. Этот матч должен будет показать, способна ли Свитолина зайти во вторую неделю Уимблдона.

Еще большая загадка Марты Костюк

Всегда трудно прогнозировать выступления нашей второй ракетки. Уж слишком синусоидальными они бывают.

Костюк классно выглядела на грунтовых турнирах в Мадриде и Риме. Могла пройти значительно дальше четвертьфинала и четвертого круга соответственно, если бы на пути оба раза не попалась Сабаленка. Да и даже против белоруски шансы по игре были далеко не призрачными.

А затем на Ролан Гаррос – холодный душ в виде разгрома от чешки Бейлек из конца второй сотни рейтинга. И уже на траве два подряд поражения от Эммы Наварро из топ-10 при ужасном уровне игры в трех с половиной сетах из четырех.

В первом круге Уимблдона Марте досталась проходная соперница – словенская квалифаерка Эрьявец. Во втором ее будет ждать мощная американка Коллинз, а дальше Ига Швентек.

Полячка, несмотря на абсолютно неудачный, по ее собственным меркам, сезон, вдруг на неделе перед Уимблдоном едва не выиграла первый в карьере турнир на траве, все в том же Бад-Хомбурге. Есть большие сомнения, что Костюк сейчас под силу пройти дальше третьего раунда. Именно эта стадия стала камнем преткновения для Марты в прошлом году.

Х-фактор Ястремской

Даяна на траве удивила в хорошем смысле. Первую половину сезона она точно не может занести себе в актив. Выделить можно лишь финал турнира в Линце еще в феврале.

Однако после шикарного празднования своего 25-летия в Монако, которое пришлось немного подвинуть из-за выступления Ястремской на Ролан Гаррос, теннисистка будто получила заряд энергии. Финал в Ноттингеме (ранее на траве Даяна не достигала даже полуфиналов) и четвертьфинал в Истборне приятно удивили украинских болельщиков.

Даяна Ястремская Арата Ямаока

Да, это турниры уровня WTA 250, однако Ястремская действительно продемонстрировала интересную игру и не особо присущие себе умения терпеть в длинных розыгрышах и стабильно качественно подходить к мячам.

Трава вообще является очень коварным покрытием. Мяч при контакте с ней приобретает дополнительное ускорение, и если теннисистка имеет проблемы с правильным подходом к мячам на менее быстрых кортах, на траве дела будут обстоять совсем плохо. В этом плане, повторимся, Даяна приятно удивила.

Все было бы неплохо, если б не жеребьевка Уимблдона. Уже в стартовом матче Ястремской выпало сыграть против второй ракетки мира, чемпионки недавнего Ролан Гаррос, американки Коко Гофф, которой ранее украинка трижды проигрывала на грунте.

Правда, за последние три недели после своего парижского триумфа Гофф выходила на корт лишь однажды. Без шансов проиграла в Берлине китаянке Ван Синьюй. На траве 21-летняя Коко ранее не имела серьезных успехов как раз из-за проблем с подходом к мячу: на быстром покрытии она не успевает дорабатывать ногами.

Из-за этого некоторые эксперты, в частности, выдающийся экс-теннисист Энди Роддик, прогнозируют сенсацию в матче Гофф – Ястремская. Мы были бы не против такого развития событий, однако от рассмотрения дальнейшей сетки все же воздержимся. Главный матч для Даяны на Уимблдоне состоится именно в первом круге.

Опыт для Стародубцевой

Стародубцева за последний месяц стала королевой удачи. На Ролан Гаррос после поражения в финале квалификации она вытащила счастливый билет "лаки-лузера", благодаря которому дошла аж до третьего круга основной сетки. В Ноттингеме ей так же повезло, правда, дальше первого раунда основы добраться не удалось.

Юлия играет соревнования на траве всего второй сезон, и чувствуется, что хорошо приспособиться к нюансам быстрого покрытия ей не удается. Ожидать больших свершений на Уимблдоне от нее пока не стоит.

Юлия Стародубцева Getty images

В стартовом матче Стародубцева встретится с обладательницей уайлд-кард, британкой Франческой Джонс. Вроде бы неплохой вариант – начать турнир против человека из второй сотни рейтинга, однако стоит понимать, что Джонс является местной теннисисткой, и на траве играет с детства.

Если же ее удастся одолеть, следующей соперницей будет либо 19-летняя австралийка Майя Джойнт, которая только что выиграла титул в Истборне и впервые в карьере вошла в топ-50, либо мощная россиянка Самсонова. Последняя на "пятисотнике" в Берлине неделю назад дошла до полуфинала. В матчах с такими соперницами Юлии стоит набираться опыта в игре на траве.

Главные фаворитки

Спрогнозировать победительницу Уимблдона 2025 очень непросто. Два последних года чемпионками становились чешки Вондроушова и Крейчикова, которых при всем уважении нельзя было отнести к специалисткам игры на траве. Так же и финалисток, соответственно, Жабер и Паолини.

Попробуем проанализировать.

Арина Сабаленка

Первая ракетка мира за последние пару лет стала значительно стабильнее. Отошли в прошлое времена с 10-20 двойными ошибками за матч. Самая большая мощность в WTA-туре позволяет представительнице страны-агрессора просто перебивать оппоненток. На траве грубая сила часто приносит результат.

Читайте также : блог Сабаленка дружит с диктатором Лукашенко, провоцировала украинок и долго молчала о войне

Однако серьезных достижений у Сабаленки на этом покрытии пока нет. Правда, прошлогодний Уимблдон она пропустила из-за травмы. А в текущем сезоне после финала Ролан Гаррос выступила лишь в Берлине, где без шансов уступила в полуфинале Маркете Вондроушовой.

Тем не менее, Сабаленка в любом случае будет считаться главной претенденткой на титул. То же самое было и на Australian Open и Ролан Гаррос, однако оба финала там белоруска проиграла.

Есть ли кому остановить ее на коварной уимблдонской траве?

Точно есть. Уже в третьем круге первая ракетка мира будет иметь хороший шанс снова встретиться с Вондроушовой. Победитель дуэли может в следующем круге выйти на Элину Свитолину. Надеемся, кто-то из них сможет не пустить Сабаленку в четвертьфинал.

Елена Рыбакина

Выглядит нелогичным, что второй в списке претенденток на титул идет казахстанская москвичка, которая даже не входит в топ-10 мирового рейтинга. Однако удивляться нечему. Хоть Рыбакина в этом сезоне не блещет (один титул в Страсбурге на грунте), она является победительницей Уимблдона 2022, и стиль ее игры вполне подходит для травяного покрытия.

Елена Рыбакина Instagram

Построение игры от мощной подачи с попыткой завершать розыгрыши за минимальное количество ударов всегда работает на британском мэйджоре. Не в пользу Рыбакиной говорит то, что на двух травяных турнирах она не заходила дальше четвертьфинала. Правда, в Берлине не реализовала четыре матч-пойнта против Сабаленки.

На Уимблдоне Рыбакина не встретится с первой ракеткой мира до финала, поскольку попала в нижнюю половину сетки, к Гофф. В четвертом круге можно ожидать интересного противостояния казахстанки со Швентек. Его победитель в четвертьфинале будет иметь шанс встретиться с молодой американкой. Если та до него доберется, конечно, ведь мы будем надеяться на Ястремскую.

Пегула, Швентек, Вондроушова

Второй эшелон фавориток Уимблдона составляют не очень "травяные" теннисистки.

Джессика Пегула с присущей себе стабильностью при благоприятных условиях может добиваться результатов на любом покрытии. На этой неделе в Бад-Хомбурге она завоевала титул, став пока единственной в сезоне теннисисткой, которая побеждала на турнирах на всех трёх покрытиях. Если у 31-летней американки остались силы, она может удивить.

Жребий оказался благоприятным для Пегулы. Она попала в половину сетки к Гофф и Рыбакиной. До четвертьфинала ее особо некому остановить. Разве только ветеранка Татьяна Мария во втором круге устроит сенсацию.

Ига Швентек даже в свои лучшие годы лидерства в мировом рейтинге не добывала титулов на траве. Сейчас полячка находится на спаде, в турнирах не побеждала больше года, поэтому якобы должна иметь минимум шансов. Однако в Бад-Хомбурге Швентек неожиданно дошла до финала, а ее подача стала представлять серьезную опасность.

Матч четвертого круга с Рыбакиной должен показать текущий уровень амбиций Иги.

Маркета Вондроушова оправилась от своей очередной травмы, из-за которой упала во вторую сотню рейтинга. И сразу получила титул в Берлине, обыграв на пути к нему Киз, Шнайдер, Жабер и Сабаленку. После такого выступления было бы странно не записать чемпионку Уимблдона 2023 хотя бы в теневые фаворитки.

Маркета Вондроушова Instagram

Если вдруг снова не подведет здоровье, все равно Вондроушовой будет крайне тяжело рассчитывать на выход во вторую неделю мэйджора. В посев она не попала, поэтому стартует против 32 сеяной американки Кесслер, которая неделю назад выиграла травяной финал у Даяны Ястремской в Ноттингеме.

В случае успеха следующей соперницей чешки станет местная любимица Эмма Радукану, а в третьем круге уже будет ждать Сабаленка. Одержать здесь три победы подряд является задачей со звездочкой, однако совсем сбрасывать со счетов этот вариант не стоит.

На кого еще обратить внимание

Действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова восстановилась от травмы спины, из-за которой пропустила более четырёх месяцев на старте сезона. Однако с четвертьфинала в Истборне ей пришлось сниматься уже из-за боли в бедре. Поэтому от нее успехов ожидать не стоит, не говоря уже о защите титула.

А вот за прошлогодней финалисткой Жасмин Паолини стоит понаблюдать. Трудно представить второе подряд ее удачное выступление на траве, ведь стиль итальянки не подходит под это покрытие. Однако Паолини в последнее время умеет удивлять. Тем более, непроходимых соперниц до стадии четвертьфинала у нее на пути не будет.

37-летняя Татьяна Мария удивила многих две недели назад, когда выиграла турнир WTA 500 в Лондоне, обыграв на пути к финалу Рыбакину и Киз. Немка является едва ли не единственной теннисисткой в WTA-туре, способной играть в винтажном стиле serve&volley, то есть, с выходами к сетке сразу после подачи.

Татьяна Мария Instagram

На старте Марии предстоит сыграть с американкой Волынец, а во втором круге будет ждать Пегула. Интересно, сможет ли Татьяна навязать ей борьбу и спеть лебединую песню давно ушедшей в прошлое эпохе.

Наконец, свой последний Уимблдон проведет двукратная чемпионка турнира Петра Квитова. Вряд ли она справится с десятым номером посева Эммой Наварро, но отдать дань уважения выдающейся спортсменке необходимо. US Open станет последним турниром в карьере чешки.

Мнение букмекеров

Главной фавориткой Уимблдона считается первая ракетка мира Арина Сабаленка. Коэффициент на ее победу равен 3.5. На второй позиции находится Елена Рыбакина – 6.00. Далее следуют Коко Гофф – 7.00 и Ига Швентек – 8.00.

Шансы Элины Свитолиной на титул расцениваются выше всего среди украинок. Коэффициент на ее победу равен 40.00, и это одиннадцатое место среди всех теннисисток. Кто рискнет поставить на Марту Костюк, в случае завоевания ею титула получит увеличение свои ставки в 151 раз. Третьей среди наших теннисисток, как ни странно, идет Юлия Стародубцева (351.00), и лишь четвертой – Даяна Ястремская (401.00).

Где смотреть Уимблдон?

В Украине Уимблдон 2025, как и в предыдущие годы, будет транслировать телеканал Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.