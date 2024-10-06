Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации турнира в Ухане

Украинка Юлия Стародубцева (115) уступила представительнице Венгрии Анне Бондарь (90) в финале квалификации турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

Матч длился 2 часа и завершился со счетом 7:6 (4), 6:4. У Стародубцевой 1 подача навылет (3 эйса у соперницы), она не допустила никакой двойной ошибки (3 у Бондарь) и использовала 4 из 8 брейкпойнтов (5 из 9 у оппонентки).

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард.

Призовой фонд – $3,221,715

Квалификация, финал, 6 октября

Анна Бондарь (Венгрия) – Юлия Стародубцева (Украина) 7:6 (4), 6:4

Отметим, что накануне 24-летняя уроженка Каховки впервые играла в основной сетке турнира категории WTA 1000. Она пробилась в основу тысячника в Пекине через квалификацию и прошла в четвертьфинал, где уступила шестой ракетке мира Коко Гофф.

Этот результат позволил Стародубцевой впервые за карьеру войти в сотню рейтинга WTA.

Напомним, ранее другая украинка Леся Цуренко смогла пробиться в основную сетку тысячника в Ухане. В финале квалификации она одолела "нейтральную" теннисистку с российским паспортом Эрику Андрееву.