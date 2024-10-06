Цуренко пробилась в основную сетку турнира в Ухане, одолев россиянку

Украинка Леся Цуренко (88) обыграла "нейтральную" теннисистку с российским паспортом Эрику Андрееву (67) в финале квалификации турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

Матч длился 2 часа 17 минут и завершился со счетом 7: (3), 7:5. Цуренко не подала ни одной подачи навылет (5 эйсов у соперницы), допустила 9 двойных ошибок (1 у россиянки) и использовала 4 из 11 брейкпойнтов (3 из 11 у соперницы).

Цуренко играет на турнире впервые с 2018 года. Лучшим ее результатом стал второй круг в 2017 году.

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард.

Призовой фонд – $3,221,715

Квалификация, финал, 6 октября

Леся Цуренко (Украина) – Эрика Андреева (–) 6:4, 6:1

Напомним, свой финальный поединок квалификации также проведет украинка Юлия Стародубцева. Накануне она вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине, где с боем уступила шестой ракетке мира.

Этот результат гарантировал 24-летней украинцы впервые за карьеру войти в сотню рейтинга WTA.