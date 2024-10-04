Юлия Стародубцева – новая звезда украинского тенниса. Успех в Пекине – только начало

После окончания Открытого чемпионата США украинских болельщиков тенниса ждало сразу несколько неприятных новостей. Как и в прошлом году, досрочно завершила свой сезон Элина Свитолина, она перенесла операцию на правой ноге. Также из-за проблем со здоровьем была вынуждена закончить выступления в 2024 году четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина.

Еще две украинки из первой сотни мирового рейтинга, Даяна Ястремская и Леся Цуренко, в последний раз радовали своими победами еще в конце июля и начале августа соответственно. Из наших топов стабильно продолжала выигрывать матчи только Марта Костюк, но и она на большом турнире WTA 1000 в Пекине неожиданно проиграла стартовую встречу 22-летней американской теннисистке украинского происхождения Кэти Волынец.

Приятная неожиданность пришла оттуда, откуда вроде и ждали, но точно не на турнире столь высокой категории. 115-я ракетка мира Юлия Стародубцева успешно преодолела квалификацию на China Open и неожиданно дошла до 1/4 финала основной сетки, где её остановила только шестая ракетка мира Коко Гофф – лучшая теннисистка до 21 года и чемпионка US Open 2023.

На пути к четвертьфиналу Стародубцева переиграла 69-ю, 37-ю, 47-ю и 14-ю ракеток мира, а вишенкой на торте стала победа над "нейтральной" спортсменкой из России Анной Калинской с "баранкой" во втором сете. Это была самая высокорейтинговая победа Юлии, а также первый выигрыш в противостояниях с соперницами из Топ-20 рейтинга WTA. Что же стало предпосылкой для такого прорыва в карьере 24-летней украинки, попробуем разобраться дальше.

Стародубцева родилась в Каховке в 2000 году. Первым её тренером в Украине была бабушка новокаховчанки Ангелины Калининой – Татьяна Николаевна. Уже с 10 лет Юлия показывала хорошие результаты в Украине, выигрывала национальные чемпионаты в одиночке, паре и даже в миксте. По словам самой спортсменки, даже эти успехи не означали, что она продолжит профессиональную карьеру, ведь не хватало финансовых возможностей. Поэтому в 2017 году Стародубцева поехала учиться в университет в США, где и провела 5 следующих лет. Там она выступала за команду Университета Old Dominion (Вирджиния).

Юлия Стародубцева ФТУ

Во время учебы украинка играла в самом престижном первом дивизионе в Конференции США, чьи члены расположены в южном регионе США (вузы из Флориды, Алабамы, Джорджии, Виргинии, Луизианы, Теннесси, Нью-Мехико, Техаса, Кентукки и других). Во время студенческой карьеры Стародубцева была 17-й ракеткой в одиночном разряде и первой в парном, несколько раз выигрывала награду лучшего игрока месяца. На счету Юлии были победы над самыми высокорейтинговыми соперницами, винстрик из 17 матчей подряд, а также весомый вклад в победу женской команды её учебного заведения в чемпионатах 2021 и 2022 годов.

Юлия Стародубцева (в верхнем ряду справа) Old Dominion Athletics

Следует отметить, что выступления на профессиональных турнирах ITF Юля начала с 2015 года. Она играла фьючерсы в Украине (выступала в Буче, Харькове и Ивано-Франковске), также ездила в Молдову и Египет. Еще в то время она продолжала играть на юниорском уровне. Естественно, всё это закончилось летом 2017 года.

Полноценное возвращение украинки на профессиональный уровень произошло на соревнованиях в Роме (Джорджия, США) в конце января 2023 года. С нулевым рейтингом к тому времени ей пришлось играть wild card турниры, чтобы попасть только в квалификацию, деньги для старта удалось собрать с помощью краундфандинга. Уже на следующих соревнованиях категории ITF W25 в Спринге (Техас) украинке удалось выиграть первый титул.

Стародубцева продолжила выступать на соревнованиях ITF в США, в мае стала финалисткой 60-тысячника в Нейплсе (Флорида), после чего в июне выиграла соревнование такой же категории в Самтере (Южная Каролина). Тем же летом был финал в Эвансвилле (Индиана), а также победа в Далласе (Техас). Параллельно с успехами в одиночке были выиграны и несколько титулов в паре, самый большой из них – на 100-тысячнике в Ландисвилле (Пенсильвания) в дуэте с американкой Софи Чанг.

Быстрый набор рейтинговых очков позволил Стародубцевой дебютировать в квалификации турниров Grand Slam на Открытом чемпионате США. Первый блин получился комом, в стартовом раунде отбора Юлия уступила на тот момент 18-летней швейцарке Селин Наеф. Украинка продолжила выступать на турнирах в США и до конца года выиграла 60-тысячник ITF в Ранчо-Санта-Фе (Калифорния). На данный момент это её последний выигранный титул в одиночном разряде.

Еще летом 2023 года на Юлю обратил внимание бывший капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима, это произошло во время подготовки к матчу плей-офф Кубка Билли Джин Кинг с командой Нидерландов. Тогда Стародубцева не смогла присоединиться к национальной команде, так как не имела возможности вернуться в США после выезда за границу. Но в апреле следующего года уже была в команде на матче раунда Квалификации против Румынии.

"При подготовке к матчу с Нидерландами я общался с Юлей и говорил ей, что она имеет высокий уровень всех своих ударов. Думаю, что это её главное преимущество над другими девушками. Она умеет играть с лёта, имеет хороший резаный удар, что в женском теннисе очень важно. После университета Юля имеет классную психологию, потому что там играют много командных матчей, это добавляет уверенности.

Стародубцева может сильно играть пару, это еще один плюс для игрока сборной. Юля – сбалансированный игрок. Часто бывает так, что у теннисистки есть классный удар справа, а слева есть вопросы. Она умеет играть и там, и там, неплохо двигается, имеет голову на плечах. В эмоциональном плане у нее всё хорошо, что тоже очень важно для женщин", – рассказал Филима уже во время выступления Юли на турнире в Пекине.

Также Михаил Филима на примере Стародубцевой обратил внимание родителей, что развитие карьеры их детей-теннисистов может быть успешным, даже если идти разными путями.

"Я помню, что Юля играла наравне с другими. Особо не выделялась высокими результатами в юниорах, но показывала, что умеет играть в теннис. Для родителей, у которых сейчас дети занимаются теннисом, достижение Стародубцевой – определенный показатель. То есть поехать учиться после юниорских выступлений – это не крест на профессиональной карьере, а наоборот, возможно, это даст толчок в дальнейшем. Есть много векторов, как развиваться".

Осенью 2023 года Стародубцева все же закончила оформление документов и смогла съездить на турнир WTA 125 в Колину (Чили), где ей удалось дойти до стадии 1/4 финала. На этом сезон для нее был завершен.

Украинка начала 2024 год на 157 месте в рейтинге WTA, что позволяло попадать в квалификацию турниров Grand Slam, а также играть в отборе к соревнованиям WTA 250, или в основе WTA 125 и ниже. На самом деле это очень сложный период, ведь нужно играть очень много матчей, а рейтинговые очки одновременно зарабатывать непросто. После неудачи в отборе к US Open 2023, где она во время матча сильно повредила левую кисть, Стародубцева реабилитировалась на Australian Open 2024. В квалификации она одолела всех трех соперниц, но в первом раунде основы слишком разнервничалась и без шансов проиграла на тот момент 6-й ракетке мира Онс Жабер из Туниса.

Чтобы приблизительно понимать, чем выступление в квалификации на турнире GS отличается от соревнований ITF, которые до этого играла Юля, держите небольшое сравнение. За выход в основу австралийского мейджора украинка получила 40 рейтинговых баллов, за победу на 60-тысячнике в Ранчо-Санта-Фе – 80 очков. Призовые кардинально отличаются в другую сторону: $79,367 против $9,142.

Прогресс Стародубцевой в рейтинге продолжался до того времени, когда пришлось защищать очки за успешные выступления на турнирах в США. Делать это на соревнованиях более высоких категорий сложнее, ведь увеличивается конкуренция за высшие призовые, пример из предыдущего абзаца более чем красноречив. Однако Юлия продолжила выступать на уровне ITF 100 и выше. На 100-тысячниках было два четвертьфинала и полуфинал, на турнирах WTA мало что получалось. Самым главным достижением в 2024-м, без сомнения, стали успешные выступления в квалификации турниров Grand Slam.

В этом году Юле удалось что-то невероятное в мире тенниса – выйти в основу всех четырех мейджоров из квалификации. К примеру, украинская теннисистка Леся Цуренко четыре раза из четырех возможных преодолевала отбор на Australian Open (2011, 2013, 2022, 2023). Это можно объяснить тем, что Леся часто страдает из-за травм и её место в рейтинге не всегда соответствует высокому уровню игры украинки. Обычно в начале сезона, когда и проходят соревнования в Мельбурне, Цуренко меньше донимали разнообразные повреждения, что и позволяло ей подтверждать свой высокий класс. По аналогии можно сказать, что место Стародубцевой в рейтинге тоже не отражало её уровень игры, поэтому в перспективе нужно было только дождаться подъема.

К сожалению, в основе турниров Grand Slam у Юлии не все складывалось, выиграть один матч удалось только на Уимблдоне, там украинка одолела бельгийку Элисон ван Уйтванк, которая через полтора месяца вообще завершила карьеру в 30 лет из-за проблем со здоровьем. В Лондоне, где Юля играла в кепке Элины Свитолиной, был хороший шанс пройти и дальше, но во втором круге Стародубцеву остановила перспективная новозеландка Лулу Сан, которая в результате с квала неожиданно дошла до 1/4 финала основы.

Юлия Стародубцева Getty Images

На US Open 2024 жребий был не очень благоприятен для Юлии, в роли квалифайера она попала на трехкратную финалистку турнира Викторию Азаренко. Украинке неожиданно удалось выиграть первый сет, но дальше шансов не было. На тот момент она была 146-й ракеткой мира, именно после этого матча и начался быстрый подъем в рейтинге.

После выступления в Нью-Йорке Стародубцева уехала на соревнования в Монастире (Тунис), где впервые на турнире категории WTA 250 дошла до 1/4 финала. Дальше была неделя на передышку и начало серии турниров в Азии. В Пекине Юля традиционно начала с квалификации, где легко разобралась с представительницей Канады Кэрол Чжао (6:2, 6:2) и кореянкой Су Чжэн Чан (6:0, 6:2). А дальше были уже более серьезные победы. Сначала удалось одолеть очень опытную и всегда неуступчивую немку Лауру Зигемунд (6:4, 7:6), затем был взят реванш у чешки Екатерины Синяковой (6:2, 6:2) за июньское поражение на берлинской траве.

В третьем раунде украинка победила Элину Аванесян из Армении (6:3, 6:1), но не стала жать ей руку, ведь эта спортсменка недавно еще имела российский паспорт. В 1/8 финала Юле пришлось сыграть еще с одной "нейтральной" теннисисткой Анной Калинской, этот экзамен также был сдан на отлично (7:5, 6:0). В 1/4 финала Стародубцева во второй раз в своей карьере вышла на корт против представительницы Топ-10. У американки Коко Гофф мало что выходило в первом сете, украинка размазала её со счетом 6:2 в первой партии, но дальше Коко доказала, что сейчас выше классом.

Юлия Стародубцева Robert Prange/Getty Images

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук, сейчас работающая комментатором на турнирах WTA, не удивлена прогрессом Юлии, а также рассказала о причинах улучшения результатов.

"Думаю, что Юля почувствовала себя увереннее на больших кортах, на больших аренах, перед большим количеством болельщиков. В её игре выделяется безумная самоотдача. Даже когда смотришь на неё на тренировках, она всегда очень сконцентрирована, не обращает внимания на посторонние факторы. Юля на тренировках именно играет в теннис, не просто бездумно находится на корте.

Для меня ключевой показатель того, насколько у неё большие положительные изменения в этом сезоне – это её подача. Юля сменила движение совершенно на новое. Обычно, когда что-то меняешь в технике, это занимает время, нужна уверенность. Она быстро проходит все эти этапы. Как мне кажется, самое главное состоит в том, что ей нравится играть в теннис, она голодна до игры и побед.

В Пекине для меня большим удивлением стал её удар справа. Он настолько улучшился в плане силы, ускорения в концовке. Сейчас она практически весь розыгрыш может разыграть форхендом, хорошо двигается по корту, классно забегает под удар.

Прогресс Стародубцевой невероятно важен и для сборной Украины. 16-17 ноября женская национальная команда сыграет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против сборной Австрии. Конечно, это не самый грозный соперник (ни одной представительницы в Топ-200 мирового рейтинга), но у нас самих проблем хватает. Пока неизвестно, сыграет ли Марта Костюк. Свитолина и Калинина травмированы, форма Ястремской и Цуренко оставляет желать лучшего. Поэтому Стародубцева должна помочь команде в этом матче, но она и сама на это намекала.

Не скрывает восхищения от ее игры и капитан женской сборной Илья Марченко, для которого это будет первый матч в такой роли.

"Сейчас я слежу за всеми девушками, поэтому видел много её матчей тоже. Несколько на US Open. Моё мнение с самого начала было таким же, как и сейчас: рейтинг Юли не отражает её уровень тенниса. Я был уверен, что она поднимется выше. Пройти квалификацию на всех четырех турнирах Grand Slam – это очень непросто.

Что касается технических компонентов её игры, то у неё качественные удары и с форхенда, и с бэкхенда. Она хорошо атакует, если забегает под форхенд и играет по линии. Так что если ей удается играть с минимумом ошибок, то она очень сложный оппонент даже для топов. Скорость и качество ударов на очень высоком уровне. Она из тех игроков, которые любят диктовать свои условия на корте", – сказал Марченко.

До конца года остается совсем мало времени, но Стародубцева находится в отличной форме. Пока она тренируется и ездит на турниры со своим парнем, австралийцем Пирсом Доланом. В матче с Аванесян Юлия получила небольшую травму бедра, но если у неё всё будет хорошо со здоровьем, нужно продолжать играть и набирать очки. Защищать до конца года не так уж много: 80 очков за Ранчо-Санта-Фе и еще 50 в сумме за другие соревнования. К примеру, за успешный турнир в Пекине украинка получит 245 рейтинговых баллов, это около 30% всех очков, которые у неё будут со следующей недели.

Сейчас многие теннисистки находятся не в лучшей форме: кто-то зализывает раны после тяжелого сезона, кто-то просто устал от напряженного графика, что также упрощает продвижение вверх. Делать это уже в Австралии в начале 2025 года будет гораздо труднее, поэтому нужно пользоваться моментом.

Владимир Клепач, Чемпион

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