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Свитолина поднялась на 13 позицию, другие украинки тоже прогрессируют в обновленном рейтинге WTA

Станіслав Матусевич — 9 июня 2025, 08:15
Свитолина поднялась на 13 позицию, другие украинки тоже прогрессируют в обновленном рейтинге WTA
Еліна Світоліна
Getty images

В понедельник, 9 июня, женская теннисная ассоциация WTA обновила свой рейтинг.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал на Ролан Гаррос сделала шаг вверх и поднялась на 13 позицию. Уверенно лидировать в рейтинге продолжает финалистка Открытого первенства Франции белоруска Арина Сабаленка. Триумфаторка турнира американка Коко Гофф идет второй.

На самую высокую для себя пятую позицию с седьмой поднялась четвертьфиналистка грунтового мэйджора китаянка Чжэн Циньвэнь. В обратном направлении проследовала полька Ига Швентек, которая не смогла защитить прошлогодний титул в столице Франции.

В конце первой десятки поменялись местами испанка Паула Бадоса и американка Эмма Наварро.

Сенсационная полуфиналистка Ролан Гаррос француженка Лоис Буассон взлетела с 361 позиции на 65-ю.

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Вторая ракетка Украины Марта Костюк после вылета в первом круге Открытого чемпионата Франции опустилась на одну строчку и сейчас 26-я.

Даяна Ястремская поднялась на 3 строчки и занимает 45 позицию.

Серьезного прогресса достигла Юлия Стародубцева. Благодаря дебютному в карьере выходу в третий круг мэйджора она прибавила 14 мест и стала 67-й, установив персональный рекорд.

Ангелина Калинина вернулась в топ-100 и сейчас 96-я. Дарья Снигур осталась на 151 позиции.

На самое высокое в своей карьере 202 место поднялась Александра Олейникова. Анастасия Соболева после прохождения квалификации на Ролан Гаррос тоже улучшила свою позицию, она 244-я.

Рейтинг WTA:

  1. (1). Арина Сабаленка (-) – 11553;
  2. (2). Коко Гофф (США) – 8083;
  3. (3) Джессика Пегула (США) – 6483;
  4. (4). Жасмин Паолини (Италия) – 4805;
  5. (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4668;
  6. (6). Мирра Андреева (-) – 4636;
  7. (5). Ига Швентек (Польша) – 4618;
  8. (8). Мэдисон Киз (США) – 4484;
  9. (10). Паула Бадоса (Испания) – 3684;
  10. (9). Эмма Наварро (США) – 3649;

...

13 (14). Элина Свитолина (Украина)  3035;
26 (25). Марта Костюк (Украина)  1736;
45 (48). Даяна Ястремская (Украина)  1159;
67 (81). Юлия Стародубцева (Украина)  924;
96 (113). Ангелина Калинина (Украина)  708;
151 (151). Дарья Снигур (Украина)  485;
202 (217). Александра Олейникова (Украина)  351;
244 (256). Анастасия Соболева (Украина)  306.

Напомним, что стали известны суммы призовых Элины Свитолиной и других украинок за выступления на Ролан Гаррос 2025.

Ангеліна Калініна

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