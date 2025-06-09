Свитолина поднялась на 13 позицию, другие украинки тоже прогрессируют в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 9 июня, женская теннисная ассоциация WTA обновила свой рейтинг.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал на Ролан Гаррос сделала шаг вверх и поднялась на 13 позицию. Уверенно лидировать в рейтинге продолжает финалистка Открытого первенства Франции белоруска Арина Сабаленка. Триумфаторка турнира американка Коко Гофф идет второй.

На самую высокую для себя пятую позицию с седьмой поднялась четвертьфиналистка грунтового мэйджора китаянка Чжэн Циньвэнь. В обратном направлении проследовала полька Ига Швентек, которая не смогла защитить прошлогодний титул в столице Франции.

В конце первой десятки поменялись местами испанка Паула Бадоса и американка Эмма Наварро.

Сенсационная полуфиналистка Ролан Гаррос француженка Лоис Буассон взлетела с 361 позиции на 65-ю.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк после вылета в первом круге Открытого чемпионата Франции опустилась на одну строчку и сейчас 26-я.

Даяна Ястремская поднялась на 3 строчки и занимает 45 позицию.

Серьезного прогресса достигла Юлия Стародубцева. Благодаря дебютному в карьере выходу в третий круг мэйджора она прибавила 14 мест и стала 67-й, установив персональный рекорд.

Ангелина Калинина вернулась в топ-100 и сейчас 96-я. Дарья Снигур осталась на 151 позиции.

На самое высокое в своей карьере 202 место поднялась Александра Олейникова. Анастасия Соболева после прохождения квалификации на Ролан Гаррос тоже улучшила свою позицию, она 244-я.

Рейтинг WTA:

(1). Арина Сабаленка (-) – 11553; (2). Коко Гофф (США) – 8083; (3) Джессика Пегула (США) – 6483; (4). Жасмин Паолини (Италия) – 4805; (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4668; (6). Мирра Андреева (-) – 4636; (5). Ига Швентек (Польша) – 4618; (8). Мэдисон Киз (США) – 4484; (10). Паула Бадоса (Испания) – 3684; (9). Эмма Наварро (США) – 3649;

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13 (14). Элина Свитолина (Украина) – 3035;

26 (25). Марта Костюк (Украина) – 1736;

45 (48). Даяна Ястремская (Украина) – 1159;

67 (81). Юлия Стародубцева (Украина) – 924;

96 (113). Ангелина Калинина (Украина) – 708;

151 (151). Дарья Снигур (Украина) – 485;

202 (217). Александра Олейникова (Украина) – 351;

244 (256). Анастасия Соболева (Украина) – 306.

Напомним, что стали известны суммы призовых Элины Свитолиной и других украинок за выступления на Ролан Гаррос 2025.