Свитолина заработала на Ролан Гаррос более 400 тысяч евро, другие украинки – значительно меньше

Определились суммы призовых украинских теннисисток за выступления на Ролан Гаррос 2025.

Больше всего заработала Элина Свитолина – €440,000. Первая ракетка Украины дошла до четвертьфинала соревнования, где уступила действующей чемпионке Иге Швентек из Польши. Благодаря повторению личного рекорда в Париже, Свитолина поднимется со следующей недели на 13 позицию мирового рейтинга.

Для сравнения с самыми высокими призовыми, доход чемпионки турнира составит €2,550,000.

Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева завершили Ролан Гаррос на стадии третьего круга и заработали каждая по €168,000. Для Юлии это выступление стало лучшим в карьере, она никогда ранее не выигрывала два матча в основной сетке турнира Grand Slam. Благодаря этому она установит личный рекорд в рейтинге, однако точная её позиция пока неизвестна.

Ангелина Калинина дошла до второго круга французского мэйджора, её доход составил €117,000.

Марта Костюк и Анастасия Соболева проиграли уже на старте основной сетки соревнований, и каждая получила чек на €78,000. Соболева при этом впервые в карьере прошла квалификацию на турнире Grand Slam, так что для нее это прекрасный результат, в отличие от второй ракетки Украины.

Дарья Снигур завершила борьбу на Ролан Гаррос во втором круге квалификации, за что заработала €29,500.

Отметим, что суммы приводятся без учета налогов.