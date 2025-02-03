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Ястремская врывается в первую полусотню, у лидеров обновленного рейтинга WTA без изменений

Станіслав Матусевич — 3 февраля 2025, 12:40
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська
Getty images

В понедельник, 3 февраля, был обновлен официальный рейтинг женской теннисной ассоциации WTA.

В первой десятке никаких изменений не произошло, поскольку на неделе после Australian Open все ведущие теннисистки планеты отдыхали. Лидировать продолжает "нейтральная" спортсменка Арина Сабаленка, менее 200 очков проигрывает ей полячка Ига Швентек.

Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая сохранила свою 22 позицию. Элина Свитолина поднялась на одну строчку и находится прямо за Костюк.

Ангелина Калинина сделала один шаг назад. Резкий подъем на 22 места благодаря выходу в финал в Линце осуществила Даяна Ястремская. С новой недели она замыкает топ-50.

Немного поднялись в рейтинге Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая, а Анастасия Соболева потеряла 3 позиции.

Рейтинг WTA

(Обновлено 3 февраля)

1 (1). Арина Сабаленка (-) – 8956;
2 (2). Ига Швентек (Польша) – 8770;
3 (3). Коко Гофф (США) – 6538;
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) – 5288;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 4893;
6 (6) Джессика Пегула (США) – 4861;
7 (7). Мэдисон Киз (США) – 4680;
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095;
9 (9). Эмма Наварро (США) – 3709;
10 (10). Паула Бадоса (Испания) – 3588;
...
22 (22). Марта Костюк (Украина) – 2064;
23 (24). Элина Свитолина (Украина) – 1970;
49 (48). Ангелина Калинина (Украина) – 1171;
50 (72). Даяна Ястремская (Украина) – 1169;
109 (111). Юлия Стародубцева (Украина) – 705;
136 (136). Дарья Снигур (Украина) – 527;
147 (147). Леся Цуренко (Украина) – 490;
228 (225). Анастасия Соболева (Украина) – 319;
238 (243). Катарина Завацкая (Украина) – 304.

Напомним, что Ангелина Калинина и Дарья Снигур на текущей неделе сыграют в основной сетке турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

WTA Ангеліна Калініна Катаріна Завацька Марта Костюк Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Леся Цуренко Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Дар'я Снігур

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