Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк покинула двадцатку лучших в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 3 марта, женская ассоциация тенниса WTA обновила свой рейтинг, в котором произошли небольшие изменения позиций лучших теннисисток мира. Зато среди украинок перестановки более серьезные, ведь Элина Свитолина снова стала первой ракеткой страны.

Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидером остается белоруска Арина Сабаленка, на втором месте – полячка Ига Швентек, а третью строчку занимает американка Коко Гофф. Четвёртую позицию продолжает удерживать ещё одна представительница США, Джессика Пегула, которая завоевала титул на родине, на турнире серии WTA 250 в Остине.

Изменения произошли лишь в конце первой десятки. Американка Эмма Наварро благодаря триумфу на пятисотнике в мексиканской Мериде поднялась с десятого на восьмое место, потеснив на девятую строчку китаянку Чжен Циньвень. Четвертьфиналистка этого же соревнования Паула Бадоса вернулась в первую десятку, подвинув за ее пределы россиянку Мирру Андрееву.

Среди украинок Элина Свитолина поднялась на одну позицию, хотя на прошлой неделе вообще не играла. Элина теперь находится на 23 позиции, вернув себе статус первой ракетки Украины. Им с июня 2024 года владела Марта Костюк.

Сама же Марта на прошлой неделе выступила неудачно, проиграв в первом круге турнира в Мериде австралийке Дарье Сэвилл. Костюк должна была защищать 325 прошлогодних очков за финал в американском Сан-Диего. Поскольку этого сделать не удалось, то она опустилась с 19 на 24 место в женском рейтинге.

Даяна Ястремская на турнирах не выступала и потеряла две позиции, она теперь 46-я.

Ангелина Калинина в Мериде прошла первый круг, а во втором уступила все той же Дарье Сэвилл. Как и Ястремская, она потеряла две позиции и теперь находится на 54 месте.

Юлия Стародубцева опустилась на одну строчку и находится на 110 строчке. Аналогичные изменения у Дарьи Снигур, она 128-я.

Наконец, Леся Цуренко, которая в этом сезоне еще не выступала, продолжает оставаться на 186 позиции.

Рейтинг WTA:

1 (1). Арина Сабаленка (-) – 9076;

2 (2). Ига Швентек (Польша) – 7985;

3 (3). Коко Гофф (США) – 6333;

4 (4) Джессика Пегула (США) – 5251;

5 (5). Мэдисон Киз (США) – 4679;

6 (6). Жасмин Паолини (Италия) – 4518;

7 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4328;

8 (10). Эмма Наварро (США) – 4009;

9 (8). Чжен Циньвень (Китай) – 3780;

10 (11). Паула Бадоса (Испания) – 3746;

...

23 (24). Элина Свитолина (Украина) – 1980;

24 (19) Марта Костюк (Украина) – 1955;

46 (44). Даяна Ястремская (Украина) – 1229;

54 (52) Ангелина Калинина (Украина) – 1072;

110 (109). Юлия Стародубцева (Украина) – 681;

128 (127). Дарья Снигур (Украина) – 576;

186 (186). Леся Цуренко (Украина) – 371.

Напомним, что накануне Юлия Стародубцева и Дарья Снигур не смогли пройти полуфинал квалификации в Индиан-Уэллсе.