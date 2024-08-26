Калинина победила Доден и сыграет против Светолиной на US Open-2024

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (55) разобралась с француженкой Осеан Доден (86) в первом круге US Open-2024.

Матч длился 1 час 42 минуты и завершился со счетом 6:1, 3:6, 6:1. Украинка 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

У соперницы 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 2 использованных брейк-пойнта из 9. Отметим, что это уже вторая встреча между теннисистками, в первой из-за отказа француженки победила украинка.

В следующем круге Ангелина встретится с еще одной украинкой Элиной Свитолиной.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовой фонд - 75,000,000 долларов

Первый круг, 26 августа

Ангелина Калинина (Украина) - Осеан Доден (Франция) 6:1, 3:6, 6:1

Также Калинина повторила лучший результат на Открытом чемпионате США (2018 и 2021). Тогда украинка сумела дойти до второго круга.

Напомним, накануне украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на этом турнире. А вот Даяна Ястремская проиграла свой первый поединок, который длился более 3 часов.