Алькарас в 5-сетовом матче одолел Зверева и выиграл Ролан Гаррос

Испанский теннисист Карлос Алькарас (3) стал победителем Ролан Гаррос-2024.

В финале он победил немца Александра Зверева (4). Матч продолжался 4 часа 13 минут и завершился со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Испанец трижды подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 9 из 16 берй-пойнтов.

В первых двух геймах ощущалось огромное давление, ведь оба теннисиста проиграли свои подачи. Впрочем, после этого Алькарас стал доминировать на корте, а Зверев выглядел как бледная тень самого себя.

Во втором сете на корт вышел совсем другой Зверев, как это было в полуфинале против Каспера Рууда. Немец нашел свою игру, подача стала более стабильной, а Карлос, наоборот, начал больше ошибаться и нервничать.

Третья партия сначала выглядела логическим продолжением второй, но Алькарас внезапно вспыхнул и вернулся к своей лучшей игре, однако Звереву удалось забрать этот сет.

Однако битвы в решающей части игры не вышло. Алькарас уверенно забрал два сета подряд, проиграв всего три гейма.

Роланд Гаррос — Гранд-Слам

Париж, Франция, Грунт

Призовой фонд - $24,961,000 Финал, 9 июня



Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Для Карлоса это третий титул Grand Slam в карьере (до этого были победы на US Open-2022 и Уимблдоне-2023). Также испанец стал самым молодым теннисистом в истории, выигравшим мейджоры на трех различных покрытиях.

Напомним, в женском разряде свою четвертую победу на Ролан Гаррос одержала полька Ига Швентек.