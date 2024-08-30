Свитолина уступила третьей ракетке мира на US Open-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (28) уступила американке Коко Гофф (3) в третьем круге US Open-2024.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Свитолина дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 2 из 7 брейк-пойнтов.

Это была третья встреча теннисисток. Пока счет 2:1 в пользу Гофф.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовой фонд - $75,000,000

Третий круг, 30 августа

Коко Гофф (США) - Элина Свитолина (Украина) 3:6, 6:3, 6:3

Напомним, на старте турнира Свитолина победила аргентинку Марию Карле, а во втором круге разгромила землячку Ангелину Калинину.

Отметим, что лучшим результатом Элины на Открытом чемпионате США является выход в полуфинал, которого она достигала в 2019 году. Тогда, в битве за финал, теннисистка уступила американке Серене Уильямс.

В одиночном разряде осталась только одна украинка — Марта Костюк, которая свой поединок сыграет против Эммы Наваро.