Величайший шоумен из мира тенниса. Невероятная история Гаэля Монфиса

15 октября исполнилось 2 года Скай Монфис – дочери известных теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. В честь этого дня вспомним невероятную историю француза, который продолжает играть в теннис высочайшего уровня в свои 38 лет.

Большинство знает Монфиса, как величайшего шоумена в мире тенниса, и он совсем не против такого статуса. С самого начала карьеры его главной мотивацией на корте были не столько победа, как любовь зрителей.

"Я люблю играть перед большой аудиторией. Я играю лучше, когда за матчем наблюдает больше людей. Я стараюсь угодить зрителям и развлечься сам", – говорил Гаэль в 19 лет, когда его звезда еще восходила. Спустя 19 лет мало что изменилось.

Широкой общественности Монфис стал известен в 2004 году, когда начиналась эра доминирования Роджера Федерера. На 5 лет старший швейцарец в том сезоне выиграл все турниры Grand Slam кроме Ролан Гаррос, начав фантастическое пятилетнее доминирование во взрослом мужском теннисе. Гаэль в 2004-м стал первой ракеткой мира среди юниоров, а также выиграл за сезон три из четырех мэйджоров.

В финале юниорского Открытого чемпионата Австралии Монфис сокрушил соотечественника Жослена Уанна (6:0, 6:3), о котором вряд ли кто-то помнит. Но тогда 17-летний француз остановил в полуфинале 16-летнего Новака Джоковича, который на взрослом уровне стал настоящим кошмаром для Гаэля. На Открытом чемпионате Франции Монфис в матче 1/4 финала деклассировал на год младшего и тоже суперталантливого Фабио Фоньини (6:1, 6:1), а на Уимблдоне одолел в полуфинале известного француза Жереми Шарди (6:4, 6:2).

Гаэль Монфис выиграл юниорский Ролан Гаррос Getty Images

К сожалению, выиграть юниорский Открытый чемпионат США Гаэлю не удалось, в третьем круге он уступил сербу Виктору Троицки. Если бы не помешала травма колена, на тот момент Монфис мог бы стать первым теннисистом после Стефана Эдберга в 1983-м, который за год выиграл все юниорские Грэндслемы. Кстати, тот US Open должен был бы запомниться и украинским болельщикам, ведь в финале 18-летний Сергей Стаховский соревновался с 17-летним Энди Марреем. В матче за титул британец был сильнее – 6:4, 6:2.

Гаэль завершил 2004 год в статусе лучшего юниора мира, уже стартовав в профессиональном теннисе. Еще в 2003-м он начал выступать на фьючерсах, а к концу следующего сезона зашел в топ-300. Заключительный поединок сезона он провел против на тот момент 3 ракетки мира австралийца Ллейтона Хьюитта во втором раунде основы на Мастерсе в Париже (3:6, 6:7). Два года назад официальный канал ATP выложил обзор матча первого круга против шведа Томаса Энквиста.

Чем же больше всего выделялся Гаэль среди игроков своего поколения? По словам экс-игрока топ-50 Тьерри Шампйона, тренировавшего нашего героя с 2004 по 2006 год, самое большое преимущество Монфиса – его телосложение. Несмотря на рост 193 см, Гаэль всегда был чрезвычайно ловок. Это позволяло ему закрывать весь корт. Также сильной стороной француза был убийственный форхенд, а из-за мощной подачи, летящей за 200 км/ч, его поначалу даже сравнивали с американцем Энди Роддиком.

Еще один известный теннисист из США Джеймс Блейк отмечал невероятную скорость Гаэля:

"Без сомнения, он самый быстрый игрок в Туре. Если бы Гаэль начал заниматься этим с детства, то мог бы стать спринтером мирового класса. Он был бы чертовски успешным на очень высоком уровне".

Блейк также отмечал, что скорость Монфиса всегда затрудняла соперникам возможность выиграть очко быстро. Даже если оппонент считал, что сделал хороший удар, который мог бы завершить розыгрыш, француз продолжал возвращать мяч, заставляя человека на другой части корта делать дополнительные удары.

Что касается высокой скорости, то Монфис еще в школьные годы считался спортивным вундеркиндом. Гаэль выиграл чемпионаты Франции среди детей до 13 и до 14 лет в беге на 100 метров. Тренер по легкой атлетике считал, что у парня был потенциал попасть в олимпийский финал в беге на 100 м, но любовь к теннису помешала ему продолжить соревнования на высшем уровне.

Кстати, на Олимпиаде Гаэль все же выступил, и не на одной. Француз – участник четырех теннисных турниров на ОИ (Пекин-2008, Рио-2016, Токио-2020 и Париж-2024), это один из лучших показателей для этого вида спорта. На двух последних Олимпиадах он выбыл в первом круге одиночного разряда, а на двух первых был близок к медалям, уступая в четвертьфиналах. За это время Гаэль не сыграл только на ОИ-2012 в Лондоне, тогда из-за травмы колена он пропустил еще и Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open.

На ловкости и телосложении Монфиса нужно остановиться немного детальнее, вспомнив с чего все начиналось. Гаэль родился 1 сентября 1986 года и вырос в XVII округе Парижа в семье мигрантов. Его мать, Сильвет Картессе, с небольшого острова под названием Мартиника, работала медсестрой, а вот отец был ближе к спорту.

Папа Гаэля, Руфин Монфис, – бывший профессиональный футболист, карьеру которого преждевременно завершила травма. После этого Руфин решил заниматься теннисом, а когда подрос Гаэль, то взял его с собой на соревнования и научил играть. Конечно, тренировки юного теннисиста проходили под пристальным наблюдением строгого отца, который в дальнейшем позаботился о том, чтобы сын учился у лучших специалистов.

"Приятно смотреть, как хорошо играет мой сын. А если он играет плохо, то я ему об этом говорю. Я говорю Гаэлю, что он не всегда идеален", – признавался Руфин.

Успех Гаэля пытался повторить и его младший брат Дэрил, но у него не сложилось. Хотя в 2012-м братья-Монфисы вместе выступили в парном разряде на турнире ATP 250 в Монпелье, проиграв в первом круге. В одиночном разряде старший брат тогда сыграл в финале.

Гаэль с отцом и младшим братом Instagram

Как и многие другие спортсмены, Гаэль в детстве и юности занимался не только теннисом. К примеру, ему очень нравился баскетбол. Вероятно, успеха в этом виде спорта он бы также достиг без проблем, определенные элементы француз перенес и в теннис. Его слэм-данк смеши – настоящее зрелище, хотя сам теннисист не советует повторять этого без должной подготовки:

"Должен сказать вам правду, я не советую выполнять этот удар, берегите себя. Я занимался баскетболом, с детства учился забивать сверху. Я в воздухе – как рыба в воде. Я делаю это, потому что уверен в себе. Я вижу мяч и понимаю, что имею природный дар прыгать высоко. С моей баскетбольной координацией я способен на такое".

На самом деле такие трюки не решаются выполнять и профессиональные спортсмены. Бывшая шестая ракетка мира Жиль Симон как-то получил перелом позвонка, когда решил посоревноваться с Монфисом в прыжках на батуте.

"Я решил, что могу прыгать целых полчаса, как это делает Гаэль – вот и поплатился. Со стороны может показаться, что это очень легко", – с грустью резюмировал Симон.

Нужно уточнить, что Монфис далеко не первый, кто начал выполнять слэм-данк смеши. Болельщики со стажем могут припомнить, что такой удар, например, был в арсенале 14-кратного победителя мэйджоров Пита Сампраса. И все же, легендарный американец играл в совершенно другом стиле, и выполнял такие игровые элементы обычно для выигрыша очков, а не для того, чтобы развлечь болельщиков.

Главным же вдохновителем Монфиса для занятий именно теннисом был американец Артур Эш – единственный темнокожий теннисист-мужчина, выигравший титулы в одиночном разряде на Уимблдоне, Открытом чемпионате США и Открытом чемпионате Австралии.

"Я очень восхищаюсь Артуром Эшем, я видел документальный фильм о нем, когда мне было 12 или 13 лет, и он мне очень понравился. А потом, когда я узнал, что он помогал [чемпиону Ролан Гаррос 1986] Яннику Ноа, Артур Эш понравился мне еще больше", – рассказывал Гаэль.

Теперь вы знаете большое количество исходных данных, на основе которых дальше будет легче оценивать достижения Гаэля во взрослом теннисе. Уже в 2005 году Монфис влетел в первую полусотню мирового рейтинга, а также выиграл свой дебютный титул ATP International (сейчас бы это был турнир категории ATP 250), став победителем грунтовых соревнований в польском Сопоте. В финале он переиграл менее рейтингового на тот момент немца Флориана Майера, а до конца сезона проиграл финал в Марселе 16 ракетке мира Ивану Любичичу и финал в Лионе №3 ATP Энди Роддику. Что интересно, в следующем году Гаэль взял реванш у обоих, хоть и на более ранних стадиях других соревнований.

Стоит отметить, что большую часть карьеры дела Монфиса в финалах шли плохо. В первых 24 матчах за титул он одержал лишь 5 побед, только после 30 лет эта статистика улучшилась – 7 выигрышей в 10 следующих финалах. Была в сезоне-2005 и первая победа в игре против соперника из топ-10 – над аргентинцем Гастоном Гаудио в Дохе, Катар. Это произошло еще в начале года, в январе. На тот момент Гаэль был 239-й ракеткой мира. В дальнейшем он выиграл еще 37 из 138 матчей против соперников из первой десятки.

Роддик и Монфис Getty Images

В топ-50 стремительный прогресс Гаэля приостановился, но оставалась стабильность. Чего только стоит тот статистический факт, что с 2005-го он 19 лет подряд играл как минимум в одном финале турнира ATP в каждом сезоне. По этому показателю Монфис на уровне с такими легендами, как Рафаэль Надаль, Джимми Коннорс и Новак Джокович, больше только у Роджера Федерера (20).

На турнирах Grand Slam в первые годы грандиозных успехов не было, хотя на Ролан Гаррос 2006 Гаэль впервые вышел в 1/8 финала, где его остановил Ноле. Настоящий прорыв на мэйджорах случился спустя два года. Сезон-2007 он завершил досрочно из-за травмы колена в середине сентябре, вернувшись только в марте следующего года.

Сразу стать на победный путь не получилось, но в начале мая француз выиграл грунтовый Челленджер в Марракеше, а через несколько недель сыграл в полуфинале Открытого чемпионата Франции. На кортах Парижа Гаэль одолел на тот момент 30 ракетку мира Любичича и №5 Давида Феррера. В борьбе за путевку в финал француза переиграл Федерер (6:2, 5:7, 6:3, 7:5). После того матча Монфис причиной поражения назвал надорванную линзу, которая мешала ему играть в полную силу:

"Я плохо видел, поэтому попробовал капать глазные капли в начале матча. Но это не помогло, и я попросил врача выйти на корт. Это тоже не помогло. Думаю, что часть моей контактной линзы осталась в глазу. Мне удалось вынуть другую часть, но частичка осталась".

За следующие 8 лет Гаэль еще шесть раз добирался до четвертьфиналов мэйджоров, но снова преодолеть эту стадию сумел лишь с девятого раза – на US Open 2016, где дальше ему путь снова преградил Новак. На самом деле игра против Большой тройки на турнирах Grand Slam – настоящая боль для Гаэля. Он сыграл 5 матчей против Федерера и против Джоковича, а также 3 игры против Надаля, и во всех уступил. Более того, почти во всех поединках без особых шансов.

Правда, в 2005-м должен был выигрывать у серба на US Open, но в финальном сете не выдержал (5:7, 6:4, 6:7, 6:0, 5:7), хотя в целом выиграл 175 очков против 151 у соперника. По официальной статистике, Монфис проиграл 19 из 19 матчей Джоковичу, и все же, на взрослом уровне одна победа над Новаком была. В 2004 году на фьючерсе в Италии с призовым фондом в $15.000 француз одержал победу в 1/4 финала, но официальный сайт ATP считает этот матч отдельно.

На турнирах других категорий Монфису удавалось обыгрывать и Роджера, и Рафу. Первая победа над Федерером произошла на Мастерсе в Париже в 2010-м, на стадии полуфинала Гаэль вырвал победу в очень равном поединке с тремя тай-брейками. Взять титул помешал швед Робин Содерлинг. Через 3 года Монфис одолел Роджера на Мастерсе в Шанхае, в 2014-м швейцарца удалось переиграть во время матча сборных на Кубке Дэвиса. К сожалению, это было единственное очко французов в том финале, Федерер и Стэн Вавринка в 2014-м выиграли пока единственный титул для своей сборной. Всего же у Монфиса 12 побед в 15 матчах за команду Франции, но без титулов. В 2017-м французы стали чемпионами без него. Последняя победа Гаэля над Роджером произошла в 2015-м на кортах грунтового Мастерса в Монте-Карло.

Монфис и Федерер Getty Images

С Надалем француз сыграл на 2 матча больше (16 против 14), но смог выиграть лишь дважды. Что интересно, оба раза это удавалось сделать в Дохе (в 2009-м и 2012-м). Во время первой из этих встреч в Катаре испанец даже был лидером мирового рейтинга. Сам Гаэль свой лучший результат в мировой квалификации впервые показал только в 2016 году – шестое место.

После полуфинала US Open 2016 Монфис еще дважды добирался до стадии 1/4 финала на мэйджорах, но оба раза уступал итальянцу Маттео Берреттини в пяти сетах. На US Open 2019 он проиграл на финальном тай-брейке, на Australian Open 2022 удалось с 0:2 по сетам сделать 2:2, но на этом силы закончились. В целом же статистика 5-сетовых матчей у Гаэля достаточно ровная – 18 выигрышей и 19 поражений, хотя в начале карьеры этот показатель был значительно лучше.

Победы и достижения это, конечно, хорошо, но пора уже поговорить и об обещанном шоу на корте. Для создания хорошего настроения Монфис никогда не боялся экспериментировать, принимая во время игры нестандартные решения. Как вот в матче с аргентинцем Диего Шварцманом на турнире в Вене в 2021-м. В одном из розыгрышей Монфис смог дотянуться до мяча, но потерял ракетку. После следующего удара соперника француз не имел никаких шансов на выигрыш очка, но жестом показал Диего направить мяч в него и отбил рукой, чем изрядно порадовал зрителей на трибунах. Конечно, оба понимали, что Гаэль проиграл очко, но заряд позитива получили все присутствующие.

Кроме успехов в спорте невероятная пластичность Гаэля позволила ему стать еще и прекрасным танцором, в этом болельщики тенниса также могли убедиться неоднократно. Чего только стоит вот этот дэнс батл против Лорана Локоли на Ролан Гаррос в 2014 году во время предтурнирных благотворительных матчей.

Что касается любимых исполнителей, то француз признавался, что любит Бейонсе, а перед каждой игрой слушает дэнсхолл – жанр ямайской популярной музыки, возникший в конце 1970-х годов. Три года назад перед Ролан Гаррос любимой на то время песней он назвал трек Chris Brown – Go Crazy, а также добавил, что в детстве больше всего фанател от французского хип-хоп исполнителя Doc Gynéco, а после первых побед в карьере слушал трек Crank That – Soulja Boy.

Не нужно забывать и о хорошем чувстве юмора Гаэля. В 2020-м в сети завирусилось видео, где люди танцуют под песню "Push The Feeling On" от Nightcrawlers, но с ремиксированной строкой "It's Friday then...". Эта версия стала популярной благодаря видео, в котором мужчина выходит из машины и начинает танцевать под эту песню. Конечно, к пародийному тренду присоединился и Монфис.

Как вы заметили, это видео снимала Элина Свитолина, которая в то время была в статусе девушки француза. Большинство болельщиков тенниса узнали об их отношениях на Australian Open 2019. Во время матча второго круга француз сидел в боксе украинки, а после встречи Элине пришлось отвечать на неожиданный прямой вопрос, является ли Гаэль ее бойфрендом? Некоторые догадывались об этом и раньше, за несколько месяцев до того была опубликована их совместная фотография на яхте одной теннисистки, имя которой вспоминать не очень хочется.

А вот как рассказывала украинка о начале отношений:

"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались очень мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце 2018 года, после победы на Итоговом турнире, я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне.

Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я жила в Лондоне, а Гаэль, хотя и родом из Парижа, жил в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть всего на несколько дней".

На то время это были вторые публичные отношения Свитолиной, с конца 2016-го по февраль 2018-го ее парнем был игрок сборной Англии по крикету Рис Топли. Самые известные романы Монфиса были также с теннисистками – со словачкой Доминикой Цибулковой и француженкой Ализе Корне.

Гаэль и Элина довольно быстро создали совместный Instagram аккаунт G.E.M.S life. Что интересно, инициатором был именно француз. В целом он всегда шел в ногу со временем. Например, одним из источников его доходов являются стримы на сервисе Twitch. В 2020-м он из-за этого даже не смог сыграть на виртуальном турнире в Мадриде, пока сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Теннисные соревнования транслировались в Facebook, поэтому мог произойти конфликт интересов между платформами. Также Элина признавалась, что Гаэль стал ее проводником в виртуальный мир NFT и криптовалют, а дома он совсем не такой, как на корте.

"На корте Гаэль – шоумен, но люди не видят, какую работу он выполняет вне корта. Кажется, что у него все легко получается, это совершенно не так. Люди не видят, что происходит за кулисами. В обычной жизни он очень открытый человек и очень чувствительный, он доверяет своим близким, своей семье. Он спокойный и еще он очень креативный"

В подтверждении этих слов акканут G.E.M.S.S life довольно продуктивно создавал популярный контент. Гаэль и Элина снимали очень много интересных и качественных видео из повседневной жизни. Одним из самых известных точно был ролик, в котором Свитолина в стиле метателя кинжалов расстреливала Монфиса на теннисном корте. Вот как нужно проверять доверие партнера.

Монфис очень быстро побывал в Украине, увидел Киев и Одессу, попробовал борщ и познакомился с бабушкой Свитолиной. Что интересно, одно из его прозвищ – Sliderman – происходит от английского глагола "to slide" – скользить. В украинской адаптации можно смело называть француза Ковзаченко.

Конечно, как и у каждой пары, у Элины с Гаэлем были и непростые периоды. В июне 2019-го они якобы разорвали отношения, но ненадолго. В конце февраля следующего года это произошло еще один раз, но в конце марта они снова были вместе. Через несколько дней стало известно, что Монфис решился сделать предложение, а украинка ответила согласием. На помолвку Элина получила в подарок роскошный Mercedes и обручальное кольцо за 700 тысяч евро. "Он обращается со мной как с королевой", – не могла нарадоваться Элина.

"Думаю, что брак со Свитолиной помог Монфису. Она невероятно волевая спортсменка. Думаю, что их партнерство стало удачным для них обоих", – говорил семикратный чемпион турниров Grand Slam Джон Макинрой.

Этот тезис можно подтвердить и статистическими данными. В 2019 году Гаэль показал лучший старт сезона за 15 лет профессиональной карьеры. Тогда он выиграл 14 из 17 первых матчей и стал чемпионом турнира ATP 500 в Роттердаме, победу на котором защитил еще и в следующем сезоне. Также в 2019-м он был близок к возвращению в топ-10, но сделал это уже в 2020-м.

Следующее выдающееся событие в этой истории произошло уже в 2022 году, когда Монфис узнал, что станет отцом. Это произошло в начале года, но из-за начала полномасштабного российского вторжения российской армии в Украину общественности сообщили только в мае. 15 октября Элина родила дочь, в имя которой добавили украинский символ – букву "Ї". На латинице оно пишется, как Skaï. Что интересно, родители до сих пор так и не показали лицо малышки, хотя фотографий с ней в разных ракурсах достаточно.

Читайте также : Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса

В 2022-м Гаэль из-за травм смог сыграть только 21 матч, в следующем – на 10 больше, а в этом году на его счету уже 45 сыгранных поединков и 24 победы. Сейчас он занимает 41 строчку мирового рейтинга, выше него нет ни одного теннисиста, который был бы старше. Летом на Мастерсе в Цинциннати Монфис сенсационно одолел 3 ракетку мира Карлоса Алькараса, а на недавнем турнире такой же категории в Шанхае дошел до 1/8 финала, одолев двух более рейтинговых соперников.

В 2022-м Гаэль говорил, что хочет играть до 40, он был уверен в том, что еще года четыре будет оставаться сложным соперником для молодых теннисистов. Пока что все идет по плану. Если в случае с Надалем карьеру действительно уже нужно было завершать, чтобы из-за травм не превратиться в бледную тень себя прежнего, то Монфису спешить некуда. Пока он будет получать удовольствие от матчей, до тех пор зрители на корте точно не останутся без приятных эмоций.