Бешикташ – Шахтер: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы

В четверг, 24 июля, донецкий Шахтер проведет первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против турецкого Бешикташа.

Поединок состоится на стадионе "Тупрас" в турецком Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

"Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча.

Напомним, в первом квалификационном раунде Шахтер уверенно прошел финский Ильвес: в первом раунде "горняки" одержали победу со счетом 6:0, а во втором сыграли вничью 0:0.

По итогам сезона-2024/25 киевское Динамо стало чемпионом Украины, добыв 17-й титул в истории, а Шахтер завершил чемпионат на третьем месте – худшем результате клуба за последние 29 лет.