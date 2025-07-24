WBO назначила Усику следующего соперника

Мировая боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) провести бой против временного чемпиона организации Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Командам боксеров предоставили 30 дней для достижения соглашения о поединке, иначе будут назначены промоутерские торги.

Если Усик откажется от защиты титул WBO, то будет вынужден сделать его вакантным. В таком случае он потеряет звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Напомним, Александр накануне нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым в истории, кому покорилось это достижение.

Джозеф провел последний бой в феврале. Тогда он должен был драться с Дюбуа, но британец снялся с боя из-за болезни за три дня до события. Его заменил Мартин Баколе. Паркер нокаутировал конголезца во втором раунде.

Напомним, Усик и Паркер уже обсудили возможный бой, сразу после завершения поединка с Дюбуа.