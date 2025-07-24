Турецкие звезды не помогли: Шахтер победил Бешикташ в квалификации Лиги Европы

Донецкий Шахтер уверенно обыграл турецкий Бешикташ в первом матче второго этапа квалификации Лиги Европы УЕФА.

Поединок завершился со счетом 4:2.

И снова главной звездой в составе "горняков" стал вингер Алиссон, который еще в дебюте встречи невероятным ударом вывел свою команду вперед. Он же отдал голевую передачу на Эгиналду в середине первого тайма.

На 40 минуте бывший соперник Артема Довбика в Роме Абрахам сократил отставание, реализовав пенальти, но на большее его новой команды не хватило в первом тайме.

Во второй 45-минутке Шахтер увеличил свое преимущество. В снова голевым действием отметился Алиссон. На этот раз он ассистировал на другого бразильца Кевина.

За несколько минут до конца встречи Жоау Мариу сократил отставание. Однако на последних секундах матча Кевин снова забил с комфортной передачи Бондаренко.

В итоге – комфортное преимущество "горняков" перед ответным матчем, который состоится 31 июля.

Лига Европы сезона 2025/26

Квалификация, 2 раунд

Первый матч, 24 июля

Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина) 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – 7 Алиссон, 0:2 – 28 Эгиналду, 1:2 – 40 Эбрахам (пен.), 1:3 – 67 Кевин, 2:3 – 87 Жоау Мариу, 2:4 – 90+6 Кевин

Шахтер: Ризнык, Конопля (Тобиас 56), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес (Педриньо 56), Алиссон (Бондаренко 76), Очеретько, Судаков, Кевин, Эгиналду (Невертон 76)

Бешикташ: Гюнок, Юрасек, Удуохай, Габриэл, Свенссон, Тикназ (Киличсой 81), Кокджу (Мучи 60), Фернандеш, Рафа Силва, Рашица (Кайра Йылмаз 60), Эбарахам (Жоау Мариу 71)

Предупреждения: Удуохай 79, Кайра Йылмаз 90+1, Гюнок 90+2 – Резник 90+3

Победитель этой пары в следующем этапе сыграет против победителя в паре Рейнджерс – Панатинаикос.

Напомним, что подопечные Арды Турана прошли финский Ильвес на предыдущей стадии турнира. После этого "горняки" сыграли лишь один товарищеский поединок – неожиданно проиграли словенскому Триглаву.