18-летняя канадка Макинтош установила третий мировой рекорд за пять дней

18-летняя Саммер Макинтошстала первой пловчихой, которая побила мировой рекорд в трех разных индивидуальных дисциплинах на длинной дистанции со времен Майкла Фелпса на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Об этом сообщает NBCSports.

Саммер установила новый мировой рекорд в плавании на 400 метров комплексным плаванием на соревнованиях чемпионата Канады в Монреале, который является отборочным этапом к чемпионату мира, который будет проходить в Сингапуре в июле и августе.

18-летняя пловчиха преодолела дистанцию за 4 минуты 23,65 секунды, улучшив на 0,73 секунды собственный результат на этих соревнованиях год назад.

🚨 WORLD RECORD SMASHED 🚨

Summer McIntosh rewrites the record books again!! This time in the Women’s 400m Individual Medley! 🔥 She touches in an unbelievable 4:23.65, setting a new global standard in one of the sport’s toughest events 💪🌍 #Swimming #WorldRecord pic.twitter.com/hF0f0tlEa0 — World Aquatics (@WorldAquatics) June 12, 2025

🚨 WORLD RECORD SMASHED 🚨

Summer McIntosh rewrites the record books again!! This time in the Women’s 400m Individual Medley! 🔥 She touches in an unbelievable 4:23.65, setting a new global standard in one of the sport’s toughest events 💪🌍 #Swimming #WorldRecord pic.twitter.com/hF0f0tlEa0 — World Aquatics (@WorldAquatics) June 12, 2025

За два дня до этого пловчиха побила мировой рекорд на 200 метров комплексным стилем. В первый день соревнований Макинтош улучшила достижение австралийки Ариарн Титмус от июля 2023 года на 400 м вольным стилем (3.54,18).

"Подходя к сегодняшним соревнованиям, я знала, что могу сделать что-то действительно особенное, просто потому, что эти соревнования, пожалуй, будут моими лучшими соревнованиями в карьере. Я считаю, что мировые рекорды созданы для того, чтобы их превосходили, поэтому к тому времени, как я оставлю этот вид спорта, я хочу убедиться, что мой рекорд будет как можно быстрее", – призналась канадская спортсменка.

На Олимпийских играх в Париже Саммер завоевала три золотые медали. Сначала Макинтош стала победителем заплыва на 400 метров комплексом. Затем спортсменка выиграла 200 м баттерфляем. Наостаном Макинтош с олимпийским рекордом выиграла заплыв на 200 метров комплексом