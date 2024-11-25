Неудачный старт сезона от Марусяка, рекорды Глуховой и вторая победа Ноэля. Итоги лыжной недели

Прыжки с трамплина

Старты недели:

Пятница, 22 ноября

Лиллехаммер (Норвегия), HS 140, смешанный командный турнир

Суббота, 23 ноября

Лиллехаммер (Норвегия), HS 140, личный турнир

Воскресенье, 24 ноября

Лиллехаммер (Норвегия), HS 140, личный турнир

Украина: рекорды Глуховой, Марусяк без очков

Прекрасное выступление Евгения Марусяка на финале Летнего Гран-При (ЛГП) в Клингентале (12 место при почти оптимальном составе участников) заставляло украинских любителей прыжков с трамплина ожидать старта нового зимнего сезона с оптимизмом. Однако в полной мере оправдать надежд Евгению не удалось, и Лиллехаммер он покинул без единого набранного очка.

В предыдущих сезонах Марусяк часто прибавлял в квалификациях и основных соревнованиях после очень слабых тренировок, бывали случаи (особенно, в первой половине прошлой зимней кампании), когда после прекрасного результата в квалификации Евгений выступал значительно слабее в основном турнире. Однако в Лиллехаммере лидер сборной Украины был непривычно стабильным. К сожалению, стабильность эта была на уровне немного ниже необходимого для набора очков: 40 и 36 места в основных соревнованиях.

Отметим, что воскресный личный турнир проходил в условиях сильного снегопада, и были опасения относительно того, что сервис сборной Украины может не справиться с такими обстоятельствами. Однако все получилось ровно наоборот, и скорости Марусяка на разгоне по сравнению с соперниками были даже лучше, чем обычно, хотя с этим компонентом у лидера нашей команды часто возникают проблемы.

Лидер сборной Украины снова начинает Кубок мира неудачно, однако это не следует считать тревожным симптомом: в предыдущие два сезона Марусяк начинал набрать очки лишь в конце января, когда сезон переваливал за экватор.

Євген Марусяк Skijumping.pl

Второй номер мужской команды, Виталий Калиниченко, ключей к трамплину в Лиллехаммере подобрать так и не сумел, и, к сожалению, выглядел в Норвегии неконкурентоспособным. Виталий дважды не прошел квалификацию к личным турнирам, не впечатлил и в пятничном миксте.

В соревнованиях такого формата Украина дебютировала на Кубке мира, и заняла 11 место из 11 команд-участниц без каких-либо реальных шансов на топ-10. Да, сборной США наш квартет проиграл всего 4,4 балла, однако американцы выполнили лишь три прыжка: Тейт Франц не сумел выйти на старт из-за проблем с замком на комбинезоне.

Что касается женщин, то Татьяна Пилипчук также, к сожалению, выглядела статистом на уровне Кубка мира и дважды не смогла пройти квалификацию в личных стартах. А вот 17-летняя дебютантка Кубка мира Жанна Глухова в воскресенье прошла квалификацию, после чего заняла 36 место в основном турнире, побив два рекорда Украины. В квалификации она прыгнула на 105,5 метра, и даже такой скромный по дальности полет стал рекордным в истории украинских прыжков с трамплина, как и 36 место в основных соревнованиях. И тот факт, что таких скромных результатов достаточно для установления национальных рекордов – лучшая иллюстрация того, что женские прыжки с трамплина в Украине находятся в зачаточной стадии.

Следующий этап Кубка мира состоится в финской Руке и будет чисто мужским. Сборная Украины планирует его пропускать, как и в прошлом году. Возвращение Марусяка и Калиниченко на Кубок мира должно состояться 6 – 8 декабря на этапе в польской Висле. Пропуски других этапов в первой половине сезона не запланированы.

Лидерство Пашке, доминирование Австрии

Для сборной Германии открытие сезона в Лиллехаммере, на первый взгляд, было просто идеальным. В пятницу Бундестим выиграл микст, в субботу Пьюс Пашке победил в первом личном старте, после чего занял второе место в воскресенье и завершил первый уик-энд Кубка мира лидером общего зачета.

Однако, если копнуть немного глубже, то для подопечных Штефана Хорнгахера все было не столь хорошо. Общий командный уровень оставлял желать лучшего, разочаровал лидер Бундестима Андреас Веллингер. Многие считали его едва ли не главным фаворитом нового сезона, однако немец этот статус на первом этапе не оправдал. В пятницу в тренировках и в миксте он вообще прыгал на уровне крепкого середняка, однако по ходу уик-энда немного прибавил.

В субботнем турнире Анди во второй попытке совершил рейд с 28 места на 12-е, показав второй результат чисто по второй попытке. Казалось, Веллингер наконец-то подобрал ключи к "Лисгордсбаккен", однако в воскресенье он стал лишь седьмым. Неплохой результат, но уровню амбиций Андреаса он точно не соответствует.

После годичного перерыва вернулся на Кубок мира Маркус Айзенбихлер, и его выступления в Лиллехаммере оставили максимально противоречивое впечатление. Начал он со второго результата в первой тренировке, однако в дальнейшем прыгал все хуже и хуже. В субботнем личном турнире Маркус стал 24-м, в воскресенье еле прошел квалификацию (50 место), после чего не попал во вторую попытку основного турнира – 32-й результат. Так можно и место в основе команды снова потерять – утешать Айзенбихлера может разве что тот факт, что Хорнгахер очень не любит заниматься ротацией состава.

Дебютировал на Кубке мира благодаря дополнительной квоте серебряный призер последнего чемпионата мира среди юниоров, Адриан Титтель. И 20-летний немец сразу же оказался конкурентоспособным в борьбе за очки. В субботу он занял 28 место, был способен набрать зачетные баллы и в воскресенье, однако получил дисквалификацию за чрезмерную длину лыж.

Отметим, что дисквалификаций за нарушение норм технического регламента было очень много. Хотя для старта сезона это явление нормальное: все привыкают к новым правилам и экспериментируют, ища способы обмануть систему. Впрочем, на главных стартах сезона прыгуны так уже не рискуют, поэтому на Турне четырех трамплинов или чемпионате мира мы такого количества дисквалификаций уже не увидим.

Ну а Пашке благодаря субботнему успеху стал четвертым самым возрастным победителем этапа Кубка мира в истории. В более почтенном возрасте побеждали лишь японцы Нориаки Касаи и Таканобу Окабе, а также словенец Роберт Краньец. Захватив лидерство в общем зачете Кубка мира, Пашке стал самым возрастным обладателем желтой майки в истории – 34 года и 188 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Симону Амману – 33 года и 165 дней.

П'юс Пашке Skijumping.pl

При этом Пашке примерил желтую майку впервые в своей карьере и суммарно одержал лишь вторую победу на Кубке мира. Первая датирована декабрем прошлого года, и тогда Пьюс стал самым возрастным прыгуном в истории, который одержал свою первую в карьере победу на Кубке мира. Уникальная история спортсмена, который поздно дебютировал на Кубке мира и очень поздно раскрылся как прыгун высочайшего уровня. Прекрасная иллюстрация того, насколько "повзрослели" прыжки с трамплина за последние годы. Впрочем, если говорить о долгосрочных перспективах Пашке, то считать его серьезным претендентом на Большой хрустальный глобус (БХГ), пока что не стоит. Пьюс известен как ярко выраженный "декабрист", у которого, начиная с Турне четырех трамплинов, всегда идет серьезный спад формы. Поэтому делать выводы относительно шансов немца в общем зачете стоит не раньше середины января.

Что касается микста в пятницу, то сборная Германии победила в турнире такого формата на Кубке мира впервые в истории. И это при том, что на чемпионатах мира Бундестим берет золото в этом виде программы уже на пяти мундиалях подряд!

Ну а безоговорочно лучшей командой этапа в Лиллехаммере была сборная Австрии: в субботу в топ-5 попали 4 подопечных Андреаса Видхёльцля, в воскресенье – трое. Отметим, что для австрийцев этап в Лиллехаммере начался очень неудачно. Во время четверговой тренировки боль в колене почувствовал один из лидеров команды, Даниэль Хубер. В итоге оказалось, что у него разрыв мениска: 31-летнего австрийца ждет операция и пропуск всего нынешнего сезона. Очень жаль Даниэля, который лишь в конце прошлой зимы преодолел двухлетнюю черную полосу в карьере, связанную с травмами, и одержал две блестящие победы, завоевав Малый Кубок мира по полетам.

На замену Хуберу в Лиллехаммер срочно прибыл резервист Максимильян Ортнер, на счету которого до этого был лишь один старт на Кубке мира: 28 место на финале Турне четырех трамплинов-2023 в Бишосфхофене. И сказать, что 22-летний австриец достойно подменил Хубера – это не сказать ничего! В субботу, в своем втором в карьере старте на Кубке мира, от поднялся на подиум – третье место. В воскресенье Ортнер выступил несколько хуже, однако восьмое место – отличное доказательство неслучайности субботнего успеха и впечатляющая иллюстрация глубины состава сборной Австрии.

Дважды поднялся на подиум и главный талант молодого поколения австрийцев, Даниэль Чофениг. Для него Лиллехаммер вообще можно назвать счастливым местом: из семи личных подиумов Даниэля на Кубке мира четыре были завоеваны именно в столице зимней Олимпиады-1994.

Воскресный турнир выиграл Ян Херль, который, кроме этого, стал победителем двух квалификаций и прекрасно выступил в пятничном миксте. Сбой произошел у Яна лишь в первой попытке субботнего старта, когда он показал 12-й результат, после чего во втором прыжке прорвался на пятое место.

Jan Hoerl 🇦🇹 made a spectacular jump to reach the win on Sunday 🚀🔥#fisskijumping #skijumping #skijumpingfamily #worldcuplillehammer pic.twitter.com/XQvU8Xd6Y7 — Viessman FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) November 24, 2024

Двоякое впечатление оставило выступление в Лиллехаммере Штефана Крафта. Форма действующего обладателя Кубка мира перед стартом сезона вызывала вопросы, его результаты на осенних соревнованиях не впечатляли. Худшие ожидания не подтвердились, однако Крафт дважды остался без подиума. Оба раза Штефан лидировал после первой попытки, однако во второй отступал на четвертое место. Причем, дважды от подиума его отделило совсем немного: 1,1 балла в субботу и 0,7 – в воскресенье. Проблемы со второй попыткой? Вряд ли, учитывая, что оба раза разрывы в верхушке после первого раунда были минимальными.

Много внимания было приковано к хозяевам, сборной Норвегии, которая в межсезонье сменила главного тренера. Мариус Линдвик выиграл все три старта ЛГП, на которых выступал, блестяще выглядел на осеннем чемпионате Норвегии, и подходил к старту нового сезона одним из главных фаворитов, наряду с Веллингером. И, как и немец, Линдвик разочаровал: 18 и 11 места в двух личных турнирах. Не впечатлил и Халвор Эгнер Гранеруд, на возрождение которого в Норвегии также очень надеялись: 11 и 12 места.

Йоханн Андре Форфанг, который в разгар прошлого сезона возглавил бунт против предыдущего главного тренера команды, Александера Штокля, также выгоды от смены наставника пока не получил – 9 и 14 места. В лидеры сборной Норвегии вырвался Кристоффер Эриксен Сундал, который запомнился не только невероятной стрессоустойчивостью в экстремальной ситуации во время субботней квалификации, но и хорошими результатами – седьмое и шестое места в двух личных турнирах.

Анже Ланішек Skijumping.pl

Главным разочарованием этапа в Лиллехаммере стал не Веллингер и не сборная Норвегии, а словенцы. Абсолютно вся команда Роберта Хрготы подошла к старту сезона в плохой готовности: это было видно и в тренировках, и в миксте, и в обоих личных турнирах. В субботу в топ-30 прошел лишь один словенец (Анже Ланишек), в воскресенье – двое: тот же Ланишек и Тими Зайц. Впрочем, в воскресенье оба финишировали лишь в середине второго десятка. В субботу Ланишек замкнул топ-6, и, исходя из его результатов в пятницу, это выглядело прыжком выше головы. Результаты Анже в воскресенье это подтвердили.

Не везло в Лиллехаммере Домену Превцу. Во время субботней квалификации он сорвал прыжок в самой высокой точке и упал. К счастью, травм словенец не получил, хотя выглядело все очень страшно. В воскресенье он также не пробился в основной турнир, получив дисквалификацию. Впрочем, результаты Превца в пятничных тренировках (45 и 51 места) говорят о том, что вряд ли он был готов бороться за очки. Примерно на таком же уровне прыгал и Ловро Кос, который оказался в пятом десятке как в обеих квалификациях, так и в обоих основных личных стартах. Настолько слабой сборную Словении мы не видели уже очень давно - в процессе подготовки к новому сезону Роберт Хргота явно совершил немало ошибок, которые теперь придется исправлять на ходу.

Слабо выглядела в Лиллехаммере сборная Польши, однако к этому мы уже привыкли в прошлом сезоне. Лидером команды был победитель ЛГП Павел Вонсек, который оба раза был лучшим в составе поляков в личных турнирах – 14 и 23 места. Суммарно за два личных старта подоппчные Томаса Турнбихлера набрали лишь 48 очков в Кубке наций: меньше, чем, например, сборная США – 59.

Тейт Франц прекрасно выглядел в тренировках, однако сумел подтвердить свой высокий уровень и в основных соревнованиях – в прошлом сезоне ему это удавалось далеко не всегда. 19-летний американец дважды финишировал десятым, и пока что выглядит претендентом на звание открытия сезона. Вполне возможно, что уже в текущем сезоне он добьется первого в карьере подиума на Кубке мира. Не исключено, что это случится уже через две недели в Висле, где он чувствовал себя очень хорошо еще в прошлом сезоне.

Сейчас Франц занимает 10 место в общем зачете Кубка мира. Последний раз представитель США шел в топ-10 генеральной классификации еще в декабре 2001 года. Речь идет об Алабе Элборне, и, вероятно, уже в этом сезоне Тейт будет бить один его рекорд за другим.

Сильно выглядел у Лиллехаммере не только Франц, но и вся сборная США. 24-м в субботу стал Кевин Бикнер, мог побороться за очки и Кейси Ларсон, однако от дважды получил дисквалификацию: в субботу – в квалификации, в воскресенье – в первой попытке основных соревнований. А вот другой молодой талант сборной США, который еще в прошлом сезоне был лидером команды, Эрик Белшоу, разочаровал: 38 место в субботу на непроход квалификации в воскресенье.

Рьою Кобаясі Skijumping.pl

Непростым оказался уикенд для Рёю Кобаяси. Звездный японец заболел перед стартом этапа в Лиллехаммере, пропустил тренировку и микст в пятницу, после чего занял лишь 16 и 17 места в двух личных турнирах. Понятно, что болезнь сковывала возможности Рёю, остается только понять, насколько существенно.

Снова очень сильно начал сезон Грегор Дешванден, хотя в этом году такому старту не предшествовали успехи на ЛГП. В Лиллехаммере швейцарец занял восьмое и пятое места в двух личных стартах, и на данный момент идет шестым в общем зачете. В воскресенье свое первое очко в новом сезоне набрал и легендарный ветеран Симон Амманн. А вот молодой талант Феликс Трунц выглядел довольно слабо – 45 и 35 места в двух личных турнирах. Кажется, Руне Велте следует задуматься над возвращением на Кубок мира Ремо Имхофа.

Доказал неслучайность своих летних успехов Валентен Фубер. В воскресенье он занял 21 место в основных соревнованиях, перед этим в квалификации вообще показав 11-й результат. В субботу в отборочном раунде он получил дисквалификацию. За 21 место в воскресном старте Фубер заработал 10 очков в Кубке мира – это уже больше, чем за всю предыдущую карьеру 22-летнего француза вместе взятую.

А вот лидер сборной Италии, Алекс Инсам, очень разочаровал. Он провалился в пятничном миксте, после чего дважды даже не прошел квалификацию. Не вышел не старт воскресной квалификации лидер сборной Финляндии Нико Кютосахо. Причина довольно оригинальная: покидая свой номер отеля, он по ошибке взял с собой не тот стартовый биб. Свою ошибку финн понял уже на территории трамплина, и, пока работники сборной привезли ему из отеля нужный биб, Нико не успел на прохождение технического контроля.

Общий зачет Кубка мира:

Кубок наций:

Горные лыжи

Старты недели:

Суббота, 23 ноября

Гургль (Австрия), слалом, женщины

Воскресенье, 24 ноября

Гургль (Австрия), слалом, мужчины

Первые подиумы Кольтури и Раст

Для женщин нынешний слалом в Гургле был дебютным, и это очень важный нюанс, когда речь идет о столь специфической и аритмичной трассе. В прошлом году, когда на "Кирхенкаре" впервые выступали мужчины, знание домашней трассы дало преимущество хозяевам: сборная Австрии забрала все три места на подиуме, а четвертым стал британец Дэйв Райдинг, который в Гургле тренируется. И австрийские фанаты надеялись, что в этом году фактор трассы поможет и женской команде.

Однако этого не случилось: австрийки выдали очень посредственное выступление. Могла спасти команду Катарина Линсбергер, которая после первой попытки шла третьей. Однако экс-чемпионка мира в слаломе во второй попытке отступила на седьмое место. Ни одна другая из хозяек трассы не попала в топ-10.

Еще за несколько дней до этапа в Гургле были серьезные опасения относительно состояния снежного полотна, но в конце недели на этом курорте заметно похолодало, и трасса была в просто отличном состоянии. В гораздо лучшем, чем неделю назад в Леви, хотя мы привыкли, что именно в Финляндии в связи с морозами трасса держится очень хорошо. Однако на прошлой неделе в Леви карты спутал снегопад во время соревнований, а в Гургле небесная канцелярия вернула девушкам долг.

Как обычно и случается в технических дисциплинах при идеальной готовности трассы, в первой попытке было много прорывов наверх с поздних стартовых номеров. Однако во втором заезде большинство из таких спортсменок свои позиции удержать не смогли. Но обо всем по порядку.

Вторую подряд победу в слаломе прогнозируемо одержала Микаэла Шиффрин. В отсутствие Петры Влховой навязать равную борьбу американке снова было некому. Субботняя победа для Шиффрин стала 99-й в карьере на Кубке мира. Далее девушек ждет технический этап в Киллингтоне, поэтому, существует очень высокая вероятность того, что юбилейную, сотую победу Микаэла отпразднует на домашнем снегу.

Если вынести за скобки победу Шиффрин, то женский слалом получился очень интересным и подарил совсем небанальные результаты. Второй стала Лара Кольтури, которая принесла первый подиум на Кубке мира не только себе, но и всей Албании, под флагом которой она выступает. При этом, всем известно, что Лара – итальянка, дочь олимпийской чемпионки 2002 года в супергиганте, Даниэлы Чеккарелли. Кольтури вместе со своей мамой выбрала такую экзотическую страну, как Албания, для старта профессиональной карьеры для того, чтобы не иметь серьезной конкуренции за место в составе и получить возможность с ранних лет выступать на Кубке мира.

Поговаривают, что у Кольтури с Албанской лыжной федерацией есть договоренность о том, что Лара сможет сменить спортивное гражданство на свое родное, итальянское, как только выйдет на тот уровень, когда сможет регулярно попадать в основу "Скуадры адзурры". Учитывая, насколько плохи дела у итальянок сейчас в слаломе, можно констатировать, что этот момент уже наступил. В гиганте у сборной Италии все прекрасно, однако вряд ли Кольтури сейчас бы оставалась вне состава команды в этой дисциплине. Поэтому смену спортивного гражданства Лары можно ожидать уже в ближайшие годы. А пока что просто аплодируем талантливой спортсменке за ее первый подиум на Кубке мира. Кольтури всего 18 лет, однако она проводит на взрослом уровне уже третий сезон, и успела за это время перенести даже разрыв крестообразных связок колена.

Что касается итальянок, то они выступили несколько лучше, чем в Леви. Неделю назад во вторую попытку сумела пробиться сумела лишь Мартина Петерлини, на этот раз в топ-3 первого заезда попали также Беатриче Сола, Лара Делла Меа и Джорджия Колломб. Причем, последней это удалось сделать аж с 64-м стартовым номером. Однако, во второй попытке и Колломб, и Делла Меа сошли с дистанции. Особенно жаль Лару, которая после первой попытки замыкала топ-10. В свое время 25-летняя итальянка считалась очень талантливой, однако на Кубке мира никогда не поднималась выше 15-го места. В Гургле у Делла Меа был отличный шанс установить личный рекорд, однако в итоге – очередное фиаско.

Третьей стала Камиль Раст, для которой это также первый в карьере подиум на Кубке мира. Как и Кольтури, швейцарка в молодости считалась большим талантом, в 2017 году стала чемпионкой мира среди юниорок в слаломе. Однако в полной мере оправдывать выданные авансы Раст начала только в прошлом сезоне. Во второй его половине 25-летняя швейцарка закрепилась в топ-10 в технических дисциплинах и неоднократно бывала на подступах к подиуму. Поэтому, ее попадание в топ-3 – никакая не сенсация, а закономерный итог прогресса в 2024 году.

Каміль Раст x.com/fisalpine

Приятно удивила в Гургле не только Раст, но и ее более опытная и титулованная партнерша по команде, Венди Холденер. Напомним, в связи с переломом лодыжки она пропустила почти весь прошлый сезон, и новую зимнюю кампанию также начала неудачно: 25 место на гиганте в Зольдене, 16-й результат в слаломе в Леви неделю назад. Казалось, Холденер понадобится немало времени на набор оптимальной формы, однако, похоже, у нее этот процесс прошел в экспресс-режиме. В первой попытке Венди боролась на равных с Шиффрин, даже опережала ее на первой половине дистанции, и в итоге проиграла всего 0,12 секунды. Во втором заезде швейцарка отступила на четвертое место, однако, учитывая все обстоятельства, результатом это можно назвать очень достойным.

Второй раз подряд финишировала в топ-10 слалома и Мелани Мейяр. Будем надеяться, что и эта некогда очень перспективная швейцарка в солидном возрасте (26 лет) наконец-то начала оправдывать все выданные в молодости авансы. Серии из двух подряд финишей в топ-10 слалома в одном сезоне у Мейяр не было с 2018 года!

Впрочем, было в сборной Швейцарии и одно громкое разочарование. Речь идет о Мишель Гизин, которая показала лишь 36-й результат и во второй заезд не отобралась. 30-летняя швейцарка снова проваливает старт сезона, и снова без каких-то объективных на то причин.

Победа Шиффрин была не единственной причиной для радости в сборной США: топ-6 замкнула Пола Мольцан. 11-й после первой попытки шла сенсация Зольдена Кэти Хенсин, однако во втором заезде она сошла с дистанции. За Кэти все прочнее закрепляется репутация рисковой спортсменки, которая ходит по принципу "пан или пропал": часто ошибается и сходит с дистанции, однако в те редкие случаи, когда ошибок удается избежать – финиширует очень высоко.

В целом, кроме подиума Кольтури, можно сказать, что все остальные главные молодые таланты женских технических дисциплин в Гургле разочаровали. Дженифера Германе, Эмма Айхер, Ханна Аронссон-Элфман и Роза Похйолайнен сошли на первой попытке, Зринка Лютич в первом заезде показала лишь 24-й результат. Правда, во второй попытке хорватка сумела реабилитироваться: лучшее чистое время второго заезда с блестящим финишным отрезком и прорыв на итоговое девятое место. А вот ее более опытная партнерша по команде Леона Попович все никак не может выбраться из ямы, и в Гургле показала лишь 25-й результат.

Из молодых талантов с положительной стороны отметим разве что другую шведку, Корнелию Элунд: 14 место. 17-й стала ее партнерша по команде Эстель Альфан. А вот опытная и титулованная Анна Свенн-Ларссон неприятно удивила. Всего неделю назад в Леви она была четвертой, а в Гургле в первой попытке показала лишь 27-й результат. При этом Свенн-Ларссон не допускала каких-то грубых ошибок, а просто очень много проигрывала по темпу. Во втором заезде Анна сумела прорваться на 15 место, однако это все равно результат, который совершенно не соответствует уровню ее амбиций. После провалов в Зольдене и Леви первый солидный результат в сезоне показала лидер сборной Швеции, Сара Хектор – восьмое место.

Вторая подряд победа Ноэля

Хотя мужчины, в отличие от женщин, выступали на этой специфической трассе в Гургле уже второй раз, воскресный слалом для них также стал непростым испытанием, особенно это касается первой попытки. Причины тому две. Первая – это довольно непростая постановка ворот, вторая – состояние снежного полотна. В Гургле царили минусовые температуры, организаторы переборщили с обработкой покрытия водой, и на первой попытке оно было слишком ледяным. Особенно на это жаловался Хенрик Кристоффесрен, который заявил о том, что трасса была слишком опасной и подвергала гонщиков риску серьезной травмы колена.

Большинство даже топовых слаломистов не могли привыкнуть к таким условиям, и демонстрировали довольно слабые результаты. Более поздние стартовые номера учли ошибки своих звездных коллег, да и трасса становилась более разбитой и менее ледяной, что также упрощало жизнь спортсменам. Именно поэтому многие гранды по итогам первой попытки оказались позади спортсменов второго эшелона.

Единственным из представителей элиты, кто действительно справился с такими специфическими условиями в первой попытке, был Клеман Ноэль. Он создал себе комфортный запас в первом заезде, после чего во второй попытке, несмотря на небезупречный прокат, сумел его сохранить и одержал вторую подряд победу в слаломе. Похоже, француз вернул себе скорости 3-4-летней давности, теперь остается лишь понять, приобрел ли он стабильность, которой Клеману не хватало даже в самые успешные периоды карьеры.

Удачно выступил в Гургле не только Ноэль, но и вся сборная Франции. Как и неделю назад в Леви, после первой попытки третьим шел Стивен Амьез. В Финляндии во второй попытке он отступил на шестую позицию. В этот раз до первого в карьере подиума на Кубке мира не хватило еще меньше: четвертое место. Успехи Стивена выглядят совершенно неслучайными, поэтому не исключено, что 26-летний француз закрепится в элите и станет одним из открытий сезона. Нельзя не отметить и 14 место его партнера по команде Пако Расса – для ровесника Амьеза это лишь третье попадание в очки на Кубке мира.

Вторым стал Кристоффер Якобсен, который сумел прорваться с восьмого места после первой попытки. Швед давно известен как слаломист с большим потенциалом, однако с огромными проблемами со стабильностью. Якобсен ездит максимально рискованно, поэтому часто ошибается и сходит с дистанции, однако в удачные дни способен показывать очень высокие результаты. Один из таких дней случился в воскресенье, и Кристоффер в четвертый раз в карьере поднялся на подиум на Кубке мира.

Третьим стал норвежец Атле Ли Макграт, для которого это уже второй подиум в текущем сезоне - на открытии Кубка мира в Зольдене он также стал третьим. А вот победитель октябрьского гиганта, Александер Стеен Ольсен, после этого с каждым разом выступает все хуже: восьмое место в Леви и лишь 15-е в Гургле.

Атле Лі Макграт x.com/fisalpine

Хенрик Кристофферсен был одним из тех грандов, которые в первой попытке не смогли как следует адаптироваться к специфической трассе, и во втором заезде был вынужден прорываться с 13 места. В итоге звездный норвежец замкнул топ-6. Лучшее чистое время второй попытки выдал Тимон Хауган, что позволило ему подняться с 26 места на девятое.

Эту итоговую позицию он разделил с Фабио Гштрайном, который стал лучшим в составе сборной Австрии. Хозяева выступили значительно хуже, чем в прошлом году, когда забрали все три места на подиуме – фактор знания домашней трассы на этот раз не помог. Третий раз в трех стартах в сезоне сошел с дистанции Мануэль Феллер. Кажется, волшебный период в карьере австрийца остался позади, и он возвращается к привычной обыденности с ужасной нестабильностью и частыми сходами с дистанции.

Все еще не может вернуться на уровень сезона-2021/22 Йоханнес Штрольц. Кристиан Хиршбюэль во второй гонке после возвращения на Кубок мира снова остался без очков. Впрочем, если неделю назад в Леви он уверенно заехал в топ-30, после чего получил дисквалификацию за страдлинг, то здесь Кристиан сошел в первой попытке, да и до схода шел очень неуверенно и вряд ли имел шансы набрать очки. Кстати, следует отметить, что постановка ворот на второй попытке была значительно проще, и в результате все 30 участников второго заезда добрались до финиша.

А вот британец Дэйв Райдинг, для которого трасса в Гургле тоже в значительной степени домашняя (он является амбассадором местного горнолыжного курорта и очень часто тренируется на этой трассе), выступил неплохо – седьмое место. В прошлом году он здесь остановился в шаге от подиума. Набрал очки и его партнер по команде Лори Тейлор – 23 место.

Как и неделю назад в Леви, одной из главных сенсаций первой попытки был прорыв из поздних стартовых номеров Эдуарда Халльберга. Правда, если на домашней трассе 21-летний финн под давлением ответственности перед домашней публикой отступил с восьмого места на 24-е, то в Гургле, наоборот, прибавил и поднялся с 11-й позиции на восьмую. Второе попадание Халльберга в очки на Кубке мира и безусловно лучший результат в карьере. Неужели в сборной Финляндии впервые за много лет появился интересный молодой талант?

Сложные условия первой попытки стали непреодолимым барьером для многих звездных слаломистов. Линус Штрассер, стартовавший первым, в итоге показал лишь 36-й результат. Первую осечку после возвращения допустил Лукас Бротен, который сошел с дистанции, однако и до схода шел по далеко не лучшему графику. То же самое случилось и с Марселем Хиршером, который очень неуверенно выглядел на крутых склонах "Кирхенкара".

Похоже, что "медовый месяц" звездных возвращений остался позади, наступают суровые трудовые будни. Особенно это касается Хиршера, который и неделю назад в Леви выглядел абсолютно неконкурентоспособным. Далее в мужском Кубке мира – двухнедельная пауза и заокеанский этап в Бивер Крике, который Марсель планирует пропускать. Вернуться австро-нидерландец собирается в Валь д'Изере (14 - 15 декабря). И трехнедельная пауза в соревнованиях для него сейчас будет очень кстати.

Общий зачет Кубка мира (мужчины):

Общий зачет Кубка мира (женщины):