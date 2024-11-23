Горные лыжи. Шиффрин выиграла слалом у Гургле, первый подиум для Албании

Американская горнолыжница Микаэла Шифрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в австрийском Гургле. Для нее это вторая победа в текущем сезоне и суммарно 99-я в карьере.

29-летняя американка на 0,55 секунды опередила Лару Кольтури, принесшую Албании первый в истории подиум на Кубке мира. Третье место заняла швейцарка Камиль Раст, для которой это тоже первое в карьере попадание в топ-3.

Лучшее время второй попытки показала Зринка Лютич, что позволило хорватке прорваться с 24 места на девятое.

Итоговые результаты:

Завтра, 24 ноября, в Гургле состоится мужской слалом, начало первой попытки – в 11:30 по киевскому времени.

Напомним, вчера сборная Украины по прыжкам с трамплина стала 11-й в миксте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.