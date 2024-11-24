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Ноэль выиграл второй подряд слалом на Кубке мира

Олег Дідух — 24 ноября 2024, 15:45
Ноэль выиграл второй подряд слалом на Кубке мира
Клеман Ноель
x.com/fisalpine

Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира в австрийском Гургле. Для него это вторая победа подряд – неделю назад он был сильнейшим в финском Леви. Суммарно для француза это 12-я за карьеру победа на Кубке мира.

Он на 0,43 секунды опередил шведа Кристоффера Якобсена, поднявшегося на подиум лишь в четвертый раз в своей карьере. Топ-3 замкнул представитель Норвегии Атле Ли Макграт.

Такие звезды как Мануэль Феллер, Лукас Бротен и Марсель Хиршер сошли с дистанции еще в первой попытке.

Итоговые результаты:

Вчера, 23 ноября женский слалом в Гургли выиграла Микаэла Шиффрин.

Мужской Кубок мира идет на двухнедельную паузу и возобновится 6 декабря этапом в американском Бивер Крике.

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