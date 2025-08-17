Украина финишировала третьей в медальном зачете Всемирных игр-2025

В воскресенье, 17 августа, в китайском Чэнду завершились Всемирные игры 2025 года. Сборная Украины в медальном зачете турнира финишировала на третьем месте: наши спортсмены суммарно завоевали 44 награды, 16 из которых – золотые.

Выиграли медальный зачет хозяева турнира, сборная Китая, вторыми финишировали немцы. Сборная Италии по суммарному количеству медалей уступила лишь Китаю, однако из 57 наград итальянцев лишь 13 были золотыми, что принесло команде лишь 4 место в итоговом медальном зачете.

Итоговый медальный зачет Всемирных игр-2025:

Напомним, в последний день Всемирных игр 2025 года украинцы завоевали полный комплект медалей в пауэрлифтинге.