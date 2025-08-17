Очередные медали Всемирных игр помогли Украине выиграть медальный зачет в пауэрлифтинге

Украинские спортсмены завоевали полный комплект наград в пауэрлифтинге в последний соревновательный день Всемирных игр.

В тяжелой категории нашу сборную представляли Владимир Рысев (1030 кг в целом) и Константин Мусиенко (1040 кг), которые выиграли серебро и золото соответственно.

Также свою медаль получил Алексей Бычков – спортсмен занял третье место в категории "хевивейт", подняв всего 1110 кг. Андрей Шевченко, который также выступал в этой весовой категории, занял пятое место (1180 кг, но меньше очков за чистоту выступления).

Соревнования по пауэрлифтингу Украина завершила на первом месте медального зачета по этому виду спорта – два золота, пять серебряных наград и три бронзовых.

В целом "желто-синие" имеют 44 медали (16 золотых, 14 серебряных, 14 бронзовых), что позволяет удерживать третье общее место зачета. Лидер Всемирных игр – Китай, который имеет 64 разнообразные награды, в том числе 36 золотых.

Напомним, накануне, 16 августа, Украина выиграла пять медалей Всемирных игр в пауэрлифтинге.