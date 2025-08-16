Украина выиграла серебро и бронзу Всемирных игр по пауэрлифтингу

Украина заняла двойной подиум на Всемирных играх-2025 по пауэрлифтингу.

В категории легкого веса, второе и третье место заняли Татьяна Белая и Анастасия Деревянко соответственно.

Белая набрала 107.77 очков, а Деревянко выступила на 105.45 баллов. Интересно, что обе спортсменки подняли один вес – 512.5 кг. Соревнования выиграла полька Зузанна Кула с мировым рекордом – 563 кг и 114.81 очков.

Эти медали позволили Украине сохранить общее третье место в зачете. Теперь в активе "желто-синих" 35 наград, из которых 15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых.

Ранее Дарья Иванова и Алина Мартынюк торжествовали в поединках за бронзу Всемирных игр-2025 по кикбоксингу WAKO. В то же время кикбоксер Глеб Мазур стал чемпионом в весовой категории 63,5 кг, а Роман Щербаков выиграл золото в весе свыше 91 кг.

Вчера, 15 августа, Анатолий Новописьменный принес Украине очередное золото, выиграв соревнования по пауэрлифтингу в хевивейте.