Все медалисты Украины на Всемирных играх 2025 года

Руслан Травкін — 18 августа 2025, 06:00
Міністерство молоді та спорту України
В китайском Чэнду с 7 по 17 августа состоялись Всемирные игры – престижные соревнования, которые объединяют сильнейших спортсменов планеты в видах спорта вне программы Олимпийских игр.

Сборная Украины выступила блестяще: наши атлеты соревновались в 19 видах спорта и завоевали 44 медали – 16 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых. Это – второй лучший результат в истории выступлений нашей страны.

Рекорд остается за предыдущими World Games в Бирмингеме (Алабама, США), где украинцы завоевали 45 наград, среди которых также было 16 золотых.

Наибольший успех в Чэнду принесли дисциплины по подводному плаванию – сразу 11 медалей. Еще 10 наград завоевали наши пауэрлифтеры. К этому стоит добавить блестящие выступления в боевых искусствах, спортивной аэробике, гребле и зрелищном вейкбординге.

Что же такое Всемирные игры?

Это глобальные мультиспортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года и собирают спортсменов в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу.

Организатором является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), созданная еще в 1980 году по инициативе 12 международных федераций. Начиная с 2001 года, турнир проходит под патронатом Международного олимпийского комитета.

Игры традиционно проходят через год после Олимпиады. Украина впервые приняла участие в 1993 году, когда наши спортсмены завоевали три серебряные медали. С тех пор путь нашей сборной – это история роста, характера и новых спортивных свершений.

Ефросиния Кривицкая/Иван Лабунец

Ефросинья Кривицкая/Иван Лабунец
Ефросинья Кривицкая/Иван Лабунец
facebook.com/minmolodsport

🥇 спортивная акробатика, смешанные пары

Ризван Талибов

Ризван Талибов
Ризван Талибов
facebook.com/scu.org.ua

🥇 Каратэ. 84+ кг

Дмитрий Шелесько

Дмитрий Шелесько
Дмитрий Шелесько
facebook.com/scu.org.ua

🥇 муай-тай, до 57 кг

Богдан Мочульский

Богдань Мочульський
Богдань Мочульський
Спортивный комитет Украины

🥇 джиу–джитсу, до 62 кг

София Гречко

София Гречко
София Гречко
mms.gov.ua

🥇 скоростное подводное плавание 200 м

🥇 400 м в моноласте

Сборная команда по гребле на лодках (Юрий Бардашевский, Даниил Кухарук, Сергей Семенюк, Виктор Свиридюк, Александр Кальмус, Николай Верховецкий, Олеся Матвиенко, Ольга Бураго, Елена Скворцова, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко, Анастасия Мазуренко)

facebook.com/scu.org.ua

🥇 Гребля на лодках 8-местные лодки, 500 м,

🥇 10-местные лодки, 2000 м,

Андрей Кучеренко

Андрей Кучеренко
Андрей Кучеренко
kspu.edu

🥇 самбо, до 71 кг

Владислав Руднев

Владислав Руднев
Владислав Руднев
sambo.sport

🥇 самбо, до 79 кг

Петр Давыденко

Петр Давиденко
Петр Давиденко
Спортивный Комитет Украины

🥇 самбо, до 88 кг

Глеб Мазур

Глеб Мазур (в красном)
Глеб Мазур (в красном)
facebook.com/minmolodsport

🥇 кикбоксинг, 63.5 кг

Роман Щербатюк

Роман Щербатюк
Роман Щербатюк
Спортивный комитет Украины

🥇 кикбоксинг, свыше 91 кг

🥇 командные соревнования (самбо, мужчины). За команду были заявлены Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко и Владислав Руднев.

Анатолий Новописьменный

Анатолий Новописьменный
Анатолий Новописьменный
facebook.com/minmolodsport

🥇 классический пауэрлифтинг, гэвивейт

Константин Мусиенко

Константин Мусиенко
Константин Мусиенко
sportdonoda.gov.ua

🥇 пауэрлифтинг, тяжелый вес

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга
Анжелика Терлюга
instagram.com/anzhelika_terliuga/

🥈 каратэ, 55 кг

Ангелина Чернявская/Рузанна Вечерук

Рузанна Вечерук и Ангелина Чернявская
Рузанна Вечерук и Ангелина Чернявская
Министерство молодежи и спорта Украины

🥈 спортивная акробатика, женские пары

ldufk.edu.ua

🥈 Спортивная акробатика, мужские пары.(Станислав Кукуруза, Юрия Савка, Юрия Пуш и Тарас Яруш)

Алексей Захаров

Алексей Захаров
Алексей Захаров
Министерство молодежи и спорта

🥈 подводное плавание, 400 м

Министерство молодежи и спорта

🥈эстафета 4x50 м подводное плавание (Сергей Смищенко, Александр Кузьменко, Давид Елисеев и Алексей Захаров)

Соня Соколова

Соня Соколова
Соня Соколова
instagram.com/a.wake.fish/

🥈 вейкборд и водные лыжи

🥈 гребля на лодках (10–местные, 500 м)

Анна Яковлева

Анна Яковлева возле Софии Гречко
Анна Яковлева возле Софии Гречко
Министерство молодежи и спорта

🥈скоростное подводное плавание, 400 м в моноласте

🥈 эстафета 4x100 м (скоростное подводное плавание)

Татьяна Белая

Татьяна Била
Татьяна Била
Федерация пауэрлифтинга Украины

🥈 пауэрлифтинг, легкий вес

Лариса Соловьева

Лариса Соловьева
Лариса Соловьева
Министерство молодежи и спорта

🥈 пауэрлифтинг, средний вес

Виталий Коломиец

Виталий Коломиец
Виталий Коломиец
vin.gov.ua

🥈 пауэрлифтинг, средний вес

Владимир Рысев

Владимир Рысев
Владимир Рысев
sportdonoda.gov.ua

🥈 пауэрлифтинг, тяжелый вес

Дарья Русаненко

Дарья Русаненко
Дарья Русаненко
Instagram darya_rusanenko

🥈 пауэрлифтинг, тяжелый вес

🥉 гребля на лодках (10-местные, 200 м),

Елизавета Гречихина, София Гречко, Виктория Уварова и Анастасия Макаренко
Елизавета Гречихина, София Гречко, Виктория Уварова и Анастасия Макаренко
facebook.com/minmolodsport

🥉подводное плавание (женская эстафета 4x100 м),

🥉эстафета 4x50 м (скоростное подводное плавание)

Артур Артамонов

Артур Артамонов
Артур Артамонов
sport-koda.org

🥉скоростное подводное плавание в биластах

Анастасия Макаренко

Анастасия Макаренко
Анастасия Макаренко
facebook.com/naukma (Национальный университет "Киево-Могилянская академия")

🥉скоростное подводное плавание в ластах

София Ламах

instagram.com/sonya_ga_ga/
София Ламах

🥉 скоростное подводное плавание в биластах

Александр Воропаев
Александр Воропаев
Скриншот

Александр Воропаев

🥉 самбо, до 64 кг

Евгения Поздняя и Ангелина Лысенко
Евгения Поздняя и Ангелина Лысенко

🥉Командные соревнования (самбо, женщины). За команду выступали Евгения Поздняя и Ангелина Лысенко.

Дарья Иванова

Дарина Іванова
Дарина Іванова
facebook.com/superpanterka

🥉 кикбоксинг, 52 кг

Алина Мартынюк

Алина Мартынюк
Алина Мартынюк
wakoukraine_official

🥉 кикбоксинг, 60 кг

Анастасия Курашвили и Станислав Галайда

Станислав Галайда и Анастасия Курашвили
Станислав Галайда и Анастасия Курашвили
facebook.com/minmolodsport

🥉 спортивная аэробика, смешанные пары,

Анастасия Деревянко

Анастасия Деревянко
Анастасия Деревянко
Председатель ДонОВА Вадим Филашкин/facebook.com/vadym.filashkin

🥉 пауэрлифтинг, легкий вес

Николай Баранник

Николай Баранник
Николай Баранник
Луганская ОВА

🥉 пауэрлифтинг, средний вес.

Алексей Бычков

Алексей Бычков
Алексей Бычков
sportdonoda.gov.ua

🥉 пауэрлифтинг, гэвивейт

