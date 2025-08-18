Все медалисты Украины на Всемирных играх 2025 года
В китайском Чэнду с 7 по 17 августа состоялись Всемирные игры – престижные соревнования, которые объединяют сильнейших спортсменов планеты в видах спорта вне программы Олимпийских игр.
Сборная Украины выступила блестяще: наши атлеты соревновались в 19 видах спорта и завоевали 44 медали – 16 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых. Это – второй лучший результат в истории выступлений нашей страны.
Рекорд остается за предыдущими World Games в Бирмингеме (Алабама, США), где украинцы завоевали 45 наград, среди которых также было 16 золотых.
Наибольший успех в Чэнду принесли дисциплины по подводному плаванию – сразу 11 медалей. Еще 10 наград завоевали наши пауэрлифтеры. К этому стоит добавить блестящие выступления в боевых искусствах, спортивной аэробике, гребле и зрелищном вейкбординге.
Что же такое Всемирные игры?
Это глобальные мультиспортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года и собирают спортсменов в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу.
Организатором является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), созданная еще в 1980 году по инициативе 12 международных федераций. Начиная с 2001 года, турнир проходит под патронатом Международного олимпийского комитета.
Игры традиционно проходят через год после Олимпиады. Украина впервые приняла участие в 1993 году, когда наши спортсмены завоевали три серебряные медали. С тех пор путь нашей сборной – это история роста, характера и новых спортивных свершений.
Ефросиния Кривицкая/Иван Лабунец
🥇 спортивная акробатика, смешанные пары
Ризван Талибов
🥇 Каратэ. 84+ кг
Дмитрий Шелесько
🥇 муай-тай, до 57 кг
Богдан Мочульский
🥇 джиу–джитсу, до 62 кг
София Гречко
🥇 скоростное подводное плавание 200 м
🥇 400 м в моноласте
Сборная команда по гребле на лодках (Юрий Бардашевский, Даниил Кухарук, Сергей Семенюк, Виктор Свиридюк, Александр Кальмус, Николай Верховецкий, Олеся Матвиенко, Ольга Бураго, Елена Скворцова, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко, Анастасия Мазуренко)
🥇 Гребля на лодках 8-местные лодки, 500 м,
🥇 10-местные лодки, 2000 м,
Андрей Кучеренко
🥇 самбо, до 71 кг
Владислав Руднев
🥇 самбо, до 79 кг
Петр Давыденко
🥇 самбо, до 88 кг
Глеб Мазур
🥇 кикбоксинг, 63.5 кг
Роман Щербатюк
🥇 кикбоксинг, свыше 91 кг
🥇 командные соревнования (самбо, мужчины). За команду были заявлены Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко и Владислав Руднев.
Анатолий Новописьменный
🥇 классический пауэрлифтинг, гэвивейт
Константин Мусиенко
🥇 пауэрлифтинг, тяжелый вес
Анжелика Терлюга
🥈 каратэ, 55 кг
Ангелина Чернявская/Рузанна Вечерук
🥈 спортивная акробатика, женские пары
🥈 Спортивная акробатика, мужские пары.(Станислав Кукуруза, Юрия Савка, Юрия Пуш и Тарас Яруш)
Алексей Захаров
🥈 подводное плавание, 400 м
🥈эстафета 4x50 м подводное плавание (Сергей Смищенко, Александр Кузьменко, Давид Елисеев и Алексей Захаров)
Соня Соколова
🥈 вейкборд и водные лыжи
🥈 гребля на лодках (10–местные, 500 м)
Анна Яковлева
🥈скоростное подводное плавание, 400 м в моноласте
🥈 эстафета 4x100 м (скоростное подводное плавание)
Татьяна Белая
🥈 пауэрлифтинг, легкий вес
Лариса Соловьева
🥈 пауэрлифтинг, средний вес
Виталий Коломиец
🥈 пауэрлифтинг, средний вес
Владимир Рысев
🥈 пауэрлифтинг, тяжелый вес
Дарья Русаненко
🥈 пауэрлифтинг, тяжелый вес
🥉 гребля на лодках (10-местные, 200 м),
🥉подводное плавание (женская эстафета 4x100 м),
🥉эстафета 4x50 м (скоростное подводное плавание)
Артур Артамонов
🥉скоростное подводное плавание в биластах
Анастасия Макаренко
🥉скоростное подводное плавание в ластах
София Ламах
🥉 скоростное подводное плавание в биластах
Александр Воропаев
🥉 самбо, до 64 кг
🥉Командные соревнования (самбо, женщины). За команду выступали Евгения Поздняя и Ангелина Лысенко.
Дарья Иванова
🥉 кикбоксинг, 52 кг
Алина Мартынюк
🥉 кикбоксинг, 60 кг
Анастасия Курашвили и Станислав Галайда
🥉 спортивная аэробика, смешанные пары,
Анастасия Деревянко
🥉 пауэрлифтинг, легкий вес
Николай Баранник
🥉 пауэрлифтинг, средний вес.
Алексей Бычков
🥉 пауэрлифтинг, гэвивейт