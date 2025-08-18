Все медалисты Украины на Всемирных играх 2025 года

В китайском Чэнду с 7 по 17 августа состоялись Всемирные игры – престижные соревнования, которые объединяют сильнейших спортсменов планеты в видах спорта вне программы Олимпийских игр.

Сборная Украины выступила блестяще: наши атлеты соревновались в 19 видах спорта и завоевали 44 медали – 16 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых. Это – второй лучший результат в истории выступлений нашей страны.

Рекорд остается за предыдущими World Games в Бирмингеме (Алабама, США), где украинцы завоевали 45 наград, среди которых также было 16 золотых.

Наибольший успех в Чэнду принесли дисциплины по подводному плаванию – сразу 11 медалей. Еще 10 наград завоевали наши пауэрлифтеры. К этому стоит добавить блестящие выступления в боевых искусствах, спортивной аэробике, гребле и зрелищном вейкбординге.

Что же такое Всемирные игры?

Это глобальные мультиспортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года и собирают спортсменов в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу.

Организатором является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), созданная еще в 1980 году по инициативе 12 международных федераций. Начиная с 2001 года, турнир проходит под патронатом Международного олимпийского комитета.

Игры традиционно проходят через год после Олимпиады. Украина впервые приняла участие в 1993 году, когда наши спортсмены завоевали три серебряные медали. С тех пор путь нашей сборной – это история роста, характера и новых спортивных свершений.

Ефросиния Кривицкая/Иван Лабунец

Ефросинья Кривицкая/Иван Лабунец

🥇 спортивная акробатика, смешанные пары

Ризван Талибов

Ризван Талибов

🥇 Каратэ. 84+ кг

Дмитрий Шелесько

Дмитрий Шелесько

🥇 муай-тай, до 57 кг

Богдан Мочульский

Богдань Мочульський

🥇 джиу–джитсу, до 62 кг

София Гречко

София Гречко

🥇 скоростное подводное плавание 200 м

🥇 400 м в моноласте

Сборная команда по гребле на лодках ( Юрий Бардашевский, Даниил Кухарук, Сергей Семенюк, Виктор Свиридюк, Александр Кальмус, Николай Верховецкий, Олеся Матвиенко, Ольга Бураго, Елена Скворцова, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко, Анастасия Мазуренко)

facebook.com/scu.org.ua

🥇 Гребля на лодках 8-местные лодки, 500 м,

🥇 10-местные лодки, 2000 м,

Андрей Кучеренко

Андрей Кучеренко

🥇 самбо, до 71 кг

Владислав Руднев

Владислав Руднев

🥇 самбо, до 79 кг

Петр Давыденко

Петр Давиденко

🥇 самбо, до 88 кг

Глеб Мазур

Глеб Мазур

🥇 кикбоксинг, 63.5 кг

Роман Щербатюк

Роман Щербатюк

🥇 кикбоксинг, свыше 91 кг

🥇 командные соревнования (самбо, мужчины). За команду были заявлены Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко и Владислав Руднев.

Анатолий Новописьменный

Анатолий Новописьменный

🥇 классический пауэрлифтинг, гэвивейт

Константин Мусиенко

Константин Мусиенко

🥇 пауэрлифтинг, тяжелый вес

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

🥈 каратэ, 55 кг

Ангелина Чернявская/Рузанна Вечерук

Рузанна Вечерук и Ангелина Чернявская

🥈 спортивная акробатика, женские пары

ldufk.edu.ua

🥈 Спортивная акробатика, мужские пары.(Станислав Кукуруза, Юрия Савка, Юрия Пуш и Тарас Яруш)

Алексей Захаров

Алексей Захаров

🥈 подводное плавание, 400 м

Министерство молодежи и спорта

🥈эстафета 4x50 м подводное плавание (Сергей Смищенко, Александр Кузьменко, Давид Елисеев и Алексей Захаров)

Соня Соколова

Соня Соколова

🥈 вейкборд и водные лыжи

🥈 гребля на лодках (10–местные, 500 м)

Анна Яковлева

Анна Яковлева

🥈скоростное подводное плавание, 400 м в моноласте

🥈 эстафета 4x100 м (скоростное подводное плавание)

Татьяна Белая

Татьяна Белая

🥈 пауэрлифтинг, легкий вес

Лариса Соловьева

Лариса Соловьева

🥈 пауэрлифтинг, средний вес

Виталий Коломиец

Виталий Коломиец

🥈 пауэрлифтинг, средний вес

Владимир Рысев

Владимир Рысев

🥈 пауэрлифтинг, тяжелый вес

Дарья Русаненко

Дарья Русаненко

🥈 пауэрлифтинг, тяжелый вес

🥉 гребля на лодках (10-местные, 200 м),

Елизавета Гречихина, София Гречко, Виктория Уварова и Анастасия Макаренко

🥉подводное плавание (женская эстафета 4x100 м),

🥉эстафета 4x50 м (скоростное подводное плавание)

Артур Артамонов

Артур Артамонов

🥉скоростное подводное плавание в биластах

Анастасия Макаренко

Анастасия Макаренко

🥉скоростное подводное плавание в ластах

София Ламах

София Ламах

🥉 скоростное подводное плавание в биластах

Александр Воропаев

Александр Воропаев

🥉 самбо, до 64 кг

Евгения Поздняя и Ангелина Лысенко

🥉Командные соревнования (самбо, женщины). За команду выступали Евгения Поздняя и Ангелина Лысенко.

Дарья Иванова

Дарья Иванова

🥉 кикбоксинг, 52 кг

Алина Мартынюк

Алина Мартынюк

🥉 кикбоксинг, 60 кг

Анастасия Курашвили и Станислав Галайда

Станислав Галайда и Анастасия Курашвили

🥉 спортивная аэробика, смешанные пары,

Анастасия Деревянко

Анастасия Деревянко

🥉 пауэрлифтинг, легкий вес

Николай Баранник

Николай Баранник

🥉 пауэрлифтинг, средний вес.

Алексей Бычков

Алексей Бычков

🥉 пауэрлифтинг, гэвивейт