Новописьменный добыл для Украины 15-е золото Всемирных игр

Анатолий Новописьменный выиграл очередную для Украины золотую медаль Всемирных игр-2025.

Спортсмен занял первое место в соревнованиях по пауэрлифтингу в категории "хевивейт".

Всего за свое выступление Новописьменный получил 119.41 очков, опередив шведа Густава Хедлунда почти на три балла.

Отметим, что третье место также досталось представителю Швеции – его занял Эмиль Норлинг.

Сейчас Украина занимает общее третье место Всемирных игр с 34-мя наградами. В активе наших спортсменов 15 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Накануне Дарья Иванова и Алина Мартынюк торжествовали в поединках за бронзу Всемирных игр-2025 по кикбоксингу WAKO. В то же время кикбоксер Глеб Мазур стал чемпионом в весовой категории 63,5 кг, а Роман Щербаков выиграл золото в весе свыше 91 кг.

Очередные медали завоевали и наши самбисты. Так, бронзовым призером стал в весовой категории до 64 кг стал Александр Воропаев, который также стал чемпионом в командных соревнованиях вместе с Анатолием Волошиновым, Петром Давыденко, Андреем Кучеренко и Владиславом Рудневым.