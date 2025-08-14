Мазур стал чемпионом Всемирных игр-2025 по кикбоксингу WAKO

Украинский кикбоксер Глеб Мазур торжествовал в финале Всемирных игр.

Поединок за золото в весовой категории 63,5 кг проходил для нашего спортсмена несколько тяжелее, чем бои на предыдущих стадиях соревнований. Однако 22-летний спортсмен таки сумел вырвать победу у Амина Гулиева из Азербайджана.

Глеб Мазур – чемпион мира-2023, чемпион Европы 2022 и 2024 годов. А отныне – и чемпион Всемирных игр-2025

В 15:20 по киевскому времени за золото поборется еще один украинский кикбоксер Роман Щербатюк.

Ранее Дарья Иванова и Алина Мартынюк торжествовали в поединках за бронзу Всемирных игр-2025 по кикбоксингу WAKO.