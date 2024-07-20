Свитолина, Магучих, Белодид: за кем из украинских олимпийцев больше всего следят в Instagram

С 26 июля по 11 августа во Франции состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры, на которых более 10 000 спортсменов со всего мира разыграют 329 комплектов наград. На восьмую для себя летнюю Олимпиаду Украина завоевала 124 лицензии.

Чемпион решил познакомить вас с главными звездами украинской делегации, которые будут представлять нашу страну на соревнованиях в Париже. Сегодня мы представляем топ-10 самых популярных украинских олимпийцев в Instagram.

10 место: Виктория Ткачук

Серебряный призер чемпионата Европы по бегу на 400 метров с барьерами 29-летняя легкоатлетка будет представлять Украину именно в этой дисциплине. Для нее это уже третьи летние игры, ранее она соревновалась в 2016 (8 место в полуфинале) и 2020 (6 в финале) годах.

На Instagram-страницу Ткачук подписаны 76,9 тысячи человек. Это единственный представитель топа, у которого подписчиков меньше 100 тысяч.

9 место: Жан Беленюк

Олимпийский чемпион Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016 едет в Париж завоевать очередную медаль в греко-римской борьбе. 33-летний спортсмен также является многократным чемпионом Европы и мира.

Кроме того, в 2019 году Беленюк был избран народным депутатом Украины. У него сейчас 128 тысяч подписчиков в Instagram.

8 место: Ольга Харлан

Без сомнения, живая легенда не только украинского, но и мирового фехтования Ольга Харлан едет в Париж, чтобы сражаться за медали как в личном турнире, так и в командном. Личное олимпийское золото — пожалуй, единственная награда, которой у нее еще нет и которая служит главной мотивацией продолжать фехтовать.

33-летняя украинка является олимпийской чемпионкой Пекина-2008 и бронзовым призером Лондона-2012 и Рио-2016. За ней следят 132 тысячи.

7 место: Даяна Ястремская

24-летняя одесситка находится на 25 месте в мировом рейтинге теннисисток. Она была первой среди тех, кто родился в 2000-х годах, что поднялась в топ-100 рейтинга.

Накануне Ястремская неплохо себя проявила на Уимблдоне-2024 и смогла дойти до третьего круга, где в почти трехчасовом матче уступила хорватке Донне Векич.

6 место: Ярослава Магучих

На предыдущей Олимпиаде Ярославе было всего 19, но, несмотря на это, она уже была претенденткой не только на медаль, но и на победу. Тогда талантливой украинке удалось покорить планку в 2,00 метра и стать бронзовым призером.

А накануне 22-летняя украинка побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался долгих 37 лет, так что на Олимпиаду-2024 она едет явной фавориткой на золото. И несмотря на это, на Магучих сейчас подписаны только 218 тысяч.

5 место: Марта Костюк

Первая ракетка Украины 22-летняя Марта Костюк также одна из надежд украинцев на медали. Однако в последнее время ее результаты не впечатляют. Из десяти последних матчей киевлянка проиграла семь. И все же талант + упорная работа позволили ей стать одной из звезд украинского спорта.

На Instagram-страницу Марты подписаны 297 тысяч.

4 место: Юлия Левченко

В начале месяца Юлия завоевала бронзу национального первенства по прыжкам в высоту. А вскоре она представит Украину на Олимпийских играх-2024 в Париже. Для нее это также 3 ОИ в карьере (19-е место в полуфинале Рио-2016 и 8-е в финале Токио-2020).

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Она также является чемпионкой юношеских Олимпийских игр-2014. У нее 462 тысяч подписчиков в сети Instagram.

3 место: Дарья Билодид

Тройку наиболее популярных украинских олимпийцев открывает дзюдоистка Дарья Билодид. 23-летняя киевлянка является бронзовым призером Токио-2020.

Еще до достижения совершеннолетия она стала чемпионкой Европы и мира, а в 18 лет двукратной чемпионкой мира, побив значительную часть рекордов в своем виде спорта. В настоящее время на Билодид подписаны 470 тысяч человек.

2 место: Марина Бех-Романчук

Для 29-летней спортсменки эта Олимпиада станет третьей. Два прошлых раза она выходила в финал соревнований, на Рио-2016 сделала три заступа и заняла последнее место, а на Токио-2020 финишировала 5-й.

В этом году Марина пропустила 5 месяцев из-за травмы, однако в первом же старте (на этапе Бриллиантовой лиги в Монако) она завоевала бронзу. У Бех-Романчук 503 тысяч подписчиков в Instagram.

1 место: Элина Свитолина

Наиболее популярной украинской спортсменкой среди тех, кто поедет на Олимпийские игры-2024 является Элина Свитолина. Бывшая первая ракетка Украины настолько популярна, что количество ее подписчиков равняется сумме остальных спортсменок из топ-5.

На прошлой Олимпиаде она завоевала бронзу, и не скрывает, что на Игры в Париже отправляется за еще одной наградой. У Свитолиной 1,7 миллиона подписчиков в сети Instagram.