Аппетит приходит во время еды: олимпийские медалисты, которые представят Украину на Играх-2024

С 26 июля по 11 августа во Франции состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры, на которых более 10 тысяч спортсменов со всего мира разыграют 329 комплектов наград.

Сразу 124 лицензии завоевала Украина, для которой это восьмая летняя Олимпиада во времена независимости. Абсолютное большинство атлетов раньше не выигрывали олимпийские награды, однако есть и те, кто не останавливается на достигнутом и стремится пополнить личную медальную копилку.

В этом материале Чемпион рассказывает об олимпийских медалистах, поехавших в Париж, чтобы еще большими буквами вписать свои имена в историю не только украинского, но и мирового спорта.

Жан Беленюк

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33 года, греко-римская борьба

Олимпийский чемпион Токио-2020, серебряный призер Рио-2016

Путь Беленюка к олимпийскому золоту был устлан колючим терном. В финале Олимпиады-2016 рефери украл у украинца победу, наказывая его штрафными баллами и постоянно ставя в партер, в результате чего Жан стал серебряным призером.

Перспективы Беленюка на следующих Играх-2020 долгое время были непонятны. Сначала у него произошел конфликт с Семеном Новиковым, который в статусе чемпиона Европы 2020 хотел представлять Украину в Токио вместо Жана. Судьбу лицензии решила отечественная федерация греко-римской борьбы, сделавшая выбор в пользу более опытного Беленюка.

А за три недели до начала главных соревнований четырехлетия Жан тяжело травмировался, из-за чего его участие было под угрозой. Однако украинец снова вышел в финал, где уверенно победил венгра Виктора Леринца. Как позже стало известно, Беленюк дважды в день делал реабилитационные процедуры и уколы, чтобы выступить, несмотря на травму. Это был риск, но он оказался вполне оправданным.

Олимпиада во Франции — третья по счету в карьере Жана. Из двух предыдущих он привез две награды, в том числе золотую, однако имеет мотивацию не останавливаться на достигнутом.

Олег Верняев

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30 лет, спортивная гимнастика

Олимпийский чемпион и серебряный призер Рио-2016

Гимнастика — отличный пример того, как спортсмен может стать мультимедалистом на одних Олимпийских играх. Именно такое достижение покорилось Олегу Верняеву 8 лет назад в бразильском Рио-де-Жанейро. Сначала он завоевал серебряную медаль в абсолютном первенстве, уступив 0,099 балла победителю — Утимури Кохею, а через несколько дней стал чемпионом в соревнованиях на параллельных брусьях.

Олимпийское наследие Верняева на сегодняшний день вполне могло быть больше, если бы не случился один неприятный инцидент. В январе 2021 года Олега отстранили от соревнований, а через полгода дисквалифицировали на четыре года из-за найденных следов мельдония в допинг-пробе. Однако Олег отправился в Спортивный арбитражный суд и добился сокращения срока дисквалификации до двух лет, что позволило ему продолжить карьеру.

Пропустив отложенную на год из-за пандемии коронавируса Олимпиаду-2020, уроженец Донецка вернулся в любимое дело, чтобы в его честь на самых престижных в спортивной гимнастике соревнованиях снова прозвучал государственный гимн Украины.

Елена Костевич

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39 лет, пулевая стрельба

Олимпийская чемпионка Афин-2004, бронзовый призер Лондона-2012 и Токио-2020

Некоторые участники Олимпийских игр 2024 года еще не успели родиться, когда украинка Елена Костевич несколько неожиданно стала олимпийской чемпионкой Афин-2004. В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров спортсменка, которой в то время было всего 19 лет, не знала равных. И хотя за два года до этого Елена уже выигрывала золотую медаль чемпионата мира, конкуренция в её виде спорта настолько высока, что показывать в течение многих лет стабильно высокие результаты мало кому по силам, а особенно юным атлетам.

Однако, как показало течение времени, Костевич стала исключением из правил. Она также привезла бронзовые медали из Лондона-2012, где стала третьей в стрельбе с 25 метров, и Токио-2020 (10 метров, микст с Олегом Омельчуком). Для полного комплекта не хватает серебра, однако нет сомнений, что Елена едет в Париж с заданием-максимум пополнить копилку еще одним "золотом".

Ольга Харлан

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33 года, фехтование

Олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовый призер Лондона-2012 и Рио-2016

Без сомнения, живая легенда не только украинского, но мирового фехтования. В 2008-м, когда Ольге еще не исполнилось даже 18 лет, она внесла перелом в ход финального матча Олимпиады-2008 против китаянок в командной сабле, нанеся восемь точных ударов подряд. Та победа — самое яркое воспоминание автора этих строк о пекинских играх.

В Лондоне-2012 Харлан завоевала бронзовую награду в личном первенстве, а через четыре года в Рио повторила этот успех, став вдобавок еще и серебряным призером в командной сабле. На следующую Олимпиаду в Токио она ехала как главная фаворитка, однако потерпела фиаско в первой же схватке, минимально уступив польский саблистке Сильвию Матушак — 14:15.

После этого Ольга даже приостановила карьеру, однако менее чем через год вернулась в соревнования. Теперь она едет в Париж, где будет бороться за медали как в личном турнире, так и в командном. Личное олимпийское золото — пожалуй, единственная награда, которой у Харлан еще нет и которая служит главной мотивацией продолжать фехтовать.

Наталья Довгодько и Анастасия Коженкова

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33 и 38 лет, академическая гребля

Олимпийские чемпионки Лондона-2012

В 2012 году Наталья Довгодько и Анастасия Коженкова стали олимпийскими чемпионками в парной четверке. И хотя на двух следующих Играх завоевать еще хоть одну награду не удалось, они продолжают карьеру и стремятся стать мультимедалистками. В Париже Довгодько и Коженкова выступят в квартете с Дарьей Верхогляд и Екатериной Дудченко.

Михаил Романчук

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27 лет, плавание

Серебряный и бронзовый призер Токио-2020

На Олимпиаде в Токио Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем в полуфинале установил олимпийский рекорд, что естественно сделало его главным претендентом на первую ступень пьедестала. К сожалению, выступить так же круто в решающем заплыве украинец не смог – пришлось довольствоваться "бронзой".

Но времени на то, чтобы огорчаться, не было, ведь почти сразу нужно было вступать в борьбу на 1500-метровке вольным стилем. Михаил проиграл лишь невероятному американцу Роберту Финке, совершившему просто бешеный рывок на завершающем этапе заплыва.

В свои 27 лет Михаил Романчук имеет все, о чем только может мечтать пловец. За исключением золотой олимпийской награды. Получит ли он её в Париже — вопрос, ответ на который даст только время.

Людмила Лузан

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27 лет, гребли на каноэ

Серебряный и бронзовый призер Токио-2020

Людмила Лузан стала одной из немногих украинских мультимедалисток Олимпиады-2020. Перед Играми в Токио она совершила прорыв в результатах, одержав четыре награды на чемпионате Европы 2021, что является историческим достижением для украинской гребли. Однако на Олимпийских играх конкуренция совсем другая, поэтому для Людмилы ничего не было гарантировано.

Безграничная самоотдача на пути к цели позволила Лузан завоевать бронзовую медаль в одиночном заплыве на 200 метров, а также серебряную награду в каноэ-двойке вместе с Анастасией Четвериковой. Как и Михаилу Романчуку, Людмиле для полного счастья не хватает олимпийского "золота", которое, будем надеяться, ждет её во Франции.

Александр Хижняк

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28 лет, бокс

Серебряный призер Токио-2020

"Полтавский танк" — один из тех, от кого ждали золотой медали на предыдущей летней Олимпиаде. К сожалению, кроме Беленюка, привезти в Украину награду высшей пробы больше никому не удалось. Хижняк, до этого ставший чемпионом мира и Европы, без проблем дошел до финала. где он считался очевидным фаворитом.

В финальном поединке Александр доминировал в ринге, засыпая соперника активными ударами. Все шло к справедливой победе по очкам, однако в третьем раунде бразилец Эберт Соуза сильным встречным ударом отправил украинца на канвас. И хотя Хижняк сразу поднялся, арбитр зафиксировал несколько противоречивый нокаут.

У Александра было немало предложений продолжить карьеру на профессиональном ринге, однако он не отпустил мечту об олимпийском золоте, а потому продолжает любительскую карьеру. Надеемся, на этот раз Хижняк, выступая в весе до 80 килограммов, учтет предыдущий опыт и получит желанный результат, которого он, безусловно, заслуживает.

Парвиз Насибов

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25 лет, греко-римская борьба

Серебряный призер Токио-2020

Во время Олимпийских игр 2020 Парвизу Насибову было всего 22 года. Однако это не помешало ему дойти до финала и завоевать серебряную награду в весовой категории до 67 килограммов.

Именно в этом весе Насибов будет соревноваться и на этот раз и попытается взять реванш у иранца Мохаммада Рези Гераи, которому уступил в решающей схватке в Токио.

Ирина Коляденко

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25 лет, спортивная борьба

Бронзовый призер Токио-2020

В 2021 году воспитанница Радомышльской ДЮСШ запомнилась не только неожиданно добытой "бронзой" в весовой категории до 62 килограммов, но и своими человеческими качествами. Получив от Ирпенского городского совета квартиру в одном из комплексов города-суптника столицы, юная спортсменка, не имевшая собственного жилья, отдала ее своему тренеру, вынужденному арендовать жилье вместе с семьей.

Узнав об этом решении, одна из строительных компаний города решила подарить Ирине еще одну квартиру в другом жилом комплексе. Сейчас Ирине 25 лет, она второй год подряд и в третий раз за карьеру стала чемпионкой Европы. Теперь Коляденко уезжает в Париж не в статусе андердога, а как одна из главных претенденток на пьедестал.

Элина Свитолина

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29 лет, теннис

Бронзовый призер Токио-2020

Одним из немногих видов спорта, где Олимпийские игры не считаются самым престижным турниром, является большой теннис. Поэтому некоторые топовые спортсмены вообще игнорируют Олимпиаду. В отличие от них, Элина Свитолина имела двойную мотивацию: не только выиграть награду, но и стать первым в истории Украины олимпийским призером в теннисе.

Уступив в полуфинале чешке Маркете Вондроушовой, в поединке за третье место Элина в очень непростом противостоянии победила Елену Рыбакину из Казахстана. Звездная 29-летняя украинская теннисистка не скрывает, что на Игры в Париже она отправляется за еще одной наградой.

Ярослава Магучих

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22 года, прыжки в высоту

Бронзовый призер Токио-2020

На предыдущей Олимпиаде Ярославе Магучих было всего 19, но, несмотря на это, она уже была претенденткой не только на медаль, но и на победу. Тогда талантливой украинке удалось покорить планку в 2,00 метра, однако еще выше прыгнули спортсменка без страны Мария Ласицкене и австралийка Никола Макдермотт. К слову, для последней 2,02, взятые в Токио, остаются личным рекордом. А еще Ярослава тогда вляпалась в скандал, обнявшись с россиянкой для фото, однако особо акцентировать внимание на этой истории нет никакого смысла.

В отличие от сенсационной австралийки, Ярослава Магучих на личных рекордах не остановилась! На прошлой неделе 22-летней украинке удалось побить мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался 37 лет. Результат 2,10 по-настоящему впечатляет и дает надежду на как минимум одну украинскую олимпийскую чемпионку Парижа-2024 в легкой атлетике.

Дарья Билодид

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23 года, дзюдо

Бронзовый призер Токио-2020

"Анаконда" еще до достижения совершеннолетия стала чемпионкой Европы и мира, а в 18 лет — двукратной чемпионкой мира, обновив значительную часть рекордов в своем виде спорта. Однако с ростом 172 сантиметра соревноваться в весовой категории до 48 килограммов после 20 лет сложно, поэтому не удивительно, что результаты пошли на спад.

Билодид рискнула и попыталась остаться в привычном дивизионе на Олимпиаде в Токио, однако в полуфинале уступила японке Фуни Тонаки. Далее последовал бронзовый финал, в котором Дарья победила израильтянку Ширу Ришони и принесла Украине первую на тех Играх награду.

В настоящее время Билодид выступает в весовой категории до 57 килограммов. На первенстве Европы этого года в Загребе она стала чемпионкой континента, так что есть надежда, что в новом весе украинка сможет вернуться на тот уровень, когда ей не было равных на татами.

Игорь Радивилов

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31 год, спортивная гимнастика

Бронзовый призер Лондона-2012

Уроженец Мариуполя еще в 19 лет выиграл медаль Олимпийских игр, став третьим в опорном прыжке в Лондоне. В то время в его активе еще не было наград чемпионатов мира, это сейчас он четырехкратный призер мировых первенств и пятикратный чемпион Европы. Однако на Олимпиадах на пьедестал почета по сей день Игорь больше не поднимался.

Радивилов уже вписал свое имя в историю спортивной гимнастики, ведь в его честь назван опорный прыжок The Radivilov. Но это не сравнится с олимпийским "золотом", к которому украинец, безусловно, стремится. И будущие Игры, по всей вероятности, будут для него последним шансом ее получить.

Анна Рыжикова

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34 года, бег

Бронзовый призер Лондона-2012

В 2012 году Рыжикова завоевала бронзовую награду Олимпийских игр в Лондоне в эстафетном беге 4×400 метров. Из того состава только она будет представлять Украину на предстоящей Олимпиаде, что не удивительно, ведь прошло уже 12 лет.

Теперь у Анны Рыжиковой новые партнерши по эстафетной четверке, молодость которых вместе с её опытом могут дать результат.

Марина и Владислава Алексеевы

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23 года, артистическое плавание

Бронзовые призерки Токио-2020

На Олимпийских играх 2020 сестры-близнецы Марина и Владислава Алексеевы стали бронзовыми призерками, поднявшись на пьедестал почета по итогам групповых упражнений вместе с Яной Нарежной, Катериной Резник, Анастасией Савчук, Мартой Фединой, Алиной Шинкаренко.

В этом году Марина и Владислава будут соперничать за награды в дуэтной программе. В 2022 году они становились чемпионками Европы и вице-чемпионками мира, а в 2023-м выиграли золотые награды Европейских игр. Так что в Париже Алексеевы будут одними из претенденток на награды.