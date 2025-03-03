Минспорта лишило Тимощука, Каладзе и Карякина спортивных званий

Министерство молодежи и спорта лишило спортивных званий ряда спортсменов.

Полный список опубликован на сайте министерства.

В частности, званий "Заслуженный мастер спорта Украины" и "Мастер спорта Украины" лишили бывшего футболиста Анатолия Тимощука и шахматиста Сергея Карякина.

В то же время бывшего защитника киевского Динамо Каху Каладзе лишили звания "Мастер спорта Украины международного класса".

Полный список спортсменов обнародован на сайте Министерства молодежи и спорта.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, который лишает государственных наград 34-х предателей Украины, среди которых и Тимощук. Также под украинские санкции попал Каха Каладзе.

В то же время предатель-шахматист Сергей Карякин, помимо санкций РНБО Украины, также попал под санкции ЕС.