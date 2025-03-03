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Минспорта лишило Тимощука, Каладзе и Карякина спортивных званий

Олексій Мурзак — 3 марта 2025, 15:52
Минспорта лишило Тимощука, Каладзе и Карякина спортивных званий
Анатолій Тимощук
ФК Зеніт

Министерство молодежи и спорта лишило спортивных званий ряда спортсменов.

Полный список опубликован на сайте министерства.

В частности, званий "Заслуженный мастер спорта Украины" и "Мастер спорта Украины" лишили бывшего футболиста Анатолия Тимощука и шахматиста Сергея Карякина.

В то же время бывшего защитника киевского Динамо Каху Каладзе лишили звания "Мастер спорта Украины международного класса".

Полный список спортсменов обнародован на сайте Министерства молодежи и спорта.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, который лишает государственных наград 34-х предателей Украины, среди которых и Тимощук. Также под украинские санкции попал Каха Каладзе.

В то же время предатель-шахматист Сергей Карякин, помимо санкций РНБО Украины, также попал под санкции ЕС.

Міністерство молоді та спорту санкції Анатолій Тимощук Каха Каладзе Сергій Карякін

Міністерство молоді та спорту

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