Бронислав Нагурский – украинец, ставший легендой американского спорта

Самым популярным видом спорта в США был и остается американский футбол. Также чрезвычайную популярность реслинг. Для нас это заокеанская экзотика. Тем интереснее, что в этой экзотике присутствует уникальное лицо украинца Бронислава (Бронко) Нагурского, сумевшего стать культовой фигурой как в футболе, так и в реслинге.

Вполне естественно, что вокруг Бронислава Нагурского существует немало мифов, легенд, слухов и басен – слишком выдающимся человеком он был. Несколько таких вспомним и мы. Однако предпочтение отдадим безоговорочным и запротоколированным фактам.

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Бронислав (Бронко) Нагурский родился 3 ноября 1908 года в канадском городке Рейни-Ривер (провинция Онтарио) в польско-украинской семье иммигрантов из Галиции Михаила (Майка) и Михайлины Нагурских.

В 1913 году семья перебралась в американский город Интернешнл-Фоллс (штат Миннесота). Здесь они владели продуктовым магазином, в котором продавали товары из собственной фермы. Бронко был старшим из детей, потому стал в семье главным помощником. Сильный парень работал на лесозаготовке и вырос настоящим богатырем. На пике спортивной карьеры его рост составлял 191 см, а вес достигал 107 кг.

Бронко-футболист

19-летнего Бронко открыл для спорта Кларенс Спирс, главный тренер футбольной команды Университета Миннесота. По легенде, Спирс, приехавший в Интернешнл-Фоллс за совсем другим игроком, увидел Бронко, пахавшего поле без вола или коня – сам с плугом. И когда Спирс спросил у парня дорогу, тот показал ему направление, подняв плуг рукой. Слишком красиво, чтобы быть правдой, но факт в том, что в 1927 году Бронко Нагурский уже играл за университетскую команду "Золотые суслики" (Golden Gophers). Благодаря физическим данным он был универсальным игроком: играл и фулбеком, и офензов-теклом, и дефензов-теклом. Что это такое – поймут только знатоки американского футбола, но функционально говорилось, чтобы мешать атакам команды соперников и помогать собственным форвардам.

Бронко Нагурский в студенческие годы NFL

"На какой позиции ты играешь?" – спросил Спирс. На что юноша ответил тренеру: "На всех".

Бронко провел в команде Миннесоты три сезона, обратив на себя внимание. Впоследствии его ввели в Зал славы университетского футбола (College Football Hall of Fame в Атланте, штат Джорджия), в год открытия этого института (1951).

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Путь по университетскому спорту направлялся в профессиональные лиги. Профессиональная карьера Бронко Нагурского в течение семи лет (1930-1937) была связана с клубом Чикагские Медведи (Chicago Bears). Он пришел туда в статусе одного из самых перспективных игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ). Его первоначальный контракт предусматривал годовую зарплату в 5 тысяч долларов.

"Медведи" с Нагурским выиграли чемпионство НФЛ в 1932 и 1933 годах.

"Останавливать его было все равно что пытаться остановить катящийся под гору грузовой поезд", - говорили о нем соперники.

В матче сезона-1933 против "Портсмутских спартанцев", где решалось чемпионство, Бронко, приняв мяч, прорвался, сбрасывая с себя соперников одного за другим, к голевой линии, а затем по инерции врезался в кирпичную стенку, которая только и остановила его. . Придя в себя, Нагурский якобы сказал:

"А этот последний парень крепко врезал мне".

В 1937 году Нагурский потребовал у владельца "Медведей" дополнительных 1000 долларов зарплаты, но не получил их и оставил футбол. Ведь у него к тому времени уже была хорошая альтернатива, о которой речь пойдет дальше.

Однако в 1943 году Бронко на один сезон вернулся в "Медведи": шла война, команде не хватало игроков, а она снова боролась за титул НФЛ. И украинец помог команде одержать победу в финале против "Вашингтонских Краснокожих" (41:21), реализовав трехярдовый тачдаун.

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В 1944 году, после того, как армейская комиссия признала его не подлежащим военной службе из-за последствий спортивных травм, Бронко Нагурский стал тренером футбольной команды Университета Калифорнии (Лос-Анжелес), проработав с ней один год. А потом снова вернулся к своей спортивной альтернативе – которой стал реслинг.

Бронко-рестлер

В те времена довольно обычным явлением было, когда спортсмен летом играл в футбол, а зимой – в хоккей. Но наш герой американский футбол совмещал с борьбой. Он попробовал свои силы в реслинге после окончания футбольного сезона 1933 года по совету тренера Тони Стечера, брата легендарного чемпиона по борьбе Джо Стечера (победившего состарившегося Ивана Поддубного во время его американского турне).

Покинув футбол, Бронко Нагурский стал топовым рестлером. Он трижды выигрывал чемпионаты мира по разным версиям. Наиболее известной его победой стал матч 23 июня 1939 против прославленного Лу Теса – за титул чемпиона Национальной Ассоциации Реслинга (National Wrestling Association).

Бронко Нагурский, 1943 год NFL

Вернувшись к реслингу в 1945 году, Бронко выступал до 1960 года. В конце 1950-х он сформировал реслерский дуэт с молодым борцом на Вернаном Ганем. В декабре 1957 года они выиграли чемпионский титул NWA, который удерживали до марта 1958 года.

"У него было очень тяжело выиграть. Он не был таким уж замечательным борцом, но он был достоин того, чтобы стать чемпионом мира", – известный канадский рестлер Стю Харт.

После спорта

После окончания спортивной карьеры Бронко Нагурский владел бензозаправкой в Интернешнл-Фоллсе. С этим этапом его деятельности связана такая басня. Заправка Нагурского имела большой успех, клиенты постоянно возвращались к нему. Почему? А потому, что силач Бронко так крепко закручивал крышки на бензобаках, что открутить их мог только он сам.

Бронко Нагурский после завершения спортивной карьеры

В 1978 году он ушел от дел. После смерти жены Эйлин (1987) состарившийся великан стал тяжело болеть. Пораженный артритом, он должен был передвигаться с палкой. Последние годы жизни он провел в доме престарелых, где умер 7 января 1990 года от остановки сердца. У него остались четверо сыновей, две дочери, пятнадцать внуков и внучек и один правнук.

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В 1963 году Бронко Нагурский был введен в только что основанный Зал славы американского футбола (Кантон, штат Огайо). После смерти спортсмена в Интернешнл-Фоллсе открыли музей Бронко Нагурского. В 1993 году Американская ассоциация футбольных авторов учредила Приз Бронко Нагурского, присуждаемый лучшему защитнику в университетских командах. В 1999 году украинец занял 35 место среди 100 величайших футболистов за всю историю, которую составило издание The Sporting News. В 2000 году по итогам голосования от издания Minnesota Star Tribune он был признан вторым спортсменом Миннесоты в XX в. (первым стал звезда бейсбола Кирби Пакетт).

Бронко Нагурский (слева) во время церемонии введения в Зал футбольной славы NFL

Найдем наших и гордимся ими.