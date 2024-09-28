Легендарный сумотори по имени Иван

Борьба сумо – культовый национальный спорт японцев. Мастера сумо высшего ранга "йокодзуна" в Японии являются звездами на уровне самых популярных поп-певцов или киноактеров. За всю историю сумо, начиная с 1789 года, было всего 73 борца, получивших статус йокодзуны. Конечно, долгое время такая честь была доступна только японцам: только в 1993 году 64-м йокодзуной стал гаваец Таро Акебоно (настоящее имя – Чедвик Роуэн). Но первым фактическим йокодзуном-иностранцем можно считать 48-го йокодзуна Тайхо Коки, сына украинца и японки, чье настоящее имя было Иван Маркиянович Борышко.

Стоит заметить, что Тайхо Коки был не просто одним из многочисленных йококзунов, а считается лучшим йокодзуной ХХ века, он был рекордсменом по количеству побед на Императорском кубке, главном турнире сумоистов (32 раза), до 2015 года.

"Тайхо" означает на японском "Великий Феникс". Это сиккона, то есть профессиональная кличка, которую берут себе профессиональные сомоторы (борцы сумо). А родился будущий йокодзуна как Иван Борышко 29 мая 1940 года в городе Сикука на Южном Сахалине (ныне Поронайск).

В те далекие от Украины края судьба занесла отца Тайхо – Маркияна Боришко, уроженца села Руновщина современного Зачепиловского района Харьковской области Украины. На Дальний Восток, а затем и на Сахалин Маркиян попал в 1894 году вместе с родителями-переселенцами – Карпом и Мариной Борышко.

Мать Тайхо – японка Кие Ная, швея, с которой Маркиян познакомился в 1928 году; муж был старше жены на 18 лет. Семья была небогатой, но трудолюбивой и, по местным меркам, вполне состоятельной: они держали ферму, пекарню, разводили лис-чернобурок.

Иван был младшим ребенком, у него было два брата и сестра. При переходе острова в СССР в 1945 году семья была разведена: отец был схвачен советской властью и репрессирован как бывший белогвардеец (по другим сообщениям, он стал работать переводчиком с японского и в 1949 году попал в лагеря на 10 лет). Иван, вместе с матерью, братьями и сестрой, был репатриирован в Японию на остров Хоккайдо. С отцом дети больше не виделись… Освободили Маркияна Борышко только в период хрущевской оттепели. В 1960 году он умер в больнице Южно-Сахалинска от воспаления легких, до последней минуты мечтая разыскать свою семью в Японии, узнать, какими стали его дети. По злой иронии судьбы, Маркиян умер в год первого триумфа своего младшего сына – Ивана, который в дальнейшем использовал только японское имя Коки, а фамилию взял материнскую – Ная. Как сумоист он считается выходцем из Хоккайдо.

Трудолюбивая Кия Ная смогла вырастить детей и предоставить им возможность учиться. Тайхо начал профессиональную карьеру в сомоторе в 1956 году в школе Нисеносеки-бея под собственной фамилией Коки Ная. В мае 1959 года, после перехода в дзюре (второй профессиональный дивизион сумо после макуути), сменил сиккон на Тайхо. В начале 1960 года перешел в дивизион Макуути, тогда же в ноябре выиграл свой первый Императорский кубок. Стал йокодзуной в следующем, 1961 году, самым молодым – в возрасте всего 21 года. На пике карьеры рост борца был 187 см, а вес составлял 153 кг.

Тайхо является единственным борцом в истории, который побеждал в макууте хоть раз в каждый из лет своего пребывания там, а это 12 неполных лет. Его приводят в пример молодым борцам как образец трудолюбия и усердия на тренировках: он много и напряженно тренировался до конца карьеры. С конца 1968-го по весну 1969 года он издал серию из 45 побед подряд, вторую в то время в истории после Футабаями (69). Победная серия прервалась из-за судейской ошибки, что вызвало скандал. С тех пор для разрешения судьями спорных случаев был введен видеоповтор.

Тайхо завершил карьеру в мае 1971 года. Последней каплей послужило повторное в том году поражение от подавшего большие надежды молодого Таканохана Кэнси.

Сразу после завершения карьеры Тайхо как исключительный йокодзун получил именную тренерскую лицензию. В декабре того же 1971 года отделился от родной школы и возглавил школу Тайхо-бея. Тренерские успехи школы были умеренными. После выхода на пенсию он передал дела своему зятю и самому титулованному из своих учеников Одзуцу Такеси, Тайхо, однако сохранил связи со школой. Она проработала 32 года и закрылась через две недели после смерти своего учредителя.

Как обладатель тренерской лицензии, Тайхо входил в Ассоциацию сумо. В 1978 году был избран в Совет директоров Ассоциации, членом которого был более 15 лет. До 1994 года был ответственным за проведение региональных турниров (Хару, Нагоя и Кюсю Басе).

С 1994 по 1996 годы Тайхо возглавлял Кесюдзе (школу подготовки начинающих в моторе). В 2005 году, после достижения 65 лет (предельный возраст для владельца лицензии оаката – руководителя школы или тренера) ушел в отставку. В 2005-2008 годах занимал почетный пост директора музея сумо при Кокугикане (Дворце сумо в Токио).

Тайхо интересовался судьбой утраченного отца-украинца. На склоне лет он поддерживал связи с Украиной. В 2002 году старый борец посетил родину отца: в Руновщине снял на камеру место, где стоял дедовский домик, набрал воды из колодца, взял родной земли… Также он побывал в Харькове на турнире по сумо, организованном местными энтузиастами древнего единоборства. По благословению чемпиона они присвоили соревнованию его имя. С тех пор Кубок Тайхо Коки разыгрывался в Украине ежегодно.

В феврале 1977 года Тайхо перенес инсульт и был частично парализован, однако с помощью интенсивной программы реабилитации ему удалось восстановиться.

В 2011 году, во время визита в Японию тогдашнего президента Украины, Тайхо был награжден украинским орденом "За заслуги" ІІІ степени. В том же году в Одессе местные фанаты сумо установили памятник Тайхо Коки на улице Ришельевской.

Умер легендарный сумотори 19 января 2013 года от желудочковой тахикардии.

Гордясь украинскими богатырями и силачами – от Ивана Пиддубного и Ивана Фирцака до Леонида Жаботинского и Василия Вирастюка, не будем забывать и о лучшем в истории сумотори, который унаследовал силу от украинского отца.