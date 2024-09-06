Приднепровский отец НБА: Первым президентом самой популярной лиги был уроженец Кропивницкого

Город Кропивницкий в свое время носил имя Елисаветград, Зиновьевск, Кировоград. Имена русских цариц и советских руководителей уходят в историю. Есть смысл вспомнить имя знаменитого уроженца города на Приднепровщине, когда-то возглавлявшего вновь крутую в мире баскетбольную лигу – НБА. Его звали Морис Подолофф.

Собственно, с рождения он назывался Мойше Подольский: будущий глава НБА родился 17 августа 1890 года в Елисаветграде Херсонской губернии Российской империи (ныне – Кропивницкий) в еврейской семье Абрама и Двойры Подольских.

Еще когда он был маленьким, семья переехала в США, где осела в Нью-Гейвене, штат Коннектикут. Там Морис он окончил среднюю школу Хиллхауса в 1909 году. Затем парень поступил в Йельский университет (Нью-Гейвен), где получил степень бакалавра искусств (1913), а через два года получил степень юриста. Прокладывая себе путь в юридической практике, Подолофф также зарабатывал, продавая билеты на экскурсионных лодках, обучая иммигрантов английскому языку и математике и играя на кларнете в оркестре.

В 1926 году Подолофф вместе со своим отцом и двумя братьями открыл в центре Нью-Гейвена спортивный комплекс New Haven Arena. Арена вмещала более 4000 человек, принимала хоккейные матчи, концерты и цирковые мероприятия, прежде чем ее разрушили в 1974 году.

Как опытный адвокат, интегрированный в хоккейную активность, Морис Подолофф был вовлечен в административное руководство Канадско-Американской Хоккейной Лиги (КАХЛ): в 1935 году он стал казначеем Лиги, а через год был избран ее президентом. В 1940 году КАХЛ слилась с Международной Хоккейной Лигой (ИХЛ), и Подолофф стал президентом новой Американской Хоккейной Лиги (АХЛ), на этом посту он находился до 1952 года. АХЛ в свое время была конкурентом знаменитой НХЛ, а затем стала ее фарм-дивизионом.

Морис Подолофф Getty Images

В 1946 году группа владельцев ведущих американских спортивных арен основала Баскетбольную Ассоциацию Америки (БАА), в которую вошли 11 команд. Президентом структуры избрали Мориса Подолоффа, очень хорошо зарекомендовавшего себя работой в хоккее. В 1949 году БАА, по инициативе Подолоффа, объединилась с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ), существовавшей 11 лет, образовав Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). В первом сезоне НБА 1949/50 приняли участие 10 команд БАА и 7 команд НБЛ. Морис Подолофф стал руководителем НБА – ее первым комиссионером, так называется эта должность. Он оказался первым человеком, управлявшим двумя профессиональными спортивными лигами одновременно.

Несмотря на небаскетбольный рост (157 см), талантливый юрист и спортивный организатор проявил себя в баскетболе настоящей звездой. Подолофф был яркой фигурой на спортивной сцене и сыграл незаменимую роль в раннем развитии профессионального баскетбола.

Его работа стала ключевым фактором в выживании НБА в непростые годы становления. Наверное, никто другой не смог бы управлять таким количеством упрямых и, как полагают, недальновидных владельцев в течение лет становления лиги. Успех НБА сегодня частично объясняется талантом г-на Подолоффа как выдающегося посредника.

За 17 лет своего президентства Подолофф расширил НБА до 17 команд, разбив их на три дивизиона.

Билл Рассел (слева) и Морис Подолофф (справа) Getty Images

В 1947 году он ввел университетский драфт, а в 1954 году ввел революционное правило 24 секунды, разработанное Дэном Бьязоне, владельцем команды "Сиракьюс Нэшнлз", которое позволило повысить темп и зрелищность игры. В 1954 году Подолоф подписал первый телевизионный контракт.

Он отстранил пожизненно двух игроков "Индианаполис Олимпианс" Ральфа Берда и Алекса Грозу за договорные матчи, когда они выступали за Университет Кентукки.

Морис Подолофф покинул пост президента НБА в 1963 году. В его честь была названа одна из наград НБА – самому ценному игроку регулярного чемпионата НБА. С 2022 года ценнейшему игроку стали награждать Трофеем Майкла Джордана, а The Maurice Podoloff Trophy теперь вручают лучшей команде регулярного чемпионата.

В 1973 году Мориса Подолоффа приняли в Баскетбольный зал славы в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Наш прославленный земляк умер в Нью-Гейвене в возрасте 95 лет. Не стоит ли его имя не только трофея НБА, а еще, скажем, улицы в его родном Кропивницком?

Игорь Левенштейн для Чемпиона