Первый чемпион мира по профессиональному боксу, родившийся в Украине

После рассказа об уроженцах Киева, чемпионах мира Бенни Бассе и Льюисе Каплане есть смысл поговорить об уроженце Рахова Джоне Гутенко, который еще в 1914 году стал чемпионом мира в весе петуха (bantamweight, до 53,5 кг).

Боксерскому миру он был известен как Кид Уильямс, а болельщики дали ему прозвище "Балтиморский тигр".

Джон Гутенко

Собственно, нашим персонажем Кида Уильямса делают два фактора – место рождения и фамилию.

Вот что написал о нем закарпатский краевед Михаил Маркович в Фейсбуке:

"В мире американского спорта он известен как Кид Уильямс (Kid Williams) и "Балтиморский тигр". Но для нас он интереснее как Джон Гутенко (John Gutenko) – это настоящее имя спортсмена. А родился он 1 декабря 1893 года не где-нибудь, как в нашем закарпатском Рахове, где прожил до 11 лет. Мать – немка, отец – датчанин.

Эта информация требует уточнений. Настоящее имя чемпиона нам неизвестно: во всех источниках он фигурирует как Джон или Джонатан, но представить, что славянского парня в Рахове могли так назвать, очень тяжело. Однако хорошо известно, что его отца звали Винценты Гутенко, и родился он в 1866 году в Копенгагене, а мать звали Анеля, и родилась она в 1876 году в немецком городе Баркхаген (Померания). Вне всяких сомнений они были этническими поляками, хотя у отца могли быть украинские корни, судя по фамилии. Их семьи легко могли попасть в соседние с Польшей Данию и Померанию – на заработки. Очень вероятно, что в Закарпатье семья Гутенко прибыла, когда из Германии в 1880-е годы туда массово ехали люди работать на вырубке леса.

Джон Гутенко

В 1903 году Винценты Гутенко, как и многие из гуцульского края, поехал искать лучшей жизни в США. Он осел сначала в Нью-Йорке, а затем перебрался в Балтимор, где было большое польское общество. А через год к нему приехала семья – жена Анеля, сыновья Джон (скорее всего – Ян), Рудольф и Людвик, дочери Берта и Гелена. Уже в Балтиморе у Гутенко родились еще трое детей - сын Зигмунд и дочери Паулина и Элизабет. Приводим их имена, чтобы убедиться, что речь идет именно о поляках с немецким влиянием.

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Чтобы закончить с анкетными данными о происхождении нашего героя, добавим, он в 1916 году женился на польской девушке, по имени Агнешка Вясковская. У них родились две дочери – Кэтрин и Розали.

Будущий чемпион покинул школу после третьего класса, продавал газеты и работал в типографии учеником наборщика.

Боксерскую карьеру Джон Гутенко начал в 1910 году под руководством местного менеджера Джо Баррета. Уже в первом бою новичок одержал яркую победу нокаутом, привлекая к себе внимание. Псевдо Кид Уильямс он взял по совету чернокожего балтиморского боксера, чья фамилия была Уильямс: а Гутенко стал Кидом (Малышом) Уильямсом. Уже позже нью-йоркские любители бокса дали ему прозвище "Балтиморский тигр" – за безудержную, агрессивную манеру ведения боя. В первый год своей профессиональной карьеры Кид Уильямс отметился уникальным достижением: 12 сентября 1910 за один вечер он провел четыре поединка с тремя соперниками (с одним встретился дважды) - и все бои выиграл досрочно (трижды в первом раунде и раз - во втором ).

Через год, после поражения нокаутом от Джорджа Чейни, молодой боксер сменил менеджера: пошел к опытному Сэмми Гаррису. С февраля 1912 по март 1914 Кид Уильямс провел феноменальную беспроигрышную серию из 46 боев (44 победы, 2 ничьи).

18 октября 1912 года 18-летний боец уже сражался за титул чемпиона мира в бантамвейте с Джонни Кулоном. Гутенко победил в 10 раундах, но по условиям матча чемпионом он мог стать только из-за победы нокаутом. Поэтому ему пришлось подождать. Свой титул он получил 15 июля 1913 г., одолев француза Шарля Леду (ТКО 16). А того же Джонни Кулона Кид Уильямс победил нокаутом: 9 июня 1914 года в Верноне (Калифорния) в третьем раунде.

Джон Гутенко

Гутенко-Уильямс удерживал чемпионский пояс до января 1917 года, когда проиграл по очкам в 20-раундовом бою Питу Герману, которого за три года до этого побеждал.

После этого он боксировал еще долго – до 1929 года, когда Атлетическая комиссия штата Мэриленд аннулировала его лицензию, отметив, что последствия многочисленных травм угрожают здоровью спортсмена.

Финальный рекорд Кида Уильямса: 100 побед (50 КО), 19 поражений (5 КО), 8 ничьих, 3 боя без результата, 77 боев, выигранных согласно решению спортивных журналистов ( newspaper decision ; такое практиковалось во времена, когда победитель признавался исключительно случае нокаута). Среди немногих боксеров, кому удалось победить Кида Уильямса, были легендарные чемпионы Фрэнки Дженаро и Панчо Уилья.

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Хотя Джон Гутенко заработал на ринге 300 тысяч долларов, неудачные инвестиции и экономический кризис 1929 разорили его. Он работал на одном из заводов сталелитейной компании "Бетлехэм Стил" в Мэриленде. Умер бывший чемпион в октябре 1963 года в Балтиморе в доме своей дочери Кэтрин.

В 1970 году Джон Гутенко/Кид Уильямс был введен в Международный зал боксерской славы в городе Канастота (штат Нью-Йорк). Специалисты признают его лучшим боксером бантамвейта 1910-х годов.

Жизнь Джона Гутенко полна мифов и выдумок, многие из которых распространял сам боксер. Например, он, мол, пришел в бокс после того, как Сэмми Гаррис купил у него на улице газету и забыл получить полдоллара остальных. А Джон якобы разыскал его и отдал деньги, чем произвел на боксерского менеджера большое впечатление, и тот пригласил честного парня заниматься боксом. Хотя на самом деле Гутенко познакомился с Гаррисом спустя год после начала своей профессиональной карьеры…

В 2022 году в США вышла книга Томаса Голловека ( Thoma s L. Hollowak) под названием John Gutenko: Kid Williams the Baltimore Tiger ("Джон Гутенко: Кид Уильямс – "Балтиморский тигр").

Автор отметил, что существует много ошибочной информации о роде и боксерских достижениях Гутенко, которую его книга исправляет. Возможно, если придется ознакомиться с этой книгой и найти там что-то новое и интересное, мы когда-нибудь еще вернемся к фигуре Джона Гутенко – первого чемпиона мира по профессиональному боксу, который родился на украинской земле.