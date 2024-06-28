10 нейтральных атлетов получили допуск на Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет определился с нейтральными спортсменами из России и Беларуси, отвечающими условиям нейтральности.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Стали известны результаты второй и третьей проверки от AINERP (комиссия по просмотру допуска нейтральных спортсменов) в современном пятиборье, теннисе, стрельбе, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ и академической гребле.

Допуск к Олимпиаде получили:

Теннис: Павел Котов (Россия), Анна Калинская (Россия), отметим, что Карен Хачанов и Людмила Самсонова отказались от допуска

Гребля: Алексей Коровашков (Россия), Захар Петров (Россия), Владислав Кравец (Беларусь), Юлия Трушкина (Беларусь).

Дзюдо: Махмадбек Махмадбеков (Россия), Валерий Эндовицкий (Россия), Элис Старцева (Россия), Дали Лилуашвили (Россия).

Ранее стало известно, что 11 из 33 спортсменов, получивших лицензию, не отвечают критериям, которые определил МОК для получения статуса AIN (индивидуальных нейтральных атлетов).

Накануне Украина призвала отстранить российских дзюдоистов от Олимпийских игр.