Олимпийское трико Насибова продали на благотворительном аукционе за крупную сумму

Трико борца греко-римского стиля Парвиза Насибова, в котором он выступал на Олимпийских играх 2024, продали на благотворительном аукционе за 500 тысяч гривен.

Об этом борец сообщил в своем Instagram.

"Аукцион завершен! Мое трико выкуплено за 500 тысяч гривен. Поздравляю победителя и очень благодарен всем, кто приобщился. Рад быть полезным нашим воинам", – написал Насибов.

За трико украинца в первый день аукциона предложил 300 000 грн боксер Александр Усик, однако, его ставка была перебита. 500000 гривен направят на приобретение эвакуационного автомобиля или машины скорой помощи для фронта.

Отметим, Насибов является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Первое серебро он завоевал на Олимпиаде-2020, состоявшейся в 2021 году из-за пандемии коронавируса, а второе завоевал на Играх-2024 в Париже.

Напомним, украинские спортсмены и спортсменки активно занимаются благотворительностью и поддерживают украинскую армию. Накануне Ольга Харлан на аукционе благотворительного фонда Сергея Притулы продала свою саблю, благодаря которой украинская команда фехтовальщиц получила золотую медаль на Олимпийских играх 2024.

Также благотворительностью занимается легкоатлетка и чемпионка Игр-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих. Она пожертвовала 1 миллион гривен на сбор Игоря Лаченкова, перечислила значительную сумму для украинских зоозащитников, а также задонатила 500 тысяч гривен благотворительному фонду "Ангелы Азову".