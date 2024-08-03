🥇 Украина выиграла первое золото Олимпийских игр-2024

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле победила Республику Корею и выиграла Олимпийские игры-2024.

Украинская команда в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой одолела соперниц со счетом 45:42

Начинала противостояние самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпиады Ольга Харлан, которая вывела украинскую команду вперед — 5:3. После этого кореянки завладели инициативой и лидировали со счетом 20:14. Однако когда на дорожку вернулась Харлан, то отставание значительно сократилось — 25:23.

Во второй половине поединка Алина Комащук сыграла вничью с Джоном Хайоном, лидировать в два очка продолжили кореянки. Юлия Бакастова также сыграла 5:5 на своем этапе с Чой Себиным. В предпоследнем матче Комащук противостояла Джон Энхе и проиграла свою стычку - 5:4. На финальный поединок Ольга Харлан выходила против Джона Хайона со счетом 40:37.

33-летняя уроженка Николаева в первых трех столкновениях сравняла счет, после чего пропустила два укола — 40:40. В дальнейшем Харлан уверенно атаковала и забрала 5 очков подряд.

На пути в финал Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кровацкая одолели итальянок (45:37) в четвертьфинале, и японок (45:32) в полуфинале.

Эта медаль стала для Украины третьей на Олимпийских играх и первой золотой. Ранее бронзу завоевала Ольга Харлан в личной сабле, Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений. Александр Хижняк уже гарантировал бронзу в боксе.

Напомним, на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Украины завоевала серебро, в финале уступив представительницам страны-террористки.

Лучшее достижение украинских саблисток — золотые медали в Пекине-2008, где Харлан и компания в финале одолели хозяек Олимпиады — китаянок.

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