Усик: Нельзя допустить исчезновения бокса из программы Олимпийских игр

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик сказал, что они с командой будут работать, чтобы бокс не исчез из программы Олимпийских игр.

Об этом он рассказал сегодня на встрече с журналистами в Украинском доме.

"Не представляю Игры без бокса. Это невозможно, потому что бокс — это один из первых видов, который появился на Олимпиаде, кулачные драки были, а потом это переросло в бокс. Я понимаю, что происходит, потому что прогнила система IBA, которая делает то, что хочет и по своему плану они двигаются. Я считаю, что у нас действительно боксерское государство, у нас большая история бокса, мы не можем просто взять и так потерять медали. У нас сейчас есть упадок украинского бокса, потому что в стране война, но мы должны все равно двигаться. Пока мы дышим, мы должны двигаться и что-то делать. Должна быть спортивная реформа в боксе – и в Украине, и в мире. Потому что происходящее сейчас рано или поздно может завершиться", — сказал боксер.

Напомним, накануне Александр посетил поединок Дмитрия Ловчинского на Олимпийских играх-2024. Ранее мы сообщали, что Усик из собственного кармана заплатит солидные призовые украинским боксерам за медали.