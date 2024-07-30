Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Олимпийские игры Олимпийские игры - 2024

Усик: Нельзя допустить исчезновения бокса из программы Олимпийских игр

Андрій Яросименко — 30 июля, 15:57
Усик: Нельзя допустить исчезновения бокса из программы Олимпийских игр

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик сказал, что они с командой будут работать, чтобы бокс не исчез из программы Олимпийских игр.

Об этом он рассказал сегодня на встрече с журналистами в Украинском доме.

"Не представляю Игры без бокса. Это невозможно, потому что бокс — это один из первых видов, который появился на Олимпиаде, кулачные драки были, а потом это переросло в бокс. Я понимаю, что происходит, потому что прогнила система IBA, которая делает то, что хочет и по своему плану они двигаются.

Я считаю, что у нас действительно боксерское государство, у нас большая история бокса, мы не можем просто взять и так потерять медали. У нас сейчас есть упадок украинского бокса, потому что в стране война, но мы должны все равно двигаться.

Пока мы дышим, мы должны двигаться и что-то делать. Должна быть спортивная реформа в боксе – и в Украине, и в мире. Потому что происходящее сейчас рано или поздно может завершиться", — сказал боксер.

Напомним, накануне Александр посетил поединок Дмитрия Ловчинского на Олимпийских играх-2024. Ранее мы сообщали, что Усик из собственного кармана заплатит солидные призовые украинским боксерам за медали.

Париж-2024 Олександр Усик Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Париж-2024

Украинские шпажистки потеряли шансы на медаль Олимпиады-2024, проиграв в 1/4 команде Китая
Бугрова: Я рада закончить выступления на Олимпиаде-2024 победой
Саккари — Костюк: онлайн-трансляция
Париж-2024. День 4. Текстовая трансляция
Матвей Бидный: Знакомый и сейчас ездит в Крыму с украинским флагом

Последние новости