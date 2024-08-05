Геращенко: Спорт – это психология. Кто сильнее головы, тот побеждает.

Легкоатлетка Ирина Геращенко, завоевавшая бронзовую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту, поделилась с корреспондентом Чемпиона своими эмоциями.

— Поздравляю. Для вас это что-то особенное, потому что наконец-то взяли медаль?

— Я просто делаю то, что очень люблю. Я люблю прыгать в высоту, я люблю прыжки, а то, что оно еще и выходит в медали, это бонус плюс.

— Не верю, что вы сегодня не надеялись на медаль.

— Конечно, я надеялась. Я понимаю, что я сильна, что у меня есть силы на медаль. И, в принципе, когда мы выходим на сектор, мы все равны, это спорт, это лотерея – никто ни от чего не застрахован и нужно верить в лучшее. Вот я верила, делала, возможно, не все, что могла, потому что могла выше. Но, слава Богу, мы с медалью и верим в лучшее будущее.

— Все-таки на Олимпийских играх ощущается повышенный уровень волнений…

— Конечно, потому что это все психология. Спорт – это психология. Мы все можем быть физически в одинаковой форме, но кто сильнее головой, тот побеждает.

— Перед стартом было сильное психологическое волнение?

— Нет, сегодня я была максимально спокойна. Я была в классном настроении, понимала, что мне нужно выйти и прыгать. Этим я и занималась.

– 1,95 ты взяла спокойно, классно.

— 1,98 первая попытка тоже была классной.

— Чем вторая была плохая?

— Первая попытка была легкой, я совершила просто прыжок, а на второй и третий я поняла, что мы боремся за медали и я уже включила запасные ресурсы. Я "зажалась", не было легкости и прыгучести, на мне как мешок лежал и я делала эту попытку, чтобы взять. И еще раз я убеждаюсь, что, когда я стараюсь делать силой, оно не выходит. Нужно расслабиться и прыгать в удовольствие.

— Это трудно отключить, да?

— Конечно, это тяжело, это психология.

— Но сегодня все очень хорошо сложилось, выигрывавшая ЧМ в свое время Патерсон, в последнее время она не демонстрировала высоких результатов. 195 как вы оцениваете?

— Слава Богу, что мы с медалью.

— Фортуна была на нашей стороне?

— Да, на нашей с ней. Сегодня эта медаль должна быть не только моя, но и наша с ней.

— Без удачи никуда. Ярослава (Магучих, ставшая олимпийской чемпионкой в этом виде. — ред.) прыгала значительно выше, но когда все отпускает, нельзя прыгнуть выше?

— Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я увлекаюсь ею.

— Мы все увлекаемся, просто Олимпийские игры раз в 4 года, сложно преодолеть тот момент?

— Каждый работает как может.

— Может, кто-то уже звонил вам, писал?

— Родители, муж, многие пишут, я все на часах читаю. Мне очень приятно, и не представляю, что происходит сейчас с родителями. Я благодарна каждому за поддержку: нашей армии, Министерствам спорта и Обороны за то, что они меня как спортсмена финансировали, отправляли на сборы за границу и для того, чтобы я могла подготовиться к ОИ. А также за то, что я представляю сегодня ВСУ и страну.

— Вы сегодня несколько раз намотали круги, это была радость?

— Да, и бы еще бегала и бегала, вообще не устала.

— К кому подбегали на трибунах?

— К тренеру, конечно.

— Были какие-нибудь еще спортсмены, кого вы там увидели?

— Многих увидела, но я прежде всего бежала к тренеру, руководству, потому что знаю, они очень волновались и болели.

— Этот кадр был заметен, как вы подбегали к тренеру. Что она вам сказала?

— Что она гордится мной. Что она в меня верила.