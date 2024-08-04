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Геращенко завоевала бронзу Олимпиады-2024 в прыжках в высоту

Микола Дендак — 4 августа, 22:03
Геращенко завоевала бронзу Олимпиады-2024 в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко стала бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

29-летней легкоатлетке с первой попытки подчинились отметки 1,86, 1,91 и 1,95. Прыжок на 1,98 Ирине так и не дался, однако ее соперницы тоже не сумели взять эту высоту.

Бронзу Ирина разделила с австралийкой Элеанор Паттерсон, продемонстрировавшей идентичный результат. Для киевлянки это уже третьи Олимпийские игры, она стала четвертой в Токио-2020 (1,98 м) и десятой в Рио-2016 (1,93).

За золото продолжают борьбу украинка Ярослава Магучих и австралийка Никола Олислагерс. Наш сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

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