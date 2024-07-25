Третьего золота не будет: выдающийся теннисист снялся с одиночного турнира на Олимпиаде

Выдающийся британский теннисист Энди Маррей решил не участвовать в одиночном турнире Олимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом эксперша ракетка мира заявила в интервью BBC.

Маррей аргументировал это решение желанием сосредоточиться на соревнованиях в парном разряде, где он выступит вместе с Дэном Эвансом.

"Олимпийские игры были невероятно особенными для меня, и с ними связаны удивительные воспоминания на корте, особенно в Лондоне. Я счастлив, что смогу сделать это еще раз. Это досадно (не играть в одиночном разряде) - я тренировался, чтобы быть готовым. играть в обоих, но я становлюсь немного старше, поэтому становится труднее восстанавливаться после травм. У меня закончилось время. медаль", - сказал Маррей.

Напомним, Энди объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2024. Ранее он снялся с Уимблдонского турнира-2024, из-за реабилитации после травмы.

Отметим, что Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде (2012 и 2016). Также британец является троекратным победителем турниров Grand Slam.