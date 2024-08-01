Легкая атлетика на старт: расписание выступлений украинских спортсменов 1 августа на Олимпийских играх-2024

В шестой день Олимпиады-2024, 1 августа, украинские спортсмены будут соревноваться в пяти видах программы: легкой атлетике, дзюдо, пулевой стрельбе, стрельбе из лука и плавании.

В общей сложности на олимпийские арены выйдут 8 представителей Украины, 7 из которых будут соревноваться за медали.

Олимпийские игры-2024: календарь, расписание соревнований

Расписание выступления украинцев 1 августа

🥇 8:30. Легкая атлетика, мужчины. Спортивная ходьба, 20 км. Игорь Главан.

🥇 10:20. Легкая атлетика, женщина. Спортивная ходьба, 20 км. Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук.

🥇 10:30. Пулевая стрельба, мужчины. Стрельба из винтовки из трех положений. Финал. Сергей Кулиш.

🥇 11:00. Дзюдо, женщина (78 кг). Елизавета Литвиненко.

12:15. Стрельба из лука, женщины. 1/32 финала. Вероника Марченко.

12:18. Плавание, мужчины. 50 м свободным стилем. Предварительные заплывы. Владислав Бухов. Полуфинал — 21:46.

17:00. Теннис, женщина. Парный разряд. 1/4 финала. Надежда Киченок/Людмила Киченок — Букса/Соррибес-Тормо (Испания).

1 августа в Париже будет разыграно 18 комплектов медалей по 8 видам спорта.

После 5 дней Олимпиады у Украины одна медаль, которую получила фехтовальщица Ольга Харлан.

Напомним, в Париже Украину представляют 140 украинских атлетов — меньше всего в истории.