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Украинец Насибов на последних секундах завоевал путевку в четвертьфинал

Денис Шаховець — 7 августа, 13:16
Украинец Насибов на последних секундах завоевал путевку в четвертьфинал

25-летний украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов начал свое выступление на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/8 финала Насибов, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, не без проблем победил чемпиона мира 2022 года, 31-летнего серба Мате Немеша — 3:2.

Только на последних секундах украинец, проигрывая в один балл, сумел вырвать победу, а вместе с ней путевку в следующий раунд.

В четвертьфинале соперником Парвиза будет Амантур Исмаилов. 26-летний представитель Кыргызстана является бронзовым призером чемпионата мира 2022 в этой весовой категории.

Четвертьфиналы начнутся по завершении всех поединков 1/8 финала, а полуфиналы запланированы на 19:15 по Киеву. Медальные стычки в греко-римской борьбе состоятся в четверг, 8 августа.

Напомним, что Насибов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020, состоявшихся в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Также Украину в греко-римской борьбе представляет олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк, вышедший в четвертьфинал в весовой категории до 87 килограммов.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады-2024.

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