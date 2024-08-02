Магучих, Бех-Романчук и Костевич: расписание выступления украинских спортсменов на Олимпийских играх 2 августа
В седьмой день продолжающихся в столице Франции Париже Олимпийских игр-2024 на старты выйдут 18 украинских спортсменов.
Дзюдоистка Анна Гоман, прыгуны в воду Олег Колодий и Даниил Коновалов будут бороться за медали. Также отметим, что первые квалификационные попытки предпримут легкоатлеты, в частности, наши медальные надежды Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук и Михаил Кохан.
Олимпийские игры-2024: календарь, расписание соревнований
Расписание украинских спортсменов 2 августа
10:00. Пулевая стрельба, женщины. Стрельба из мелкокалиберного пистолета, 25 м. Предварительный этап. Елена Костевич.
11:00. Легкая атлетика, мужчины. Метание молота. Квалификация, группа A. Михаил Кохан.
🥇11:00. Дзюдо, женщины (78 кг). 1/16 финала. Марит Кампас (Нидерланды) — Кристина Гоман.
11:15. Легкая атлетика, женщина. Прыжки в высоту. Квалификация. Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко.
🥇 12:00. Прыжки в воду, мужчины. Синхронные прыжки с 3-метрового трамплина. Финал. Олег Колодий, Даниил Коновалов.
12:06. Академическая плотина, мужчины. Двойка парная распашная легкого веса. Финал B. Игорь Хмара, Станислав Ковалев.
17:40. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. Гонка с раздельным стартом. Виктория Усс.
19:15. Легкая атлетика, женщина. Тройной скачок. Квалификация. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.
20:10. Легкая атлетика. Смешанная эстафета 4х400 м. Предварительные забеги. Татьяна Мельник, Марьяна Шостак, Виталий Бутрим, Даниил Даниленко.
21:10. Легкая атлетика, мужчины. Толкание ядра. Квалификация. Михаил Кокошко.
22:36. Бокс, мужчины (80 кг). 1/4 финала. Александр Хижняк — Вандерлей де Соуза Перерейра (Бразилия).
Всего 2 августа атлеты разыграют 23 комплекта медалей в 14 видах спорта.
За 6 соревновательных дней украинские атлеты завоевали 2 медали: Ольга Харлан — бронзовую в фехтовании на саблях и Сергей Кулиш в пулевой стрельбе. В медальном зачете Украина занимает 34-е место.