Магучих, Бех-Романчук и Костевич: расписание выступления украинских спортсменов на Олимпийских играх 2 августа

В седьмой день продолжающихся в столице Франции Париже Олимпийских игр-2024 на старты выйдут 18 украинских спортсменов.

Дзюдоистка Анна Гоман, прыгуны в воду Олег Колодий и Даниил Коновалов будут бороться за медали. Также отметим, что первые квалификационные попытки предпримут легкоатлеты, в частности, наши медальные надежды Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук и Михаил Кохан.

Олимпийские игры-2024: календарь, расписание соревнований

Расписание украинских спортсменов 2 августа

10:00. Пулевая стрельба, женщины. Стрельба из мелкокалиберного пистолета, 25 м. Предварительный этап. Елена Костевич.

11:00. Легкая атлетика, мужчины. Метание молота. Квалификация, группа A. Михаил Кохан.

🥇11:00. Дзюдо, женщины (78 кг). 1/16 финала. Марит Кампас (Нидерланды) — Кристина Гоман.

11:15. Легкая атлетика, женщина. Прыжки в высоту. Квалификация. Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко.

🥇 12:00. Прыжки в воду, мужчины. Синхронные прыжки с 3-метрового трамплина. Финал. Олег Колодий, Даниил Коновалов.

12:06. Академическая плотина, мужчины. Двойка парная распашная легкого веса. Финал B. Игорь Хмара, Станислав Ковалев.

17:40. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. Гонка с раздельным стартом. Виктория Усс.

19:15. Легкая атлетика, женщина. Тройной скачок. Квалификация. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.

20:10. Легкая атлетика. Смешанная эстафета 4х400 м. Предварительные забеги. Татьяна Мельник, Марьяна Шостак, Виталий Бутрим, Даниил Даниленко.

21:10. Легкая атлетика, мужчины. Толкание ядра. Квалификация. Михаил Кокошко.

22:36. Бокс, мужчины (80 кг). 1/4 финала. Александр Хижняк — Вандерлей де Соуза Перерейра (Бразилия).

Всего 2 августа атлеты разыграют 23 комплекта медалей в 14 видах спорта.

За 6 соревновательных дней украинские атлеты завоевали 2 медали: Ольга Харлан — бронзовую в фехтовании на саблях и Сергей Кулиш в пулевой стрельбе. В медальном зачете Украина занимает 34-е место.