Парижские заметки: Хижняк делает заявку на золото, упорный dance cam и мода на украинские футболки

Боксерский олимпийский турнир проходит в Arena Paris Nord, расположенной в пригороде Парижа, в 7 километрах от аэропорта Шарль де Голль. Во время проведения Олимпиады и Паралимпиады под арену переформатировали крупнейший во Франции выставочный центр Villeponte.

Полуфинальное сражение чемпиона мира Александра Хижняка ажиотажа в украинских медиа не вызывает. По крайней мере, не увидел здесь никого из коллег. Возможно, потому что пресс-служба НОК Украины еще несколько дней назад сообщила, что Хижняк не будет давать комментариев после поединков до финала. Возможно, причина в солидном расстоянии до арены.

Arena Paris Nord внутри напоминает мне Ergo Arena в Гданьске, где Александр Усик в 2016 году впервые завоевал титул чемпиона мира WBO, победив поляка Гловацки. Атмосфера на ней тоже похожа на "ту, польскую".

Фаны горячо поддерживают своих, дружески хлопают в ладони в формате We Well Rock You. Но с топовыми поединками в профессиональном боксе это не стоит сравнивать, ведь популярность олимпийского бокса на порядок ниже. На пресс-трибуне достаточно свободных мест.

А вот на зрительских местах аншлаг. Во время перерывов между раундами на большом экране в формате dance cam под веселую музыку демонстрируют наиболее эмоциональных фанов на арене. Когда на тебя наведен объектив, и ты видишь себя на экране, ты должен танцевать.

Выходит неплохо — поднимает градус эмоций. Молодой кубинец, одетый в цвет своей страны, после второго раунда боя Хижняк — Лопес энергично танцует на фоне сине-желтого флага, ведь на следующем ряду за ним сидит группа украинцев.

Уже внутри арены один из волонтеров, увидев на моей футболке надпись Ukraine, вежливо спрашивает, нет ли у меня украинского значка на обмен. Показывает ленту своей аккредитации, к которой прикреплен солидный набор значков из разных стран мира.

Жаль разочаровывать парня, но значков нет. К слову, такие предложения на соревнованиях получаю почти каждый день. Несколько фанатов даже предлагали обменяться футболками. Приятно, что украинские футболки в Париже в моде, но обычно отвечаю одинаково: "Next time".

Сначала смотрю сражение польки Юлии Шереметы с Лозадой Мотта (Пуэрто-Рико) в рамках четвертьфинала турнира (весовая категория до 57 кг). Юлия выигрывает и эмоционально празднует победу.

В микст-зоне переспрашиваю у своего коллеги Пшемыслава Осяка из ведущего польского спортивного издания Przeglad Sportowy, есть ли у Шеремета украинские корни. Ведь и внешность, и имя с фамилией подозрительно похожи на наши. Пшемик, с которым мы часто пересекались на боях Владимира Кличко и Александра Усика, мою догадку не подтверждает.

"Она из восточной части нашей страны, родилась в Хельме. Юля вышла в полуфинал и приносит Польше первую медаль в боксерском турнире. Сейчас в Польше 5 медалей, но, надеемся, по итогам Игр наша команда сможет увеличить медальный урожай до 10 наград".

Пока есть свободная минута, вспоминаем с Пшемиком эпическую историю 2012 года, которая случилась с ним во время боя Владимира Кличко с поляком Мариушем Вахом. После взвешивания в пятницу вечером коллега немного перебрал с немецким пивом и позже был ограблен в окрестностях Гамбурга афроамериканцами.

Они подошли к Осяку с ножом и предложили отдать кошелек. Пшемислав, горячий польский мальчишка, попытался начать драку. В результате ему немного порезали щеку и забрали кошелек. Но уже на следующий день, на ужине бокса Пшемик с тонким юмором заявил мне "Я был первым поляком, получившим на орехи (коллега знает русский и здесь сказал другое нелитературное слово из 5 букв) в Гамбурге. Вах будет только вторым".

Чтобы был понятен подтекст, напомню, что к тому времени Владимир Кличко тотально доминировал в хевивейте, и действительно за час все 12 раундов беспощадно избивал Мариуша Ваха.

Сейчас эта история, которая могла закончиться чертовски плохо для коллеги, воспринимается как комичная. Шрама на лице Пшемика не осталось, в отличие от любопытства к украинскому спорту. Осяк неоднократно делал эксклюзивные интервью с Александром Усиком, а на Олимпиаде был на украинской пресс-конференции перед стартом турнира. И в олимпийской деревне мы с ним встретились именно в Украинском доме.

Когда Хижняк выходит в ринг, на арене сразу поднимается десяток украинских флагов. Есть и несколько кубинских. Темнокожий Лопес смотрится более атлетически. А Хижняк увереннее проводит сражение и решением судей побеждает двукратного олимпийского чемпиона! В конце 3 раунда они устраивают знатную рубку. Для полтавчанина это будет второй подряд финал Олимпиады, и, возможно, в этот раз ему больше повезет.

В любом случае, Хижняк уже обеспечил себе серебряную медаль и неплохие призовые. Даже в случае поражения в финале Александр получит от государства олимпийскую премию в 100 тысяч долларов. А другой Александр, Усик, выплатит ему из собственного кармана дополнительно 75 тысяч долларов. В случае победы в финале полтавчанин заработает 125 тысяч долларов от государства и 100 тысяч от Усика.

Максим Розенко, Чемпион по Arena Paris Nord

Ответственный редактор — Николай Дендак