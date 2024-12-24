Гутцайт: Хижняк остается в олимпийском спорте

Чемпион Олимпийских игр-2024 в Париже по боксу Александр Хижняк будет готовиться к следующей Олимпиаде.

Об этом сообщил президент НОК Украины Вадим Гутцайт в комментарии Sport-Express.ua.

"Хижняк остается в олимпийском спорте. Это точно. Александр будет готовиться к следующей Олимпиаде ", – сказал Гутцайт.

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Напомним, что в конце ноября Александр Усик уплатил Хижняку 100 тысяч долларов за победу на Олимпиаде. Украинец победил казахстанца Нурбека Оралбая раздельным решением судей в бою за золотую медаль по боксу в весовой категории до 80 кг.

После Олимпийских игр полтавчанин рассказал, что определенную часть призовых за золото Олимпиады передал на нужды военных.