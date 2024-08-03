Стало известно, сколько Усик выплатит Хижняку за медаль Олимпиады-2024

Выход Александра Хижняка в полуфинал боксерского турнира не только гарантировал сборной Украины третью медаль на Олимпийских играх-2024, но и позволит полтавчанину значительно улучшить свое финансовое состояние.

Во-первых, чемпион мира-2017 получает олимпийскую премию от государства (80 тысяч долларов, если выиграет бронзовую награду, 100 тысяч — если серебряную и 125 тысяч, если золотую). Во-вторых, дополнительную олимпийскую премию из собственного кармана ему выплатит абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик.

Бронзовую медаль Усик оценил в 50 тысяч долларов, серебряную — в 75 тысяч, золотую — в 100 тысяч. То есть даже в случае поражения в полуфинале от двукратного олимпийского чемпиона кубинца Арлена Лопеза Хижняк получит 130 тысяч долларов (80 тысяч от государства, 50 тысяч от Усика).

Если Александр выйдет в финал, его чек автоматически составит минимум 175 тысяч долларов. В случае поражения в финале за серебряную медаль, украинец получит 100 тысяч от государства, 75 тысяч от Усика. При самом оптимистическом сценарии, если Хижняк выигрывает золотую медаль, он заработает 225 тысяч долларов (125 тысяч от государства, 100 тысяч от Усика).

Максим Розенко, Чемпион по Парижу