Харлан, Бех-Романчук и гимнасты! Расписание выступления украинских спортсменов 3 августа на Олимпийских играх-2024

3 августа, в восьмой соревновательный день Олимпийских игр-2024, которые проходят в Париже, 11 украинских спортсменов будут соревноваться в 7 видах спорта.

Олимпийские игры-2024: календарь, расписание соревнований

Расписание украинских спортсменов 3 августа

10:00. Стендовая стрельба, женщины. Квалификация. Ирина Маловичко.

🥇12:00. Велоспорт, мужчины. Шоссе. Сергей Будяк.

12:30. Плавание, мужчины. Вольным стилем на 1500 м. Предварительный заплыв. Михаил Романчук.

🥇 14:00. Фехтование, женщины. Командные соревнования, сабля. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова.

🥇 16:30. Спортивная гимнастика, мужчины. Свободные упражнения. Финал. Илья Ковтун.

16:30. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. Первый раунд. Виктория Ус.

🥇 18:16. Спортивная гимнастика, мужчины. Упражнения на коне. Финал. Олег Верняев.

🥇 21:20. Легкая атлетика, женщина. Тройной скачок. Финал. Марина Бех-Романчук.

3 августа на Олимпиаде будет разыграно 27 комплектов медалей по 13 видам.

За 7 соревновательных дней украинские атлеты завоевали 2 медали: Ольга Харлан — бронзовую в фехтовании на саблях и Сергей Кулиш в пулевой стрельбе. В медальном зачете Украина занимает 38-е место.