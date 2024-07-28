Южная Корея завоевала 10 подряд золото в командной стрельбе с лука на Олимпиаде-2024

Женская команда Южной Кореи по стрельбе из лука завоевала 10-ое подряд золото на Олимпийских играх-2024.

В финале кореянки в напряженном матче победили сборную Китая. Поединок завершился со счетом 5:4, все решалось в перестрелке, где команда Южной Кореи оказалась точнее.

В матче за бронзовые медали встретились Мексика и Нидерланды, и точнее были мексиканки. Они одолели соперниц со счетом 6:2 и заняли третье место.

Отметим, что женский командный турнир на ОИ проходит с 1988 года, и в каждом из этих розыгрышей торжествовали именно представительницы Южной Кореи.

Напомним, Чемпион ведет текстовую трансляцию второго дня Олимпийских игр-2024.